Barranca Yaco: homenaje y “reparación histórica” a José Ortiz, amigo y consejero de Facundo Quiroga

CÓRDOBA.− José de los Santos Ortiz fue el primer gobernador de la provincia de San Luis, entre 1820 y 1829, y fue asesinado junto a Facundo Quiroga en Barranca Yaco, donde emboscaron la caravana en la que viajaban, el 16 de febrero de 1835. Por primera vez en la historia se izó la bandera de San Luis junto a las de Córdoba, La Rioja y la nacional en esa posta del norte cordobés, sobre el antiguo Camino Real al Norte, entre las localidades de Sinsacate y Villa del Totoral. También fue la primera ceremonia a la que estuvieron invitados los descendientes de Ortiz.

Juan Eduardo Fleming, chozno de Ortiz, diplomático de extensa carrera y también “embajador” de los familiares, explica a LA NACION que su pariente era “el principal consejero en materia jurídica y amigo personal” de Quiroga. Después de dejar la gobernación de San Luis, pasó un tiempo en Mendoza, donde fue ministro de Guerra de los mandatarios Manuel Lemos y Pedro Nolasco Ortiz.

El busto que homenajea a Facundo Quiroga. La bandera de San Luis se izó junto al resto de los estandartes Sebastián Salguero

“El asesinato de Barranca Yaco fue la primera masacre de la historia argentina −asegura Fleming−. No solo mataron al caudillo federal sino a quien iba a ser el primer presidente de la confederación, Ortiz”. Formado en derecho en la Universidad de Córdoba, era esposo de Inés Velez Sarsfield, hermana de Dalmacio Vélez Sarsfield, creador del Código Civil.

En su libro Facundo o civilización y barbarie, Domingo Faustino Sarmiento repasa cuando Quiroga impulsó a Ortiz para el cargo de Presidente: “No es gaucho bruto como yo; es doctor y hombre de bien −dice− sobre todo, el hombre que sabe hacer justicia a sus enemigos, merece toda confianza”.

Juan y Sara Fleming, descendientes de José de los Santos Ortiz, y autoridades participaron del homenaje en Barranca Yaco Sebastián Salguero

Acompañó a Quiroga a reunirse con Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires, a donde hablaron de la organización de la confederación. Tiempo después, Rosas le envió al riojano la ‘carta de la Hacienda de Figueroa’ (diciembre de 1834) en las que da sus razones para oponerse a la organización constitucional inmediata de la Confederación Argentina.

Ortiz fue secretario de la delegación encabezada por Quiroga que fue a Tucumán y Salta a firmar la paz entre esos distritos. Fue el encargado de redactar el tratado de pacificación del 6 de febrero de 1835, que incluyó la creación de la provincia de Jujuy.

Los iniciadores del proceso de reivindicación son Luis Hernán Lopez, cordobés periodista del Diario de San Carlos e historiador, junto con Carlos Ferreyra, director del museo Jesuítico Estancia de Jesús María y de la Posta de Sinsacate.

A fines de 2025, la Unicameral de Córdoba aprobó −en el marco del Programa de Revalorización y Restauración Histórica, Cultural y Turística del Antiguo Camino Real que realiza el Gobierno cordobés− un proyecto del legislador Víctor Molina de “reparación histórica” en memoria de Ortiz, que fue el impulso para el acto realizado este lunes. La iniciativa estableció que en Barranca Yaco debe flamear también la bandera de San Luis. La ceremonia coincide también con la octava edición del “mes facundiano”, una propuesta que invita a reflexionar sobre la figura de Quiroga.

Barranca Yaco provincia de Córdoba. Lugar del asesinato de Facundo Quiroga. Se izaron las banderas de Córdoba San Luis y La Rioja Sebastián Salguero

Una cabalgata gaucha desde Sinsacate a Barranca Yaco marcó el inicio de la jornada. Después de los discursos, los descendientes de Ortiz colocaron una placa homenaje que repasa brevemente su trayectoria y destaca que fue el “mentor de los fundamentos jurídicos del proyecto de constitución nacional y federal de Quiroga”.

Sara Fleming, cantante lírica de trayectoria internacional y chozna nieta de Ortiz, cantó el Himno Nacional y Aurora, acompañada por la Banda de Música de Gendarmería Nacional.

También estuvieron, entre los descendientes directos, Edelmira Gallino de Senz; José Lucas Ortiz; Ana María Sosa Páez; Mercedes Storani Zavala Ortiz de Elowson; Elena Zavala Ortiz y Santiago Lynch Ortiz.

Sumaron adhesiones la Junta de Historia de San Luis (Raúl Fourcade y Gustavo Aguirre, presidente y vocal); el escribano del Gobierno puntano e historiador Juan José Laborde Ibarra; Pablo Salvadeo, antropólogo y director del Museo de la Universidad Nacional de la Rioja, y el rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes e investigador de la figura de Ortiz, Marcelo Sosa, quien definió a Ortiz como “un arquitecto del orden nacional”.

En el texto de adhesión, Sosa menciona que la visión de Ortiz quedó plasmada en un hito institucional: “Cuando se concedió a Rosas el manejo de las relaciones exteriores, San Luis fue la única jurisdicción en reservar su autonomía provincial. Ortiz impulsó la condición de que, ante cualquier afectación de intereses en el orden internacional, debía mediar la intervención de la Cámara de Representantes. Este hecho, sumado a su alianza con Facundo Quiroga y su actuación en los pactos de Cuyo, revela una concepción institucional madura, orientada al equilibrio de poderes. Su praxis política sentó las bases de la estructura federal que luego consagró la Constitución de 1853”.