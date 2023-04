Fernando Burlando criticó a Sergio Berni por compararse con Báez Sosa: “Llorás por dos piñas”

escuchar

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y abogado Fernando Burlando criticó en duros terminos al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien ayer comparó la agresión que sufrió la semana pasada por parte de colectiveros que reclamaban por el crimen del chofer Daniel Barrientos, con el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa cometido por un grupo de jóvenes en enero de 2020.

Burlando escribió en Twitter que a Báez Sosa -a cuyos padres representó durante el juicio en el que se condenaron a los autores materiales del homicidio- “lo mataron en una violenta paliza”. Y agregó: “Vos en cambio llorás por dos piñas. Dejá de hacer el ridículo y resolvé los problemas de inseguridad de la provincia”.

El letrado, quien el mes pasado se lanzó como precandidato a suceder a Axel Kicillof como jefe bonaerense, cuestionó de esa manera los dichos de ayer de Berni, quien en diálogo con Perfil Radio, dijo que recordó lo sucedido a Báez Sosa cuando fue atacado la semana pasada por parte de colectiveros que se movilizaban por el asesinato de Barrientos, chofer de la línea 620 que murió de un balazo durante un robo al interno que conducía por la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza.

“Golpearon a una persona de manera cobarde, patotera e innecesaria y esas imágenes me remontan a Fernando Báez Sosa y miren como terminó”, dijo el ministro al ser consultado sobre si le molestaron las “críticas de la vicepresidenta” Cristina Kirchner sobre la violencia de los allanamientos en las casas de los tres choferes que lo golpearon el lunes pasado.

“Si yo no hubiera tenido esa fortaleza para recibir lo que recibí, seguramente hoy estaríamos hablando de una situación mucho más complicada y no hay que poner el eje de la cuestión si el allanamiento fue mucho o poco. Se hizo todo según los protocolos y fue contundente de acuerdo a lo que pasó, de acuerdo a la manera cobarde en que actuaron”, contestó ayer.

“¿Usted se sintió en los zapatos del joven asesinado por una patota en Villa Gesell?”, le repreguntaron al funcionario. “Yo no dije que me sentía en los zapatos de Báez Sosa”, destacó y argumentó: “Dije que si no hubiera tenido la fortaleza de mi historia de vida, hubiera terminado como Báez Sosa, nadie lo puede garantizar y las cosas no se dieron así, pero no hay que tomarlo con tanta liviandad y ponernos a discutir sobre si el allanamiento fue exagerado o no, porque hay protocolos que cumple la policía que se juega la vida cuando rompe una puerta y no sabe qué se va a encontrar del otro lado”.

