Elisa Carrió apuntó contra Karina Milei tras el escándalo de los audios: “Es el personaje más oscuro”

La líder de Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, apuntó contra la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, en medio del escándalo de los audios y la definió como “el personaje más oscuro” del Gobierno. Además, sostuvo que si la hermana del Presidente estuviera involucrada en casos de corrupción, sería imposible que el jefe de Estado, Javier Milei, no estuviera al tanto de la operación.

Entrevistada por Joaquín Morales Sola en +Periodismo (LN+), Carrió formuló: “[Karina] Es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Milei. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier".

“¿No denotan la oscuridad en la cara de esa mujer? Las mujeres lo entendemos mucho mejor que los hombres, pero ¿nosotros nos bancamos esa oscuridad?“, se preguntó y agregó: ”Ella es la cajera tanto en el caso $LIBRA—que es un negocio para ellos— como en todo el negocio de la salud". Y afirmó que es “imposible” que Milei no esté al tanto del accionar de su hermana.

Durante una entrevista en LN+ en marzo, Carrió había dicho que Karina Milei "era la cajera" del Gobierno Captura

Además, aseguró que se encuentra investigado otra trama de corrupción dentro del sistema de salud en la que dijo que también estaría involucrada Karina Milei. “Algo mucho más amplio, que está dejando sin salud a todo el país”, adelantó.

Según Carrió, el modo en el que opera el gobierno de La Libertad Avanza es similar al de la administración Menem en los años ‘90. “La matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta. Tiene mucho componente menemista”, dijo y aclaró: “Se trata de dos formas del peronismo. Acá sea Milei o Cristina están votando peronismo, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Estamos enredados en dos formas antirrepublicanas. Hay un peronismo republicano, pero acá no está”.

Manuel Adorni, Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei. Cámara de Diputados el 4 de diciembre 2024 Enrique García Medina

Por otro lado, también fustigó contra otra figura del Gobierno: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que en la tarde del miércoles respondió preguntas de los legisladores en la Cámara de Diputados: “Nadie debe dudar de que Francos forma parte de un sector del peronismo. Fue funcionario y casi controlador de lo que fue [Daniel] Scioli en el poder. Es una figura clave en medio de este desastre. Es un cínico del poder. Tiene el poder de defender lo indefendible. Sofista de la vieja democracia griega".

Carrió consideró que en el gobierno de Milei se continuó con una matriz corruptiva en el área de salud que se inició en los gobiernos de Carlos Menem y que siguió transversal a todos los gobiernos que lo sucedieron, en menor o mayor porcentaje.

El Jefe de gabinete Guillermo Francos en Diputados Fabián Marelli - LA NACION

La exdiputada de 68 años formuló que la presencia de la familia Menem en la actual administración podría estar ligada a hechos de corrupción en el área de salud y de seguridad. “¿Quién era el hermano del presidente Menem? Eduardo Menem. ¿Quién era su sobrino secretario? Eduardo “Lule” Menem. Creo que le han robado hasta al propio Menem de las coimas”, ironizó.

“[Los Menem] Fueron haciendo negocios. No es que Eduardo Menem quedó pobre [después del gobierno menemista]. Ascendieron de una clase social a otra (...) El negocio que está haciendo “Lule” es con empresas que seguramente son amigas. Tienen el negocio de seguridad, donde está Adrián [Menem], hermano de Martín”, insistió Carrió.

Carlos, Eduardo y Adrián Menem

En la misma línea, apuntó contra los laboratorios de medicamentos en el país, y adujo que el elevado precio de venta deviene de los negociados en la importación. “Accedemos a medicamentos escandalosamente altos porque hay gente que triangula. Son grupos internacionales. Tienen las empresas en India, llegan a un precio a Suiza, desde donde oficialmente importan a la Argentina, pero primero se reparten las ganancias. Llegan a precios más caros y acá los multiplican”, dijo.

“A mí me ofrecieron US$500.000 en la campaña de 2003... Cilfa. A través de una persona que yo conocía, y dije que no, y no teníamos plata ni para las boletas. [Los laboratorios] Pagan a toda la clase política, menos a la Coalición Cívica”, dijo y añadió: “Nunca me quiso votar el establishment porque nunca le acepté plata a Techint, nunca le acepté plata a Corporación América, la que financió a este chico [Javier Milei]. Nunca recibí un peso”.