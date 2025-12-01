Cuánto cobran las niñeras en diciembre 2025 con el aguinaldo

Las niñeras y cuidadores de adultos reciben en diciembre 2025 un 1,3% de aumento en sus salarios, producto del más reciente acuerdo paritario para los empleados del servicio doméstico, que incluye un bono por única vez y el pago de la segunda cuota del aguinaldo.

En último mes del año impacta un incremento del 1,3%, que corresponde al último tramo de aumentos del más reciente acuerdo paritario para los empleados del servicio doméstico. Además, se distribuye una suma extraordinaria, en concepto de bono, cuyo monto varía según las horas trabajadas.

En diciembre, se entrega la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) o aguinaldo, que se suma la pago del salario mensual. Este concepto corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente (es decir, el sueldo más alto del período de julio a diciembre).

Salario por hora de las niñeras en diciembre 2025

A la espera de la nueva grilla con los valores específicos del último mes del año, LA NACION realizó un cálculo estimado de lo que percibirán las niñeras y cuidadores de adultos, cuando se incluya el 1,3% de aumento.

Para la liquidación salarial de las personas que están contratadas por horas o por jornada se toman como referencia los siguientes valores mínimos:

Por hora con retiro: $3382,93

Por hora sin retiro: $3782,66

Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Salario mensual de las niñeras en diciembre de 2025

En diciembre, quienes trabajan con un esquema mensual cobran los siguientes montos:

Mensual con retiro: $427.730,74

Mensual sin retiro: $476.661,09

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre de 2025

Por su parte, el pago del aguinaldo está previsto por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves, aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre.

De cuánto es el bono extraordinario y hasta cuándo se paga

El acuerdo paritario para el servicio doméstico incluye un bono extraordinario que se entrega en noviembre, diciembre y enero de 2026.

La cifra de este concepto varía según la cantidad de horas trabajadas, de acuerdo al siguiente esquema:

De cero a 12 horas semanales: $6000

De 12 a 16 horas semanales: $9000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Se trata de una suma no remunerativa por única vez, que queda a cargo del empleador y se abona en tres meses consecutivos, finalizando en enero del año próximo.