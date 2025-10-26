Boca de urna Elecciones Argentina 2025: qué dice de los resultados la Cámara Electoral

La Cámara Nacional Electoral informó que a las 12 de hoy había votado solo 23% del padrón. El dato refleja un ausentismo mayor que en las elecciones de 2021 y 2023.

En 2021, en las últimas elecciones legislativas, al mediodía había votado, en las PASO, 26% del padrón y en las generales, 30,5%. En las presidenciales de 2023, a la misma hora, el número fue de 28% en las PASO y de 29,6% en las generales.