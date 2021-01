Nuñez Carmona en el momento de escuchar el veredicto por el caso Ciccone Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Hernán Cappiello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2021 • 10:06

José María Nuñez Carmona, exsocio y amigo de Amado Boudou, seguirá cumpliendo su condena por el caso Ciccone en su casa, en arresto domiciliario, con una pulsera de vigilancia electrónica. Se le otorgó el beneficio debido a sus problemas cardíacos y otras dolencias de salud.

Así lo decidió el juez Daniel Obligado, cuatro días antes de dejar su cargo como juez subrogante en el tribunal oral federal que tiene a su cargo controlar el cumplimiento de la condena de Boudou, Núñez Carmona y el resto de los condenados por el caso Ciccone, Nicolás Tadeo Ciccone, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri.

El juez -que entendió que hay "riesgo real" para la vida del condenado si regresa a la cárcel- dispuso que en 90 días se revise esta decisión a la luz de cómo avanza la pandemia por el coronavirus.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme las condenas por el caso Ciccone el 3 de diciembre pasado y desde entonces los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín reclaman que los sentenciados regresen a la cárcel a cumplir la sentencia.

La solución que encontró Obligado para Núñez Carmona es diferente de que la que dispuso para Amado Boudou, pues al filo de la llegada del año nuevo el juez decidió revocar el arresto domiciliario del ex vicepresidente y ordenar que cumpla su condena a cinco años y 10 meses de prisión en la cárcel de Ezeiza.

Esa decisión de Obligado no se concretó porque Boudou apeló ese fallo y ahora debe analizarlo la Cámara de Casación Penal. Como el juez entendió que no es un caso urgente que amerite habilitar la feria judicial de verano, la situación del exvicepresidente se analizará en febrero.

El caso de Núñez Carmona es diferente. Condenado a 5 años y 6 meses de prisión, le fue concedido el arresto domiciliario en agosto pasado por su estado de salud, por lo que vive en Mar del Plata y está al cuidado de su madre de 93 años.

El juez pidió informes médicos y al Servicio Penitenciario. Los médicos dijeron que Núñez Carmona, de 58 años, padece dislipidemia, obesidad Tipo I, hipertensión arterial y que fue sometido a una angioplastia en la que le colocaron dos stents. La ley señala que corresponde el arresto domiciliario cuando su salud no puede ser atendida en prisión. El servicio penitenciario dijo que en prisiones del AMBA puede atender al condenado, pero que el ingreso está condicionado por la pandemia. Los fiscales con estos datos insistieron en que Núñez Carmona regrese a prisión. Abundaron y señalaron que su madre está a cargo de dos cuidadoras y de la hermana de Núñez Carmoma, que vive a 20 cuadras de ella.

La defensa a cargo de Marías Molinero rechazó estos argumentos, dijo que el riesgo de contagio es mayor ahora que en agosto y que en prisión no se puede garantizar que su cliente no se contagie. Insistió en que hay riesgo de vida para Núñez Carmona.

A la hora de resolver el juez dijo que las condiciones de salud de Núñez Carmona no cambiaron desde agosto pasado. Y evaluó que el Servicio Penitenciario informó sobre la vulnerabilidad de la salud de Núñez Carmona, que se trata de una persona en situación de riesgo y que no puede garantizar que no se produzca la infección en caso de regresar a prisión. Con estos datos el juez dijo que hay "riesgos reales para la vida del condenado", en el actual contexto de pandemia. Y pidió revisar esta decisión en 90 días.

Conforme a los criterios de Más información