Carlos Presti apuntó contra el kirchnerismo tras la disolución de IOSFA: “Terminó siendo un engendro”

El ministro de Defensa, Carlos Presti, se refirió este viernes a la disolución de la obra social de los militares (Iosfa) y acusó a la gestión kirchnerista de quitarle al sector el gerenciamiento de la sanidad para “ningunearlas” y hacer “revanchismo de los 70″.

Para Presti, Iosfa “no cumplía con las necesidades de la familia militar”. La institución tenía un pasivo de $200.000 millones y, como adelantó LA NACION, el Estado pagará la deuda.

“La obra social fue creada en 2013, por Nilda Garré, y nunca funcionó. Terminó siendo un engendro. Las Fuerzas Armadas nunca fueron consultadas, sino que fue para quitarles el gerenciamiento de la sanidad, y ningunearlas aún más. No cubría con todas las necesidades de la familia militar”, sostuvo Presti en TN.

El ministro expresó que a las anteriores gestiones no les importaban la seguridad de las FF.AA., sino que buscaban “revanchismo de los 70″, y declaró: “En lugar de gestionar un sistema de defensa fuerte, lo ningunearon. No hubo un plan real de equipar y fortalecer a las Fuerzas Armadas”.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y su equipo ministerio de defensa

Por otra parte, se refrió al ejercicio militar que realizarán la Argentina y Estados Unidos en territorio sudamericano en las que se incluirán maniobras complejas vinculadas a operaciones especiales, contraterrorismo, rescate de rehenes y acciones conjuntas de alta intensidad. Al respecto, detalló que se trata de una capacitación combinada y aclaró: “No tiene nada que ver con la soberanía. Son los militares mejor formados del mundo”.

Asimismo, Presti volvió a referirse a su asunción como ministro, la cual en su momento fue fuertemente cuestionada por sectores opositores, y destacó: "No es ninguna provocación. No lo tomo desde ese punto de vista, sino al contrario, el del Presidente, de darle a los militares la posibilidad de ejercer funciones en el Estado y ser responsables del sistema de defensa nacional. No tiene nada que ver, están confundiendo las cosas".

El traslado del sable corvo

En un evento que se realizará este sábado en el que participará el presidente Javier Milei, el sable corvo que utilizó el general San Martín serpa trasladado desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo. La medida fue oficializada por el Poder Ejecutivo, que informó que la unidad militar asumirá la responsabilidad total de preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos aplicables.

Según informaron fuentes del Ministerio de Defensa a LA NACION, el museo del Regimiento de Patricios a Caballo está clausurado reformas edilicias integrales, cuyos gastos de obra dependen de la Fundación de Granaderos, entidad que preside Bettina Bulgheroni. Sin embargo, la cartera está trabajando en la construcción de un espacio seguro para el sable.