Tras el tenso intercambio que protagonizó con Marcelo Lewandowski, la senadora de Juntos por el Cambio (JxC) Carolina Losada rechazó las afirmaciones que hizo su para de Unión por la Patria (UP) y aseguró que no vive en el exclusivo barrio privado de Tigre. “No vivo en Nordelta pero, en todo caso, ¿Cómo va a decir donde vivo cuando estoy luchando en contra de las mafias?”, dijo en alusión a una serie de proyectos que presentó en la Cámara alta

“Mi cruce fue por plantear la hipocresía de decir que están preocupados por la situación de Santa fe cuando se calló la boca cuando le pedí que me acompañe en la ley de fortalecimiento de justicia, con la ley de infancias protegidas ni con la de emergencia en seguridad para Santa Fe”, explicó en declaraciones a LN+.

La discusión en el recinto cuando la legisladora del radicalismo pidió que declare la emergencia en seguridad en el distrito que gobierna Maximiliano Pullaro debido a la creciente violencia narco en Rosario y cuestionó a Lewandowski por no haberse preocupado” por el avance de la problemática mientras su espacio fue gobierno.

“Decir que yo no estuve preocupado por lo que les pasa a lo rosarinos... Tengo a mi familia, a mis hijos, amigos, vivo yo... no me votaron en Rosario y vivo en Nordelta, o en Recoleta o en algún lugar coqueto de la Argentina. Soy del sur de Rosario, el lugar más castigado. Así que hablemos de política en serio, a algunos les cuesta hablar de política en serio”, le respondió el dirigente de la oposición.

Muy enojada, Losada le contestó que él vive en un country en Rosario y que ella no reside en la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, tras el rechazo del DNU que estaba en tratamiento en la Cámara alta, la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) se refirió al voto de Martín Lousteau, que se pronunció en contra de la disposición del Ejecutivo pero descartó que la decisión del presidente del partido implique una alineación con el kirchnerismo.

“No me quedo con la foto de la votación, el radicalismo es un partido donde no todos pensamos lo mismo, donde hay pluralidad de voces. Él sabía cómo íbamos a votar cada uno de nosotros, en ningún momento intentó torcer la voluntad de nadie. Es un partido democrático que respeta la voluntad individual”, agregó.

En esa línea, diferenció el rol legislativo de la función partidaria del dirigente de Evolución Radical y reparó e que “además de ser el presidente del partido, es senador”. “Yo soy radical y la mayoría votamos a favor, no veo porque tenemos que quedar pegados uno a otro, no lo veo como que votó con los kirchneristas, el kirchnerismo habrá votado como Lousteau”, reiteró.

En tanto, consultada respecto a si le parece bien que el exministro de Economía sea el titular del radicalismo, Losada dejó en claro que tiene “miles de diferencias” con él y que “no es la persona más cercana” pero tiene “respeto por su voto”.

“Él fue votado por los convencionales. Yo no lo hubiera votado (como presidente), no soy convencional (del partido) y no lo no lo hubiese votado, pero respeto que cada uno puede votar lo que quiere”, enfatizó.

