Las tensiones entre el Gobierno de Javier Milei y la Confederación General de Trabajadores (CGT) volvieron a crecer. A pesar del fallo de la Cámara del Trabajo que suspendió la reforma laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, el líder camionero Pablo Moyano ratificó este martes el paro general para el 24 de enero y lanzó un nuevo dardo contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la aplicación del protocolo antipiquetes. “Cree que es el presidente de Ucrania controlando la guerra”, apuntó el gremialista.

“Se va a arrancar con un piso de 100.000 personas [en la marcha] porque son 100.000 milicos los que nos va a mandar Bullrich” deslizó Moyano en C5N. En tanto, ironizó sobre el protocolo antipiquetes que la ministra tiene previsto aplicar en caso de que los manifestantes corten la calle. “Después del mediodía es peor, está en la pantalla y cree que es el presidente de Ucrania controlando la guerra”.

En la misma línea, reflotó los dichos del Presidente, quien durante la campaña acusaba a Bullrich de montonera. “Es una provocación, va a querer armar un show mediático mandando los micros, pidiendo documentos. Nosotros movilizamos pacíficamente y ella ponía bombas en jardines de infantes según el Presidente”.

El jueves de la semana pasada, Bullrich giró al sindicato de los Moyano una carta firmada por su alfil Martín Siracusa con un pedido de pago “solidario” de $40 millones, algo que repitió con otras organizaciones gremiales y sindicales. Sobre este tema, el líder camionero lanzó en duros términos: “Es una ridiculez más de esta señora. Fue rechazada por todas las organizaciones gremiales, lo firma un tal Martín Siracusa, ¿Quién carajo es? La tengo a mano, no tengo tiempo para prenderla fuego y tirarla”.

El Gobierno intimó a gremios y piqueteros a pagar los gastos por las protestas del 22 y 27 de diciembre

La CGT, trabajadores estatales y la izquierda tienen previsto concentrar el 24 de enero desde Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen y luego movilizar hacia el Congreso. Sobre si pidieron permiso al Ministerio de Seguridad para realizar la marcha, Moyano replicó: “Si en plena democracia tengo que pedir permiso para protestar, no tiene sentido”. Igualmente, adelantó que solicitaron los permisos correspondientes al Gobierno de la Ciudad para instalar palcos.

En contra de la ley ómnibus y el DNU, si bien se suspendió la reforma laboral, Camioneros prevé una “movilización muy importante” y de gran magnitud y advirtió a Bullrich: “Va a ser una marcha grande, por la vereda no vamos a poder estar. Pero seguramente van a detener micros en la autopista para demorar y provocar. Espero que tenga raciocinio esta señora y no venga a provocar a los laburantes”.

Con respecto al DNU, Moyano aseguró que más allá de la inflación “el país funcionaba” y que por esta razón no hay una situación que amerite la urgencia del decreto. “Quieren pintar que es un país que está viviendo una catástrofe. El mayor déficit del gobierno anterior fue no poder controlar la inflación, pero el aparato productivo y económico funcionaban”.

La ausencia de Cristina, Alberto y Massa

La semana pasada, Moyano había cuestionado a las principales figuras del gobierno anterior: Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. “No tengo compromiso con nadie, digo lo que siento. Lo digo como militante. ¿Dónde están Alberto, Cristina, Máximo, Sergio, todos los máximos referentes hasta las últimas elecciones? Tenemos que estar todos juntos, viejo”, había preguntado el líder camionero.

Esta vez no reclamó sus ausencias y admitió que la prioridad es el paro del 24. “Sergio estuvo con la CGT cinco horas reunido. Está para ser parte de la organización del peronismo. Con Alberto estuve charlando. Lo más preocupante es el 24, después nos encerraremos en una oficina y discutiremos para ser una alternativa de gobierno en los próximos cuatro años”, adelantó.

Por último, explicó por qué la CGT no hizo paros generales durante el gobierno de Alberto Fernández. “Los camioneros laburaron llevando alimentos y vacunas. Hubo una pandemia por dos años, hubo paritarias libres, no hubo despidos, los jubilados tuvieron bonos, no alcanzó”.

LA NACION