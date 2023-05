Carlos Maslatón reveló cómo fue el encuentro con Cristina Kirchner tras la entrevista en Duro de Domar

escuchar

El panelista de Duro de Domar y excompañero político de Javier Milei, el libertario Carlos Maslatón, reveló este viernes cómo fue el encuentro que mantuvo ayer fuera de cámara con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien le dedicó un elogio en el marco de la entrevista que brindó en C5N.

En declaraciones a Urbana Play, el abogado y militante del Liberalismo Argentino, Línea Resistencia Nacional, dijo sobre su intercambio con la exmandataria: “Es la primera vez que la veo en persona. La verdad es que fue algo inesperado. En las últimas horas me preguntaron qué significaba esto y yo la interpretación que doy es que es un reconocimiento de una gran militante política a un militante político por la forma de expresarse y por coincidencias metodológicas, no de programa de gobierno... Por quizás actuar, en mi caso, desde un punto de vista no grieta, no gorila. Yo soy liberal y muchas veces los peronistas piensan que los liberales son antiperonistas. Bueno, yo pertenezco a una corriente liberal histórica, no antiperonista, de comprensión de lo que fue el gran partido nacional y quizás es eso lo que a ella le ha llamado la atención y dijo: ‘Bueno, aprovecho que en Duro de Domar hay un panelista liberal y me voy a mandar una frase’. Supongo que fue una cosa espontánea”.

Tras ello, puntualizó sobre el encuentro que mantuvieron fuera de cámara: “Fue un saludo frente a todos los demás. Le dije: ‘Gracias por la mención, le deseo mucha suerte’. Le dije: ‘Yo creo que usted tiene que ser candidata este año, me parece que equilibra el sistema político’. Pero bueno, la decisión está tomada. Cristina Kirchner no juega este año y probablemente no tenga planes de estar otra vez en la función pública al terminar su mandato vicepresidencial, y el peronismo y el Frente de Todos (FdT) deberán encontrar un candidato que les permita entrar por lo menos en el segundo lugar, porque como pintan las cosas, con el desorden que hay y a pesar de las buenas performances provinciales que estamos viendo, está complicado”.

Con relación al contenido del reportaje que tuvo lugar anoche, Maslatón evaluó que estuvo “más o menos dentro de lo que esperaba”. “Yo esperaba que Cristina Kirchner justificara por qué no [será candidata a presidenta]. Lo que ella estima que es una proscripción de parte de la Justicia yo creo que pesa mucho. Le afectó probablemente la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán. Personalmente, interpreto que es una cosa que tenía que ver con cláusulas constitucionales no respetadas en esas dos provincias, pero el caso de ella es diferente. Yo creo que tiene habilidad para ser candidata y después el pueblo decidirá. Creo que tiene un piso electoral importante, probablemente el más grande de la política argentina”, sostuvo y agregó: “Pero no va a ser, salvo que suceda algún milagro político, una cosa extraña en el acto del 25. Quizá sea un discurso similar al que dio el 9 de diciembre de 2015, cuando se retiraba. Son discursos históricos, grande, muy emotivos. A la militancia la dejan quebrada esos discursos”.

El elogio de Cristina Kirchner a Maslatón

Las declaraciones del libertario llegaron después de que anoche Cristina Kirchner lo mencionara en el marco de la entrevista que brindó en Duro de Domar. Luego de afirmar que mira el programa todas las noches, la vicepresidenta puntualizó sobre algunos de los integrantes del panel e hizo especial hincapié en el abogado. “Me encanta Maslatón, no pienso nada como él, pero me encanta, me divierto mucho”, aseveró.

Rápido de reflejos, Maslatón, que no estaba en el piso al momento de realizada la nota, no dejó pasar la oportunidad y le respondió a través de Twitter. “Gracias por su amabilidad, vicepresidenta Cristina”, escribió.

Gracias por su amabilidad, Vicepresidenta Cristina. pic.twitter.com/lmc92nqKlw — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) May 19, 2023

