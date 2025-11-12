Chaco, después del femicidio: del derrumbe del poder piquetero a la recuperación del peronismo

RESISTENCIA.- Hasta el día en que fueron detenidos, el gobierno de Jorge Capitanich giró fondos públicos a los Sena. Las caras de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los poderosos piqueteros que construyeron su imperio de la mano del mandatario, estaban en las boletas de una de las listas colectoras que lo acompañaban para buscar su cuarto mandato. Sena era precandidato a diputado provincial y Acuña se postulaba para la intendencia de Resistencia.

“Silencio es complicidad”, decían los carteles que le habían estampado en la frente a Capitanich en los afiches que empapelaban Resistencia con su cara, en junio de 2023. La provincia llegó a la contienda electoral convulsionada por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y copada por medios nacionales. A César, el hijo de los Sena, se lo acusaba de haber matado a su pareja en la casa de la calle Santa María de Oro 1460, donde vivían sus padres, y a donde se la vio entrando por última vez a la joven de 28 años.

“Está allanada la cuadra, no puedo ingresar a mi domicilio. Mandale esto a Coqui. Avisale Emerenciano está adentro. Podría hablar con los jefes del operativo”, le dijo Acuña el 9 de junio a su mano derecha, Fabiana González, hoy acusada de encubrimiento. “Ni me atiende”, contestó ella, según los chats presentados en el noveno día del juicio.

En 2023, enlas salas de votación aparecieron las boletas del Frente Chaqueño con las postulaciones de los detenidos Emereciano Sena y Marcela Acuña

Pese a la infinidad de imágenes juntos, al hecho de haber sido su padrino de casamiento o quien escribió el prólogo del libro que publicó Acuña sobre la vida de Emerenciano, Capitanich relativizaba su estrecha relación con el líder del clan. Y hasta ese momento, no se había comunicado con Gloria Romero, la madre de la víctima.

El femicidio de Cecilia fue un punto de inflexión que inclinó la balanza a favor del radicalismo provincial y posibilitó su regreso con el triunfo en primera vuelta de Leandro Zdero, después de 16 años de hegemonía peronista. Las elecciones en mayo de este año fueron las terceras que perdió el peronismo: la lista que unió al oficialismo provincial con el nacional le ganó por casi 12 puntos al Frente Chaco Merece Más, que impulsa Capitanich.

Pero, en los últimos comicios de octubre, la lista oficialista logró ganar por apenas unos 3500 votos y Capitanich volverá al Senado de la Nación. “Esta es una provincia peronista”, resumen integrantes de la gestión de Zdero, conscientes de la necesidad de estar aliados al gobierno nacional, encabezado por Javier Milei.

2014: el casamiento de Emerenciano Sena y Marcela Acuña; a su lado César Sena y Jorge Capitanich

En el peronismo, voces cercanas a Capitanich marcan que, con su figura encabezando la lista y el peronismo dividido, en estas últimas elecciones consiguieron cuatro puntos más que en 2023. Mientras que Zdero obtuvo menos votos. Aunque creen que Capitanich todavía tracciona, se ilusionan con volver al gobierno si logran “una renovación”.

Reconocen el impacto electoral del caso Cecilia en 2023. Y que su manejo con los piqueteros fue un punto central. “No se puede transformar un hecho policial en político”, dijo Capitanich en aquel momento, en su primera referencia concreta al crimen que movilizó a la provincia. No alcanzó su intento por despegarse de los Sena, ni la veloz mutación del barrio −el centro neurálgico del clan del rojo omnipresente, signo universal de las organizaciones de izquierda− al blanco. “Me jacto de la calidad institucional de esta provincia”, aseguró cuando fue a votar.

“Hemos sido injuriados y atacados de una forma muy violenta” agregó el gobernador luego de los resultados, sin nombrar a Cecilia. Y hasta el día de hoy abona esa teoría. A principio de mes, planteó que el caso “tiene connotaciones de servicios” porque él “era uno de los que iba a postularse a pelear la candidatura presidencial en 2023”. Fue durante una entrevista con el canal de streaming ChacoTV. Su enojo no es solo hacia los medios, sino también hacia los dirigentes del peronismo nacional que le soltaron la mano en ese momento.

Figuras del peronismo todavía rodean a los Sena. La exdiputada provincial Celeste Segovia es la codefensora de César Sena junto a Gabriela Tomljenovic. Es, a su vez, empleada de planta permanente del Ministerio de Gobierno de la provincia, que es querellante en la causa. Nicolás Boniardi Cabra, el polémico abogado detenido por haber amenazado al perito que iba a analizar su celular para corroborar si filmó a los jurados en las audiencias, era funcionario del Ministerio de Seguridad provincial hasta que se conoció su incorporación al equipo de abogados del matrimonio Sena, en julio de 2023. Se desempeñaba como asesor de asuntos vinculados a los foros de seguridad y la entonces ministra, Gloria Zalazar, se enteró por los medios de comunicación y decidió despedirlo.

Los acusados durante el juicio Camilo Del Monte

A dos años del crimen, el caso volvió a estar presente en la campaña. Tres días antes de las elecciones del domingo 26 de octubre, Zdero anunció que presentarían un proyecto para expropiar los terrenos conocidos como la chanchería de los Sena, ubicados dentro del Campo Rossi, en la Zona Rural de Puerto Tirol, donde los fiscales creen que incineraron el cuerpo de Cecilia.

“Debemos ir reconvirtiendo en positivo todo lo que en otros tiempos fue el símbolo del peor costado de la historia chaqueña”, dijo. Suele ser su respuesta habitual al ser consultado por el caso. “Expuso una realidad que era un secreto a voces: la generación de estados paralelos que manejaban mucho más que cualquier intendente de la provincia, amigos del gobierno, socios políticos que se volvieron ricos a costa de los pobres”, plantea.

Esa es la misma teoría que busca marcar el equipo fiscal ante los jurados: que los Sena “creyeron que su poder los haría impunes”. Probar el plan y la “colaboración esencial y activa” del matrimonio Sena en el asesinato de Cecilia es el punto clave del juicio, dado que no podrían ser condenados como encubridores. El Código Penal establece expresamente que están exentos de pena los padres que oculten las pruebas del crimen de su hijo cuando no hubo una promesa previa. Un riesgo político que nadie nunca quiso asumir.

El fiscal que formó parte de la investigación, Jorge Gómez, pasó a formar parte del Poder Ejecutivo con la llegada del gobernador Zdero. En noviembre de 2023 dejó la carrera judicial, después de 29 años, para encabezar la cartera de Gobierno y Justicia en la administración del radical.

Instruí al equipo de gobierno se presente el Proyecto de Ley para expropiar la Chanchería del CLAN SENA. Debemos ir reconvirtiendo en positivo todo lo que en otros tiempos fue el símbolo del peor costado de la historia chaqueña. Siempre en el marco de la ley y proyectando un… — Leandro Zdero (@LeandroZdero) October 23, 2025

Con la detención de Emerenciano comenzó la caída de los principales grupos piqueteros de la provincia. En línea con el discurso nacional, el actual gobierno prometió desarmar los negociados con planes sociales y se jacta de haber eliminado los piquetes en Resistencia. Poco más de un año después, el piquetero Ramón “Tito” López, conocido como el heredero del clan Sena y que llegó a encabezar marchas pidiendo la libertad de Emerenciano, quedó detenido acusado por presunto lavado de activos. Tiene fecha de juicio para abril de 2026.

A esa lista se suma Carlos Iván Barraza, fundador del Movimiento Trabajadores y Humildes, que enfrenta un juicio por 30 hechos de fraude contra la administración pública y cuatro de peculado de bienes y servicios. Acusado de malversación de fondos y administración fraudulenta, Mauro Andión, el expresidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep) −organismo creado para articular políticas sociales con cooperativas−, estuvo preso un año y esperará en libertad el juicio. De esa causa también derivaron las detenciones de los piqueteros Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales.

El retiro del "puño rojo", con la presencia del gobernador Zdero

El gobierno de Zdero también consideró un caso testigo a la escuela del barrio Emerenciano y avanza con un proceso de normalización de las Escuelas de Gestión Social que busca, entre otras cosas, que sólo ejerzan como docentes quienes cuentan con títulos habilitantes y el cumplimiento de los diseños curriculares. Quienes criticaban al movimiento encabezado por Emerenciano y su mujer, señalan que en la escuela, donde usaban guardapolvo rojo, cantaban canciones de la revolución cubana y tenían como escudo a la imagen de Ernesto “Che” Guevara, “todo estaba bajo su supervisión”. Quitaron, además, el puño rojo cerrado enorme que era la señal de ingreso al barrio y le cambiaron el nombre a Papa Francisco, aunque aún no hay un solo cartel y nadie lo conoce bajo ese nombre.