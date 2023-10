escuchar

“ Estamos ante a un tablero que se está modificando mucho. La Argentina entró, tímidamente a partir del año 2021 y mucho más a partir de las elecciones del 13 de agosto, a otra época, distinta de la anterior ”, señaló Carlos Pagni en el marco de La Nueva Argentina, el ciclo organizado por LA NACION. “[La Argentina] ha decidido optar por lo desconocido que es Milei. Para muchos es bueno, para otros malos. Pero para todos es desconocido”, continuó. “[Para] el mismo debe tener muchas incógnitas porque es un hombre totalmente nuevo en un oficio antiguo”, añadió.

Entrevistado por José del Rio, Secretario General de Redacción de LA NACION, el columnista político y autor de El Nudo, se desplazó por un amplio abanico de temas. En la previa a las elecciones del próximo domingo, analizó la situación política actual, el escenario de crisis económica y social, los episodios de corrupción del último mes, la alta abstención y el desafío para las dos fuerzas que dominaron la oferta electoral en la última década.

“[Milei] es un desafío para las otras fuerzas políticas que ejercieron una representación ‘duopólica’”, explicó. “El tablero cambió y no sabemos qué va a pasar con el peronismo y con Juntos por el Cambio según el resultado de este domingo”, sostuvo, para añadir que ambas fuerzas están destinadas a una transformación si sus candidatos no entran al ballottage. “Hasta podemos imaginar una ruptura. Las dos están atravesando una crisis. De esa crisis los puede rescatar el poder, ganar”, completó.

Pagni sostuvo que la relevancia de la transformación que observa en el tablero político está atada a las crisis económica y sus consecuencias. “La economía debe ser urgentemente reseteada, reorganizada. Es invivible un país con 200% de inflación. Hay gente muy prudente, como Alfonso Prat-Gay, que dice que estamos a la puerta de una hiperinflación. Esa economía requiere de un instrumental político muy sólido. Requiere que se recree la representación, la confianza de la gente”, puntualizó, y agregó: “No es lo mismo una política que esté mas fragmentada o una que tenga actores identificables y previsibles”.

Al ser consultado por del Rio sobre la posibilidad de “resetear” la economía, alertó: “ Es una fantasía, no se puede resetear como una computadora. La promesa del reseteo como operación inmediata es una promesa falsa, de cumplimiento imposible. Cuidado con esas promesas ”.

Luego de recordar los dichos del Papa acerca de los “flautistas de Hamelin” -en una alusión tácita al líder libertario- el periodista prolongó el razonamiento. “El gran problema es cómo generas confianza para un proceso que va a ser temporal y lento, y con una población que no quiere sufrir más. [La política] le tiene que decir ‘yo te voy a hacer sufrir un poco más’, pero con tal credibilidad que vos vas a aceptar ese sufrimiento , me vas acompañar en el sacrifico y a lo largo del tiempo vamos a lograr una modificación. Eso es una operación propia de la política, que es tender un puente entre el presente y el futuro”, describió. “Estamos en una encrucijada extremadamente compleja porque no existe el reseteo”, insistió.

Evocando un artículo de la economista Marina Dal Poggetto, el columnista advirtió que no hay margen para el “gradualismo” económico en ese vieja oposición con el “shock”. Sin embargo, señaló que existe la posibilidad de que la única salida -el “shock”- pueda recibir un orden racional por parte de la política, aunque no se mostró optimista en ese sentido.

“ Es cada vez más la gente que dice que lamentablemente vamos a ir hacia la el reseteo de la economía por la vía de un shock desordenado. Ósea que de nuevo nos encontramos los argentinos con un problema histórico y dramático, que es que nuestro método es la catástrofe. Nuestra forma de resolver es meternos en catástrofes ”, reflexionó, y enlistó una serie de ejemplos: la guerra de Malvinas como salida a la dictadura, la inflación una la hiperinflación como salida a la inflación en el 89 y el colapso social como salida a la convertibilidad. “Daría la impresión que nos metemos a ciegas en lo desconocido y la realidad va operando”, arriesgó.

El periodista se refirió a los hechos de corrupción que marcaron la antesala de la elección del domingo próximo y a la “mimesis” emocional del libertario con su electorado. “Consolidan determinado voto“, sostuvo. “Milei realiza una operación típicamente populista que es hacer palanca sobre la bronca, el desencanto y redirigirla contra la dirigencia política. La dirigencia política, hay que decir, hace los trabajos prácticos del teórico de Milei. Le dan la razón en muchos comportamientos”, siguió, y sumó: “[milei] Promete el reseteo sobre la base del sacrificio de los políticos, no de la gente. El está cómo vos, no dice que sabe como estás como los demás candidatos. Expresa lo que vos querrías expresar”, destacó, luego de identificar a su promesa de dolarización y su ataque contra la “casta”, como dos de los ejes centrales de su campaña.

El columnista de LA NACION aludió también a la alta competitividad electoral que, pese a la crisis económica y social, el oficialismo exhibe con Sergio Massa como candidato. “Los oficialismos, aun los más desastrosos, pueden bajar mucho el techo, pero tienen un piso relativamente alto”, describió para recordar el 37% que cosechó en las urnas en 1989 Eduardo Angelóz, cuando su correligionario radical, Raúl Alfonsín, asediado por la alta inflación, dejaba anticipadamente el gobierno. Con todo, subrayó que la “realidad objetiva” es uno de los “dramas” que pesa sobre el ministro de Economía y uno de los puntos que la oposición no ha sabido explotar.

“Es increíble la capacidad de Massa para ocultar la ingobernabilidad que trae en la mochila”, agregó. “El primer candidato de Massa en la provincia de Buenos Aires [Máximo Kirchner] es el que no le votó el acuerdo con el fondo”, recordó. “Cristina Kirchner está callada, pero tiene un poder superior al de Massa dentro del peronismo”, añadió, para recordar que, además, los gobernadores lo dejaron librado “a su suerte” cuando se desacoplaron del calendario electoral.

La interna en Juntos por el Cambio

Por el lado de Juntos por el Cambio, el autor de El Nudo hizo foco en la crisis de identidad que sufrió su candidata, Patricia Bullrich, al perder la bandera del ‘cambio’ a manos de Milei. “Dejó de ser lo que era. [Él] expresa mucho más nítidamente lo que ella quería expresar. [Bullrich] era halcón y quedó medio paloma. Estuvo en esa desorientación mucho tiempo y se desdibujó como candidata”, explicó. No obstante, destacó un activo en la candidata de Juntos por el Cambio: ”Como fuerza política, probablemente sea la que tiene más para ofrecer en términos de gobernabilidad”.

Con respecto a la inclusión del jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta como líder del gabinete en un eventual mandato, y al apoyo explicitó que el expresidente Mauricio Macri tuvo para con Bullrich, además de los nombres que se sumaron al armado político, el periodista ve una clara señal hacia el electorado. “Votá al candidato, pero votá al equipo, al club. Muchos votantes la votarán por afecto al club, no porque su candidatura sea la más atractiva, porque atravesó todo este problema de identidad en el último tiempo”, desarrolló.

Sobre el cierre, puso el ojo sobre las consecuencias que los escándalos del último tiempo -de los cuales rescató su impronta “visual”- y el fracaso económico tienen sobre la democracia en general, y destacó la importancia que tendrá la “consistencia” política de aquel que se alce con la victoria en los próximos comicios.

“Cuando vemos el daño que se le ha hecho a la democracia produciendo semejante desencanto en la gente, es el resultado de una clase política que no ha sabido resolver la crisis económica, que involucró a todos los gobiernos. Hemos estado más de 20 años [viendo] un espectáculo bochornoso de políticos que tienen que dar cuenta en tribunales. Todo eso afecto al a democracia y el resultado es el que estamos viendo”, resumió, para acentuar que la democracia sigue siendo el mejor sistema.

“Si queda muy claro lo que decimos, no es cierto”, bromeó sobre el final de su intercambio con Del Rio, en alusión a la complejidad de la panorama actual.

