Leila Gianni defendió su foto subida de tono y explicó por qué la publicó
La funcionaria pública defendió su posteo en las redes sociales luego de que despertara una ola de repudios por mostrarse en paños menores
- 3 minutos de lectura'
Leila Gianni salió al cruce de sus detractores en las redes sociales luego de hacer pública una foto en bikini desde la bañera de su casa. Si bien tiene espuma que cubre parte de su cuerpo, es posible denotar su figura. Esta imagen que resultó picante en Instagram, le valió de críticas por parte de los usuarios y por ese motivo justificó que la temporada de verano se presta para este tipo de posteos.
La concejala de La Libertad Avanza por el partido de La Matanza subió hace seis días a sus redes una foto luciendo un traje de baño de color fucsia. Esa publicación generó repercusiones en los medios de comunicación y. también, le valió de críticas. Por eso, a una semana de ello, desestimó las acusaciones en su contra e incluso intentó separar su rol político de la vida íntima.
Junto a la imagen añadió un texto referencial a uno de los versos de la canción “Noches de enero” de Tan Biónica: “Tengo tantas ganas de parar y de seguir, o de fugarme por algunos siglos de mí…”. Ese posteo cosechó más de 55.000 “Me Gusta”.
“No es paños menores, es una malla. Estamos en verano, es una foto en malla que no tiene nada de extraño. No estoy delinquiendo, no estoy robando, no estoy alcoholizada. Es una foto en bikini, o sea, no tiene nada de malo. Eso te hace real, ¿no? Podés sacarte una foto en bikini, podés cantar como hace nuestro presidente", dijo la concejala a Infobae.
En respuesta a las críticas, Gianni aseveró: “Lo que se les puede decir es que vean el trabajo que uno hace, que la misma persona que se saca una foto en malla, que es madre de cinco pibes, que estudió, se recibió, se mete en los territorios más hostiles, acompaña a los vecinos y que tengan en cuenta que después tenías a señoras como la condenada (Cristina Kirchner) con la tobillera, con los rosarios de oro, con las mejores carteras y los tacos aguja…”.
Por último comentó que ese tipo de fotos le favoreció a su imagen, debido a la repercusión que causó entre sus seguidores: “Este contenido es furor, pero también otros posteos en donde nos metemos a territorios hostiles. Pero sí, es verdad, en general hubo un aumento de likes en las fotos con menos ropa”.
