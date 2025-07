Chubut: quién es Ricardo Bustos, el periodista militante que agitó la interna libertaria

RAWSON.– Ricardo Bustos es un periodista de Chubut que pretende ser candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) y que desató una feroz interna en a provincia en la que se involucró hasta Javier Milei. El Presidente tomó partido por el diputado nacional César Treffinger, titular del partido libertario en la provincia, en la pelea por redes que sostuvo con Bustos.

Bustos admitió que, al menos en la batalla de las redes sociales, nunca recibió un guiño del Presidente. “Creo que nunca me retuiteó”, le dijo a LA NACION. Bustos fue liberado hoy tras haber sido demorado por la policía tras una denuncia y orden de restricción perimetral impulsada por Treffinger.

Bustos nació en Mar del Plata, pero se radicó en la cordillerana localidad de Esquel en 1983, cuando tenía 22 años. Tiene una larga trayectoria como periodista en Chubut: actualmente trabaja en canal 9 de Comodoro Rivadavia y FM Del Lago, una de las de mayor audiencia en la cordillera. Excepto un impasse de tres años de residencia en Estados Unidos, ocupó otros cargos como la secretaría de redacción del diario El Oeste y fue columnista de Radio Nacional.

Bustos, una voz conocida en el ambiente periodístico, saca su impronta “liberal” en cada aparición asegurando que votó a la UCeDé de Álvaro Alsogaray, a Carlos Menem, en 1995 y, por supuesto, a Javier Milei en las últimas elecciones. Sin embargo, hasta la pelea con Treffinger no estaba en los radares electorales de una provincia en la que LLA aún no definió candidato.

Nuestro compromiso es con los chubutenses que confiaron en nosotros. Acabamos de inaugurar la sede de @LLAVANZACHUBUT en Trevelin, junto a @inakiigutierrez y @EugeniaRolon_.



No importa lo que intenten la vieja política, algunos medios y periodistas. Vamos a seguir adelante,… pic.twitter.com/dvbDN7qAJA — César Treffinger (@CesarTreffinger) July 12, 2025

La guerra entre Treffinger y Bustos se hizo pública hace algunos meses en los grupos de whatsapp. En mayo pasado, Bustos salió con los tapones de punta en las redes sociales con intención de marcarle la cancha a Treffinger. Le criticó con dureza algunas actitudes y manejos del diputado nacional, sobre el final de un extenso mensaje le hace un pedido formal por lo menos curioso: “Te sugiero que me reincorpores al grupo del cual me eliminaste y demos por concluido este mínimo episodio”.

“Yo soy hombre libre. No acepto ordenes de nadie y mucho menos que sugieras que armo operetas en contra de nuestro partido. En mi hoja de vida te expliqué claramente que soy liberal desde 1983. Nunca milité ni operé para ningún otro partido. Conozco a nuestro presidente desde mucho antes que vos dijeras que con Milei no tenías nada que ver. En esencia soy una buena persona. No es mi estilo andar difamando ni traicionando a nadie. Las normas que rigen en los grupos de WhatsApp jamás las quebré. Nunca le falte el respeto a nadie y sólo publico cosas que sumen y fortalezcan”, dijo Bustos.

Al parecer, Treffinger se enojó con Bustos por un posteo que hizo el periodista a partir de una publicación en un medio provincial, que daba cuenta de la salida de Lorena Caminoa de la dirección de la Anses en Puerto Madryn. Según Bustos, se trataba de una exmilitante kirchnerista que negoció con los libertarios para asumir en ese cargo y que luego fue despedida.

“De liberal no tiene nada. Manchó a nuestro partido, a nuestro presidente y a nuestro diputado Treffinger. Traidora número uno de las ideas liberales”, había posteado más temprano Bustos sobre Caminoa.

“Kirchneristas violetas”

En el mensaje a Treffinger, el periodista le aclaró: “Publiqué lo de Caminoa porque creo que es el ejemplo más claro del tipo de funcionarios que no debemos ni tener dentro de nuestro partido ni tolerar y mucho menos encubrir. No somos kirchneristas violetas. El partido debe estar integrado por liberales honestos y educados. No es un buen síntoma de tolerancia y libertad eliminar a alguien por haber publicado una verdad. Mi error, en tal caso, fue publicarlo en el grupo”.

Y siguió: “Somos leones, no ovejas. Nunca voy a cuestionar tu autoridad como presidente del partido y nunca voy a hablar mal ni del partido ni de nuestro Gran presidente Javier Milei. No estoy en el partido para ver qué cargo ligo. Estoy para defender la gestión de nuestro presidente cada día poniendo la cara y sin esconderme. Y quiero ser diputado porque estoy en condiciones de debatir con quien sea y defender frente a quien sea esta gestión de gobierno”.

El paraguas de Milei

Treffinger, sin embargo, es que el que tiene el apoyo de los Milei. Y esto también tiene su historia: en marzo de 2023, el actual diputado apoyó al entonces incipiente candidato a presidente y logró en Comodoro Rivadavia un recibimiento digno de “una estrella” en el Hotel Austral de esta ciudad. Ese encuentro forjó una relación cercana con los hermanos Milei, que luego Treffinger consolidó con un resultado electoral auspicioso, en medio de la victoria del actual gobernador Ignacio Torres quitándole al justicialismo un distrito tras mas de 20 años de poderío.

Bustos ahora asegura que el diputado nacional “maneja LLA como una SA, como si fuera su empresa” y que la precandidatura que pretende liderar “represento a los militantes que no encuentran espacio en la estructura autoritaria de Treffinger”.

El diputado nacional, en tanto, convirtió la tensión electoral en un tema personal y logró que sobre Bustos pese una orden de restricción perimetral: acusó al periodista de haber tomado sin permiso una foto junto a su hijo menor de 10 años y de haberla enviado luego a su teléfono “con tono intimidante”. Con impronta libertaria, la guerra tiene como ring a las redes sociales: en la cuenta oficial de X, hubo apoyo explícito del presidente Milei y retuit al reclamo de Treffinger.

Milei avaló en las últimas horas al diputado libertario: el posteo de Treffinger fue replicado por el presidente con las siglas: “NOLSALP”, que significa “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, frase que el mandatario viene expresando desde hace un tiempo en sus ataques constantes hacia la prensa.

El presidente tiene una relación cercana con Treffinger. También su hermana Karina, con la que el diputado nacional compartió varios eventos políticos libertarios. La semana pasada Treffinger volvió a demostrarlo con la visita de Iñaqui Gutierrez y Eugenia Rolón, ambos del círculo rojo mileísta, a Comodoro Rivadavia. Participaron de un acto público y recorrieron medios de comunicación.

“Queremos afianzar la victoria lograda en 2023 y aportar desde la comunicación al crecimiento del proyecto en cada provincia”, expresó Gutiérrez, quien resaltó la importancia de contar con legisladores que respalden el programa de reformas del presidente Milei.

Rolón, por su parte, destacó el valor del trabajo digital en redes sociales para sumar apoyo y visibilidad a nivel federal: “hoy cualquiera con un teléfono y una conexión a internet puede participar en la conversación política. Eso democratizó la comunicación y nos dio nuevas herramientas para disputar el sentido común desde abajo”.

El diputado nacional César Treffinger es, hasta el momento, quien mantiene contacto con el círculo rojo de los hermanos Milei.

Mientras tanto y con el reloj del calendario electoral corriendo, quién será el candidato a diputado nacional por Chubut en las elecciones de octubre -un distrito en el que se renuevan dos bancas en el Congreso- sigue siendo un secreto guardado bajo siete llaves.