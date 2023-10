escuchar

La cercanía del balotaje 2023, pautado para el domingo 19 de noviembre, lleva a muchos extranjeros a preguntarse si pueden votar en estos comicios o si son elegibles para ser autoridad de mesa en estas elecciones.

La respuesta corta es que algunos sí y otros no. De esto dependerá si están naturalizados como argentinos o son residentes en nuestro país. En el caso de los primeros, tienen los mismos derechos políticos que las personas nacidas en la Argentina. La única diferencia, como dirime el Código Nacional Electoral, es que quienes están naturalizados pueden sufragar a partir de los 18, cuando la edad regular para hacerlo es a los 16.

En el caso de los residentes, es un no parcial. Es que el Código Electoral establece que “los extranjeros residentes en nuestro país no pueden ejercer el derecho al voto en elecciones nacionales, pero sí están habilitados para hacerlo en elecciones provinciales y/o municipales, según lo establezca la normativa vigente de cada provincia”. Actualmente, tal como recuerda el Ministerio del Interior, “este derecho está garantizado por ley en todo el país, a excepción de la provincia de Formosa que no permite el voto para ningún cargo electivo”.

Los extranjeros pueden votar y ser autoridad de mesa si están naturalizados como argentinos; si solo tienen la residencia, no pueden sufragar en los comicios nacionales, pero si en los provinciales y/o municipales, según determine la ley del distrito Soledad Aznarez - La Nacion

Los extranjeros naturalizados que voten en los próximos comicios no deben realizar ningún trámite específico, ya que el empadronamiento es automático y, debido a que desde el pasado 14 de julio se encuentra disponible la consulta en el padrón definitivo para las elecciones generales, los electores pueden conocer los datos precisos del lugar donde les toca votar.

Al tener los derechos políticos que concede la ciudadanía argentina, los ciudadanos naturalizados también deben ir a votar de forma obligatoria. Por eso, quienes no hayan ido a las elecciones PASO del pasado 13 de agosto o las generales del 22 de octubre deben justificar su ausencia ante la Justicia Electoral, para evitar de esta manera las multas y sanciones administrativas que acarrea esta falta.

¿Los extranjeros pueden ser autoridad de mesa?

Al igual que ocurre con el voto, ser autoridad de mesa es un derecho político y está habilitado para las personas que son naturalizadas argentinas. Como establece el Código Electoral, para ejercer este rol en los comicios basta con “ser elector hábil; tener entre 18 y 70 años de edad; residir en la sección electoral donde deba desempeñarse; saber leer y escribir; estar inscripto en el padrón electoral y no estar afiliado a ningún partido político”.

Dónde voto: consultá el padrón para las elecciones generales 2023

Para agilizar el procedimiento de la votación, la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición de la ciudadanía el padrón oficial. Allí los ciudadanos pueden conocer en detalle el lugar de votación que les fue asignado para sufragar.

Para consultar los datos, hay que entrar al sitio web de la CNE e ingresar el número de documento, género y el código de validación. Posteriormente, el sistema arrojará el nombre y dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden que le corresponde a cada persona.

Si bien el lugar de votación del balotaje suele ser el mismo que el de las elecciones generales, puede ocurrir que haya cambios, por lo que es conveniente hacer una nueva consulta antes de los comicios del domingo 19 de noviembre.

LA NACION