Caso Adorni: la fiscalía activó la causa y pidió informes a la Casa Rosada sobre la comitiva

La causa en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por llevar en el avión presidencial a su esposa en un viaje oficial a Nueva York se activó hoy con la solicitud de la fiscal federal Alejandra Mángano a la Secretaría General de la Presidencia de la lista de pasajeros y las normas relacionadas con el uso del avión presidencial. Se investiga una presunta malversación.

Mángano -dijeron fuentes tribunalicias a LA NACION- le envió un oficio a la Secretaría General de la Presidencia, que está a cargo de Karina Milei, en el que le pide que le informe quiénes son los integrantes de la comitiva presidencial que acompañaron el viaje del presidente a Nueva York esta semana para el evento denominado “Argentina Week”.

Asimismo, la fiscal le solicitó que le informe sobre las resoluciones que rigen el uso de los aviones oficiales.

Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, integró la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei durante su viaje a Nueva York. Ocupó un lugar en el avión presidencial y se alojó en el hotel de la comitiva.

La pasajera no es funcionaria, se dedica al coaching ontológico y se presenta como “experta en desarrollo organizacional” en su currículum público.

El asunto derivó en un escándalo político y pedidos de informes en la Cámara de Diputados y dos denuncias penales.

Una de las denuncias fue presentada por la diputada Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza, que acusó a Adorni de malversación de caudales públicos por el uso del avión presidencial.

Esa causa recayó por sorteo en el juzgado federal de Daniel Rafecas, que la delegó en la fiscal Mángano.

Así la fiscalía comenzó la investigación y sus primeras medidas son pedir informes a la Secretaría General de la Presidencia.

Fuentes del Gobierno dijeron a LA NACION que la normativa permite a Milei invitar a viajar en el avión presidencial a quien decida y que esa sería la respuesta que estaría dando el Gobierno a la Justicia al responder a los pedidos de Mangano.

Pagano en su denuncia dijo: “Apenas diez días antes del viaje, la propia Jefatura de Gabinete había impulsado una reforma al régimen de viajes oficiales al exterior, que establece limitaciones estrictas a la composición de las comitivas -un máximo de un funcionario por evento internacional- y que exige justificación explícita de la presencia de cada integrante adicional”.

Además, Pagano afirmó: “El denunciado no solo habría incurrido en una conducta irregular, sino que lo habría hecho en contradicción directa con la normativa que él mismo promovió”.

La diputada agregó que el asunto es más grave porque Adorni ahora amplió sus facultades y se requiere su firma como jefe de Gabinete para toda erogación del Estado.

En tanto, el abogado Gregorio Dalbón impulsó otra denuncia contra el jefe de Gabinete por el viaje de su esposa a los Estados Unidos.

Hay otra presentación por el viaje de Adorni a Punta del Este realizado en un avión privado durante el feriado de Carnaval. Esta última causa es por supuesto enriquecimiento ilícito. La denuncia es también de Pagano y tramita en el juzgado de María Servini.

En tanto y en paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que es una fiscalía especializada en casos de corrupción, abrió un expediente preliminar para investigar los viajes de Bettina Angeletti a Nueva York y el del funcionario a Punta del Este en un avión privado.

Según informaron en la PIA a LA NACION, se trata de una “investigación preliminar” que abarca ambos vuelos

La investigación preliminar de los fiscales puede terminar en una denuncia penal -si es que entiende que hubo algún delito- en una recomendación administrativa o directamente ir al archivo.

El hecho de que la investigación abarque el viaje a Punta del Este realizado por Adorni con su amigo Marcelo Grandio, experiodista de la TV Pública, implica que los investigadores realizarán un análisis patrimonial sobre el funcionario.

Grandio dijo que el viaje en el avión privado “lo pagó él [por Adorni] con plata del Estado”. Ese vuelo, que tiene una duración de unos 35 minutos, cuesta unos 10.000 dólares.

El jefe de Gabinete sostuvo, además, que su mujer tenía sacado un pasaje para ir a Nueva York y que lo pagó 5438 dólares, pero que no pudo usarlo. Por el precio se trataría de un vuelo en primera clase.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) está a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.

Es un organismo extrapoder que depende de la Procuración General de la Nación, no del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial.