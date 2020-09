Armando Cavalieri anunció un aumento salarial y los empresarios lo desmintieron; las cámaras no aceptaron la mediación de Moroni, que dictará la conciliación para evitar un paro

Pasaron diez años desde la última vez que Armando Cavalieri amagó con lanzar un paro de los afiliados del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), el más grande del país. Hoy, después de haber anunciado un acuerdo salarial que fue rápidamente desmentido por las tres cámaras empresarias mercantiles, Cavalieri dispuso una medida de fuerza que será neutralizada por el Ministerio de Trabajo, que llamará al gremio y a los empresarios a una conciliación obligatoria para explorar una alternativa a la paritaria, que está vencida desde el 1 de abril pasado.

Cavalieri informó la semana pasada que había llegado a un acuerdo con las tres cámaras empresarias de la actividad por un aumento salarial de $5000 mensuales en forma retroactiva desde el 1 de septiembre a marzo de 2021. Es decir, siete cuotas extraordinarias que se abonarán de manera no remunerativo. Además, el jefe gremial de los mercantiles, que está al mando del gremio desde 1986, dijo que se había pactado una suba del salario básico de convenio de $35.790 a $50.687, con presentismo incluido. Pero al día siguiente, las cámaras empresarias desmintieron el acuerdo.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, convocó hoy al SEC y a los miembros de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) a una reunión virtual. Pero los empresarios no se conectaron, según informaron fuentes de la cartera laboral a LA NACION.

Ante la resistencia de los empresarios, Cavalieri buscará mañana consenso en la cúpula de Comercio para avanzar con un paro. De hecho, se lo adelantó a Moroni, que ya le advirtió que si avanza, el Gobierno dictará la conciliación obligatoria. Una ironía: sucedió algo similar en 2010, cuando el SEC impulsó una medida de fuerza similar por falta de acuerdo en la negociación salarial. Aquella vez intervino Carlos Tomada.

Desde la oposición a Cavalieri, surgen críticas por la falta de acuerdo en la paritaria y también dudan de la capacidad del jefe sindical de influir en las bases al llamar a una huelga. "Las bases no le responden. ¿Qué puede parar?", ironizó Ramón Muerza, el dirigente mercantil que enfrentó en 2018 a Cavalieri en las urnas.

De esta manera, la paritaria de Comercio, que abarca a más de un millón de trabajadores, quedó sin definición. El gremio lo atribuye a una interna de CAME, una de las cámaras empresarias, que tiene elecciones de autoridades el 2 del mes próximo. Por lo pronto, no habrá actividad mercantil el lunes próximo, ya que el Día del Empleado de Comercio es el sábado, pero trasladarán el beneficio de día no laborable al lunes 28.

Sin embargo, la postura empresaria se refleja en bloque, dura y sin visos de aflojar. "La postura no se modificó a lo expresado en el comunicado. Hasta que no se resuelva lo de la pandemia no estaremos en condiciones de discutir salarios", dijo a LA NACION Pedro Etcheberry, asesor legal de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

En un comunicado, las entidades empresarios unificaron su postura: "Estamos convencidos que una mejora en los salarios de nuestros colaboradores representa un círculo virtuoso que regresa al consumo, fundamental para la reactivación económica, pero en este momento, desde el sector empresario con miles de empresas cerrando, estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener la actividad y los puestos de trabajo".

