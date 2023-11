escuchar

“Cuando perdés, hay que perder rápido”, es una de las frases de cabecera de Sergio Massa, que esta noche admitió la derrota en el balotaje antes de que se difundieran los resultados oficiales. El candidato de Unión por la Patria había llegado a las 19.15 al Complejo C, sobre la avenida Corrientes, en el barrio de Chacarita, con un gesto adusto que se ofreció como una síntesis del clima pesimista que ya atravesaba al oficialismo. “Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo”, dijo desde el escenario, a las 20.10. “Los argentinos eligieron otro camino”, abundó, y se ofreció para realizar una transición ordenada con el presidente electo.

El búnker pasó de la expectativa y un optimismo moderado a las caras largas y una música cada vez más nostálgica. En la planta baja hay pocos invitados, en el segundo piso están los vips. Afuera una multitud esperaba una victoria que se escurrió velozmente.

“Hay que esperar”, repetían sobre los datos oficiales y como respuesta a las proyecciones que circularon desde temprano y que ubicarían al libertario Javier Milei como potencial ganador de este balotaje. “No tenemos números. No encargamos bocas de urna, esos datos los mueven ellos”. Con el correr de los primeros datos extraoficiales eso empieza a parecer una realidad adversa.

Con varias cuadras a la redonda cortadas al tránsito, el búnker de Unión por la Patria (UP) es este domingo una fortaleza que extremó sus medidas de seguridad en relación a las elecciones generales de octubre. La militancia rodea el lugar con banderas, bombos y batucadas, en especial sobre la avenida Dorrego y parte de Corrientes. Smata, Uocra, Movimiento Evita, La Cámpora, y Barrios de Pie son algunos de los presentes. Cada vez son más y las caras más tristes.

Massa llegó desde su casa en el barrio privado “Isla del sol”, en Rincón de Milberg, en el Municipio de Tigre, que gobernó en dos períodos y que se transformó en trampolín para su carrera política.

En los pisos superiores están el candidato a vicepresidente, Agustín Rossi; la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; la senadora Juliana Di Tullio; el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el sindicalista Héctor Daer, el empresario Francisco de Narváez y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. Poco antes de Massa quien arribó fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que se sumó al ministro de Desarrollo Comunitario, Andrés “Cuervo” Larroque.

Massa votó este mediodía en la Escuela Nº 34 de Tigre. Tenía como número de orden el 22, “el loco” en la Quiniela. Entró al lugar con su hijo menor, Tomás. Afuera quedó Malena Galmarini, su esposa desde hace 22 años y compañera de vida desde hace 27. Titular de AySA, Galmarini votó poco después en otro centro del mismo distrito. Mientras esperaba a Massa recibió el afecto de los vecinos del lugar, que le gritaban “futura primera dama”. Una denominación que, de llegar Massa a la Presidencia, Galmarini promete no usar. Lo considera “anacrónico”.

El ministro de Economía fue recibido al grito de “Massa presidente”, pero también lo esperó un grupo de ocho chicos con carteles que reclamaban mejores condiciones para la escuela y la construcción de un edificio para la secundaria, que hoy comparte el establecimiento con la primaria y que, según dijeron, el candidato había prometido. Consiguieron su foto después del sufragio de Massa.

Después de votar, y con tono moderado, Massa dijo: “Es una elección que define qué país vamos a transitar en los próximos años. Es una elección sumamente importante y queremos que por eso se dé con la responsabilidad de todos los que interferimos en el proceso electoral”. Estaba parado delante de una gran bandera argentina en el patio del colegio, donde organizaron la conferencia de prensa. La retiraron luego de la partida del ministro.

Massa evitó responder si Horacio Rodríguez Larreta sería su ministro de Economía, aunque fue la pregunta que más se repitió. Fue luego de que la conductora Pamela David, esposa de Daniel Vila, uno de los empresarios amigos del tigrense, escribiera en X (ex-Twitter): “Anoche comí con Sergio Massa. De ser el presidente electo, su Ministro de Economía será Horacio Rodríguez Larreta”.

Quien le contestó fue Milagros Maylin, pareja del alcalde. “Ayer cené con Rodríguez Larreta. Me dijo que jamás sería parte de un gobierno kirchnerista. Milanesas con puré, como casi siempre”, escribió en Instagram.

Luego de votar, el tigrense compartió un almuerzo familiar con sus padres, Alfonso “Fofó” Massa y Luciana “Luci” Cherti. Pasó el resto de la jornada en su casa de Tigre antes de dirigirse al Complejo C.

