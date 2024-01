escuchar

A más de dos meses de la primera denuncia, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau (UxP), denunció que volvió a recibir “amenazas de muerte” a través de las redes sociales y pidió que las nuevas pruebas se sumen a la causa judicial que se inició en noviembre de 2023 por hechos similares.

“Me comuniqué con mi abogado para que siga incorporando los mensajes en los que me amenazan de muerte a la causa judicial abierta y en curso”, escribió la legisladora en su cuenta de la red social X en referencia al pedido que le hizo a su representante legal, Miguel Ángel Pierri.

En la publicación, la legisladora compartió también las capturas de pantalla en las que se ven las respuestas a su perfil personal de Instagram, donde un usuario le dice: “No hay cárcel, sólo bala hija de p... Salí a la calle que no te vamos hacer nada”.

Pese a esta situación, la diputada de Unión por la Patria (UP) aseguró que no la van a “amedrentar” quienes la “amenazan, ni sus cómplices, que por acción u omisión instalan este tipo de mensajes”.

Frente a este episodio, dirigentes de distintos sectores se solidarizaron con Moreau. Una de las primeras señales de apoyo llegó de parte del diputado Martín Tetaz, quien consideró que “el repudio a estos actos de fascismo tiene que ser unánime”. “Cuanto más opuesto al nuestro sea otro pensamiento o ideología, más tenemos que defender el derecho a expresarlo en libertad”, expresó.

En el mismo sentido -y tal como lo había hecho en aquella oportunidad- se pronunció la diputada de Frente de Izquierda Myriam Bergman. “Toda nuestra solidaridad ante estas amenazas”, remarcó.

Moreau había recibido las primeras amenazas cuando era presidenta de la Cámara baja. Fue cuando realizó la presentación judicial. El 12 de noviembre comenzó a recibir intimidaciones en las redes y en su cuenta de correo electrónico. Según contó en su momento, en ambos casos provenían de parte de personas que reivindicaban al ahora presidente Javier Milei.

La denuncia presentada por su abogado fue por la “posible comisión del delito contenido en el artículo 149 bis”, el cual se refiere al “uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas”. Este artículo tiene una máxima de cuatro años de cárcel.

En ese entonces adjuntaron un violento mensaje que había recibido a través de exTwitter, en el que también incluyeron al exministro de Economía Sergio Massa. Además, a Moreau -igual que le sucedió a otros legisladores- le llegó un correo electrónico a la casilla que tiene como diputada nacional en el que le advirtieron: “Con Milei presidente nosotros vamos a matar ustedes (sic)”.

“Vamos a llegar a las últimas consecuencias porque nos parece un hecho grave, es una política de amedrentamiento y de miedo que hacen los intolerantes y los violentos de siempre”, había dicho Pierri en aquel momento.

