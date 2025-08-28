Bondarenko tildó de “orangutanes” a quienes atacaron a Milei en Lomas de Zamora y criticó a H.I.J.O.S.

Después de que el armador Sebastián Pareja tildara de “discapacitados” a los agresores del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, el candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la tercera sección para las elecciones del 7 de septiembre, el excomisario Maximiliano Bondarenko, los calificó como “orangutanes” y “neandertales”.

Asimismo, tras las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien contó que un miembro de H.I.J.O.S quedó detenido tras los incidentes, Bondarenko chicaneó este jueves a los integrantes de esa agrupación de derechos humanos. Dijo que no saben nada de lo que pasó en los 70 porque tienen DNI clase “80 y pico”.

Bondarenko, que estaba en la camioneta junto a Milei, su hermana Karina y Pareja cuando arrojaron las piedras, responsabilizó por lo ocurrido al “kirchnerismo y al odio que le tienen al Presidente”.

“Tanto el gobierno de [Federico] Otermín [por el intendente de Lomas] y el de [Axel] Kicillof son prodelincuentes. Es lo mismo tirar esa piedra que un tiro; la intención es lastimar, herir al otro. Si usted a esa persona -con el odio que tiene de arrojar semejante piedra- le da un cuchillo, le pega una puñalada [a Milei]. Le pone una pistola y tira un tiro. Entonces, este es un gobierno prodelincuentes y estos orangutanes, neandertales... Porque son de las cavernas. Los hombres de las cavernas tiraban piedras para cazar o combatir entre ellos por un territorio. Estos son iguales", dijo en Radio Mitre el excomisario.

El momento de cuando evacuan la caravana de Milei

El miércoles por la noche Bullrich adelantó que de momento lograron identificar que en la zona hubo “barras”, “concejales” e incluso funcionarios del intendente Otermín. “Hay detenidos. Hay barras de la hinchada de Temperley que trabajan en el municipio, un miembro de la hinchada de Arsenal, que además no puede ingresar a las canchas por violento”, enumeró y también involucró en el ataque a “grupos de izquierda” y mencionó que un integrante de la agrupación H.I.J.O.S quedó preso tras el desmadre de la situación, que obligó a la seguridad presidencial a evacuar de urgencia a Milei.

Al respecto de eso fue que Bondarenko planteó: “Esto se tiene que terminar. Me dicen [que hubo gente] de la agrupación H.I.J.O.S. Ni siquiera saben lo que pasó en los 70 porque cuando uno les mira el documento son clase 80 y pico. Entonces, hay que poner un punto final a ciertas cuestiones". Esa organización fue fundada en 1995 y está integrada por hijos e hijas de víctimas de la última dictadura militar en la Argentina. Su nombre completo es: Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.

“Este es un evento político donde había chicos que salían de las escuelas, el Presidente estaba firmando gorras y peluches con Karina, y le pasó un piedrazo entre la cara de Sebastián Pareja, Karina Milei y la mía, a tres centímetros. No solamente esto le puede pegar al mandatario número uno de la Nación, están agraviando la investidura más allá de la persona. Y del otro lado esa piedra fue a parar a una multitud que estaba levantando los brazos para que el Presidente le diera la mano. Había chicos. Esa piedra puede matar a una persona o cagarle la vida. Porque le vuela un ojo a una criatura de 16 años y lo deja discapacitado. Había gente con changuitos, con bebés. Le llega a pegar en la cabeza a un bebé y lo mata. ¿Y quién se va a hacer cargo de eso? Nadie, como hace años en este país. Estoy con mucha bronca, porque la conclusión de esto es que ni siquiera se puede hacer un evento político, familiar", insistió sobre lo que ocurrió el miércoles y aseguró -más allá de que hay videos del Presidente y su candidato a diputado nacional José Luis Espert gritándose con vecinos- que “nadie fue a insultar a nadie”.