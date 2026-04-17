El Banco Central investiga operaciones irregulares por US$900 millones durante el último gobierno

Los documentos del Banco Central (BCRA) dan cuenta de un circuito que movió, al menos, US$900 millones y cuya trazabilidad se perdió entre 2022 y 2023. Esta es la trama del dólar blue, que sumó un nuevo sumario de la entidad monetaria, pero también empezó a crecer en los tribunales.

Los expedientes alcanzaron notoriedad pública con los allanamientos en el BCRA a fines del año pasado, luego de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Allí se investiga quiénes eran responsables de controlar esas transferencias, así como sus posibles beneficiarios.

El BCRA resolvió tres sumarios financieros que exponen un pasamanos millonario. Dos de ellos ya eran conocidos: el de Gallo Cambios, que investiga la venta de US$474 millones, y el de Mega Latina, que llega a US$466 millones.

Operaciones investigadas en el sumario del BCRA sobre Stema Cambios

Ahora, se agregó el de Stema Cambios, que fue proveedora de dólares de las dos anteriores en un circuito que incluye a bancos y que es descripto en los documentos firmados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a cargo de Juan Curutchet.

“En el marco de las tareas de inspección antes mencionadas, se constató que Stema Cambios SA habría adquirido, desde enero hasta junio de 2023, divisas a valores oficiales para luego venderlas a otros operadores de cambio que no justificaron el origen de los fondos transados y, a su vez, abastecieron a otras entidades”, sostuvo el sumario contra dicha casa de cambio.

En paralelo a las tareas del BCRA, fuentes judiciales consultadas por LA NACION señalaron que sus fojas primero buscan reconstruir el circuito del dinero y, en función de ello, aparece la pregunta: ¿quién debía controlarlo? En ese sentido, el Central abrió cinco procedimientos a funcionarios “para determinar si las personas implicadas incurrieron en incumplimientos al Código de Ética del BCRA y/o la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.

El Banco Central abrió cinco procedimientos para verificar si funcionarios incumplieron el Código de Ética [e]MARTIN ZABALA - XinHua

A los movimientos de los millones de dólares hay que ubicarlos en el tiempo. Era una época de cepo, restricciones para acceder a los dólares que sufrían desde hospitales hasta industrias y brecha entre el precio de venta del dólar oficial y el del blue, que era más caro. El “negocio del rulo”, comprar barato y vender más alto, no habría existido sin esto último.

LA NACION consultó a exautoridades del BCRA, quienes no emitieron comentarios al momento de publicación de esta nota. Sin embargo, hace casi tres meses, la misma fuente había defendido la gestión de Miguel Ángel Pesce al alegar que había reforzado controles, algo que implicó en su momento la revocación de permisos a 40 casas y agencias de cambio y la suspensión de otras 55.

A su vez, las casas de cambio se defendieron dentro de los sumarios. Stema sostuvo que cumplió las normativas de control interno y adujo que las operaciones realizadas estaban permitidas. El mismo argumento esgrimió Gallo Cambios. En tanto, Mega Latina planteó la nulidad del sumario y reiteró que su accionar “estuvo ajustado a los parámetros objetivos de la norma”.

El BCRA investiga un circuito de dinero que movió, al menos, US$900 millones, según sus sumarios financieros

La documentación del Central incluye operaciones de dinero desde enero de 2022 hasta octubre de 2023. Las páginas analizadas por LA NACION aluden a investigaciones hechas a Gallo Cambios, Mega Latina, Stema Cambios y Arg Exchange, la casa de cambio de Elías Piccirillo, también conocido como “el rey del dólar blue”.

Por separado, suman ventas que ascienden hasta los US$1371 millones. Sin embargo, al considerar que muchos de los giros fueron cruzados entre estas mismas entidades, la cifra baja a US$900 millones.

Su pérdida de trazabilidad (las casas de cambio recibían pesos, pero no registraban operaciones de venta de dólares) y un “activo mercado paralelo” durante estos años son los indicios que el BCRA utilizó para argumentar el posible desvío de estos millones. Entonces, la Superintendencia a cargo de Curutchet identificó a los proveedores de los dólares y hasta dónde llegan sus rastros.

El Banco de Servicios y Transacciones (BST) aparece en el sumario más nuevo, el de Stema, como el primer vendedor de dólares. La casa de cambio le compró US$180.050.000 entre enero y junio de 2023. “Se observó en dichos extractos bancarios que STEMA CAMBIOS S.A. retiró los dólares comprados al BST en efectivo, desarrollándose esta operatoria desde el 31.01.23 al [07.02.23], perdiéndose de esta forma la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida”, se lee en el documento oficial.

Este también se observa en otros sumarios. “Mega Latina SA compró dólares estadounidenses en mayor medida al Banco de Servicios y Transacciones SA (BST)”, destacó el BCRA. La cifra: US$327 millones. Y sobre la metodología de obtener los billetes, la documentación agregó que “la entidad (la casa de cambio) retiró en efectivo por caja los días 27, 28 y 31.07.23 un total de USD 15.175.000.-”.

Ante la consulta de LA NACION, desde el banco BST aseguran que esas operaciones fueron anteriores a los sumarios en cuestión y que se desarrollaron dentro de la normativa del BCRA.

La ruta del dólar continuaba. De una casa de cambio a otra. “Gallo Cambios compró dólares estadounidenses en mayor medida a los operadores Mega Latina y Stema Cambios”, indica uno de los sumarios. Y el 92,7% de los dólares que vendió Gallo Cambios salió en billete a otros operadores del sistema.

Allí aparece otra fase del mecanismo investigado: casas de cambio que recibían dólares, también pesos, pero no registraban operaciones de divisas, según señalan los sumarios. Un ejemplo de ello es el caso de Andie SRL, que le compró casi US$4,5 millones a Stema y US$84,4 millones a Gallo Cambios.

Andie SRL se hizo de dólares, pero también de pesos “sin haber registrado operaciones a su nombre”, algo que disparó las sospechas sobre el origen de esos fondos. “Entre el 27/05/23 y el 31/05/23 recibió transferencias por un total de $27.217.653.426 (sic)″, recabó el Central. Y así no fue la única casa de cambio. “Soy Vos SAS entre el 31/01/23 y el 09/02/23 recibió transferencias por un total de $6.343.280.000″, acompaña el texto de la documentación.

Sobre Gallo Cambios, el Central destacó que 12 operadoras de cambio que le transfirieron pesos a esta casa tuvieron su autorización revocada entre 2022 y 2024, es decir, durante la gestión de Pesce y la actual. Entre ellas, se encuentra Fenus, cuya accionista, según un informe oficial del segundo semestre de 2023, era Graciela Vallejo, madre de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas.

Para los investigadores, la entrada de pesos y la falta de operaciones de cambio registradas como contrapartida son el punto crítico del circuito, en el que presuntamente los dólares, que en principio eran adquiridos a valor oficial, llegaban al mercado blue.

Pero también hay otra operatoria que es investigada como supuesta vía de salida de los dólares físicos. Tal como publicó LA NACION, el sumario contra otra casa de cambio introdujo a los mutuos o préstamos en esta operatoria.

Este sumario alude a “transferencias en dólares estadounidenses, realizadas a 53 personas humanas” entre el 1° de febrero y el 19 de abril de 2023. Según el detalle, hay sujetos que recibieron más de una transferencia. Hubo 56 movimientos por US$150.000 cada uno, seis de US$125.000, dos de US$110.000, uno de US$130.000 y otro de US$100.000. Todos ellos suman US$9,8 millones.

Allí están volcados los nombres y CUIT de los receptores de los mutuos. Un cruce de esa información con documentos comerciales en la base Nosis permitió observar que de los 53 sujetos, cinco percibieron la AUH y siete son monotributistas.

Uno de estos casos alude a un hombre que en 2019 recibía la AUH y, cuatro años después, obtuvo un mutuo (préstamo) por US$150.000 con la casa de cambio Concordia Inversiones. Su domicilio fiscal se encuentra en Laferrere, en medio de una calle de tierra.