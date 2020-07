La diputada Graciela Camaño, presidenta de la comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, dijo que el informe sobre los traslados que presentó el oficialista Gerónimo Ustarroz fue hecho a pedido de "los consejeros" y no es una iniciativa del kirchnerismo Fuente: Archivo

Alan Soria Guadalupe 20 de julio de 2020

La diputada nacional Graciela Camaño dice que no va a adelantar cómo votará frente al planteo del oficialismo para que se revisen los traslados de más de una decena de jueces federales realizados durante el macrismo, pero en diálogo con LA NACION afirmó: "La Justicia no puede estar hecha a medida del gobierno de turno. Los jueces que se prestan saben que es así".

Su voto es clave porque el kirchnerismo y la oposición están empatados. Según Camaño, el informe que presentó Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, no es una iniciativa que haya partido del oficialismo sino que surgió "a instancias de los consejeros".

"A Ustarroz se le pidió que hiciera un relevamiento y a partir de ahora vamos a hacer un trabajo que tenemos que hacer todos los consejeros para tratar de ponernos de acuerdo", dijo Camaño, que preside la Comisión de Selección del Consejo.

En la presentación de Ustarroz, el oficialismo señaló que hubo irregularidades en los traslados de diez jueces federales y pidió que el Senado aprobara los pliegos para que los magistrados puedan permanecer en el cargo, lo que generó un fuerte rechazo de Juntos por el Cambio.

Entre los que están en la mira figuran los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados por el Consejo con mayoría macrista y un decreto presidencial, a puestos clave en la Cámara Federal; Germán Castelli, integrante del tribunal que prepara el juicio por los cuadernos, y Federico Villena, que tuvo a su cargo una causa por presunto espionaje macrista, causa de la que fue corrido porque fue él quien había autorizado tareas de inteligencia sobre Cristina Kirchner y el Instituto Patria.

"Los jueces saben que es así. Se va el gobierno de turno, viene otro y empiezan los problemas de nuevo. Por eso tenemos que tener una Justicia que tenga previsibilidad. La Justicia tiene que ser independiente y tener reglas claras que no estén en tela de juicio todo el tiempo", dijo Camaño a LA NACION. Y agregó: "Me interesa ver de qué manera se debate profundamente el tema y establecemos una regla que sirva para este gobierno y el que viene. Yo no tengo intereses".

El caso Canicoba

Tanto el oficialismo como la oposición tienen seis votos cada uno, por lo que la posición de Camaño, cuando se debata este plan en el Consejo, será definitoria. Lo mismo pasó en el caso del juez Rodolfo Canicoba Corral, cuando el kirchnerismo impulsaba el cierre de las causas abiertas contra el juez. El voto definitorio era el de Camaño, que el día que iba a tratarse el tema en una sesión virtual informó que no podía votar porque se había quedado sin luz. Finalmente, esa votación nunca sucedió.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, hermano de Wado De Pedro, presentó el proyecto contra los traslados que es resistido por la oposición Crédito: Twitter

En el caso de los traslados, en el entorno de la diputada interpretan, a diferencia de lo que sostienen en la oposición, que la votación requeriría de una mayoría agravada de dos tercios de los consejeros.

En diputado Tonelli, dijo ayer en cambio, en una entrevista con LA NACION, que la revisión de las designaciones requiere la mitad más uno de los votos, por lo que si la votación termina empatada entre oficialismo y oposición, Camaño será quien tenga la última palabra. "Los que no somos oficialistas somos seis y el oficialismo tiene otros seis. En el medio está Camaño y no sabemos cómo va a votar", dijo Tonelli.

Esta mañana, en cambio, defendió el proyecto el presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, que dijo: "Hubo designaciones que no son legales. No es el procedimiento adecuado para designar jueces". En diálogo con Radio 10, el consejero adelantó que acompañará el proyecto del Gobierno. "Se dice que hay un intento de sacar jueces independientes, yo no sé si son independientes, pero lo cierto es que no pueden suplir con el paso del tiempo un vicio de origen", expresó.