Catalina Riganti, la quintilliza que desafía la hegemonía de Posse desde el vecinalismo

Catalina Riganti es públicamente conocida desde su nacimiento, el 6 de febrero de 1992. En un hecho de gran repercusión, los quintillizos Riganti fueron noticia no solo por el parto múltiple, sino porque se trató del primero en el país bajo fertilización asistida. A 31 años de ese contacto inicial con los flashes de la prensa, Riganti se postula a intendenta de San Isidro con una fuerza vecinalista que es protagonista a nivel local. Desde 2017 es concejala en ese municipio gobernado por Gustavo Posse desde hace 24 años.

La apuesta de Riganti se sostiene en el partido ConVocación por San Isidro, que suele competir sin candidatos provinciales ni nacionales y hace un culto del corte de boleta en cada elección. Afirma que el vecinalismo puede crecer en el hartazgo con la política tradicional, considera que su partido es “la única oposición” en el distrito, y afirma que el gobierno de Posse es una “gestión en decadencia”.

Su historia personal es una carta de presentación permanente. “Me ha enseñado mucho y me gusta pensarlo. Haber compartido aire y alimento con mis hermanos en la panza de mi mamá, ya me da una visión de la vida, de pensar en el otro y vivir en comunidad. Eso me acompaña para bien y me ayuda . Y me siento muy respaldada. Si bien ninguno de mis hermanos está en política, me acompañan siendo fiscales y alentándome a que me siga involucrando para transformar un poquito el país”, afirma Riganti, en diálogo con LA NACION.

Con la mirada puesta en lo electoral, Riganti sostiene que “existe mucho hartazgo de tanta pelea nacional”. Y se ilusiona: “ Hay candidatos que no se terminan de definir y están muy lejos de la realidad de los vecinos. Veo una oportunidad más grande para el vecinalismo, porque estamos cerca ”.

ConVocación por San Isidro tuvo su mejor desempeño en las elecciones legislativas de 2017, cuando fue la segunda fuerza más votada en el distrito, detrás de Juntos por el Cambio. En 2019 y en 2021 terminó en el tercer lugar, por debajo de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos.

“El 10 de diciembre queremos estar gobernando por los vecinos de San Isidro. Somos la única oposición real en el distrito; el peronismo terminó siempre arreglando con el possismo ”, asegura Riganti, que describe a Posse con duras críticas. “Lo veo desgastadísimo, una gestión en decadencia. Creo que se va a volver a presentar y va a ser su última elección, pero estoy segura de que está preparando a la hija [la concejala Macarena Posse] porque ya es un tema de herencia. Algo que hizo mal fue no poder construir ningún otro perfil. Ni siquiera la hija está saliendo fuerte en política”, subraya.

Riganti propone medidas de “alivio fiscal”. Impulsa “bajar la tasa de ABL, la de comercio y sacar 22 tasas que no le representan nada al municipio en términos de recaudación, pero sí a los vecinos que las tienen que pagar todos los meses”. También pone el foco en la seguridad, la gestión ambiental y la transparencia. Apuesta por la “prevención ciudadana” y contempla medidas que abarcan “desde las cámaras hasta la inteligencia artificial. Quiere que el municipio baje “la cantidad de residuos que genera” y cambie su tratamiento, porque lleva “577 toneladas por día de basura a la Ceamse”. En cuanto a transparencia, pide por “la apertura de datos y el presupuesto participativo”, entre otros puntos.

ConVocación por San Isidro suele compartir votantes con un sector que apoya a Juntos por el Cambio. Riganti admite que los han llamado para tejer alianzas “de todos los sectores” de esa coalición. También considera que compartirán votantes con Javier Milei, pero “a nivel local van a cortar la boleta”.

