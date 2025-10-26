LA NACION
Boca de urna Elecciones Argentina 2025: qué dice de los resultados la Cámara Electoral

El Código Electoral incluye la difusión de este tipo de encuestas entre las actividades prohibidas por la veda electoral; cuándo concluye esta limitación informativa

La difusión de encuestas de boca de urna está prohibida hasta las 21 por la veda electoral
Los memes piden por los boca de urna

Como era de esperar, las redes sociales se llenaron de memes que pidieron bocas de urna, resultados y cualquier dato que pudiera calmar las ansias hasta la noche, cuando se conocerán oficialmente.

La participación es más baja que en las últimas elecciones: al mediodía solo había votado 23% del padrón

La Cámara Nacional Electoral informó que a las 12 de hoy había votado solo 23% del padrón. El dato refleja un ausentismo mayor que en las elecciones de 2021 y 2023.

En 2021, en las últimas elecciones legislativas, al mediodía había votado, en las PASO, 26% del padrón y en las generales, 30,5%. En las presidenciales de 2023, a la misma hora, el número fue de 28% en las PASO y de 29,6% en las generales.

¿Por qué no se pueden difundir los boca de urna?

Porque está prohibido expresamente por el Código Electoral Nacional. Esto comprende desde las 8:00 horas del viernes anterior a la elección, el día del sufragio y hasta tres horas después de finalizado el comicio. A quien incumpla con estas prohibiciones le corresponderá multas económicas.

Uno de los puntos que está contemplado es que no se pueden “realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado”.

¿Qué son los boca de urna?

Los boca de urna son las encuestas que llevan adelante distintas consultoras u organizaciones políticas durante el día de las elecciones a quienes acaban de salir de sufragar en las escuelas y los centros de votación del país.

