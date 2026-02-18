Cierre de Fate: el PJ denuncia un modelo de “desindustrialización” de Milei y dice que la reforma laboral agravará la crisis

La oposición expresó un rechazo contundente al cierre de la empresa Fate, productora argentina de neumáticos, que se conoció esta mañana. El peronismo vinculó el cese de actividades con la política económica del gobierno de Javier Milei que, desde su punto de vista, implica la “desindustrialización”.

A su vez, junto a la izquierda, recordaron su resistencia al proyecto de reforma laboral, que el oficialismo espera tratar mañana en la Cámara de Diputados. Sostienen que, de aprobarse, agravará la crisis.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo a LA NACION que el cierre de Fate “es una muestra cruel del modelo económico del gobierno nacional”. “Desindustrialización, apertura irrestricta de importaciones y precarización laboral. La novedad es que hay un gobierno nacional que a contramano del mundo, no cuida los trabajadores ni los puestos de su país. Es demencial”, indicó. Sostuvo que se disolvieron “22.000 empresas” y que se perdieron “casi 300.000 puestos de trabajo” durante la gestión libertaria.

Desde otro sector del peronismo, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez tuvo la misma lectura: “Es parte de una política de desindustrialización”, afirmó el dirigente del Frente Renovador en diálogo con LA NACION. “La Argentina no está ayudando al crecimiento de su producción y de su industria. Está abriendo las importaciones y no hay un cuidado de la producción interna, y termina como fue”, agregó.

La legisladora bonaerense Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes en uso de licencia y cercana a Cristina Kirchner, también vinculó el cese de actividades de la empresa con la política económica del gobierno libertario: “920 nuevos desocupados del modelo económico de Javier Milei”.

El cierre de FATE es una TRAGEDIA

SON CASI 1000 TRABAJADORES EN LA CALLE y tiene una razón: este modelo económico de Milei que decidió que en Argentina no se produce ni una tuerca.

No hay lugar para nadie en un país que rompe su industria. No, la reforma laboral no resuelve un… — Julia Strada (@Juli_Strada) February 18, 2026

Jorge Taiana, diputado nacional de Unión por la Patria, señaló que la crisis en la empresa y la pérdida de centenares de puestos de trabajo “evidencian un proceso peligroso de desindustrialización”. “Es imperativo que el debate sobre la reforma laboral no sea una simplificación para facilitar el despido, sino una discusión profunda sobre cómo protegemos el capital humano y la capacidad productiva del país”.

Los cuatro diputados nacionales del Frente de Izquierda –Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina Del Plá y Néstor Pitrola– expresaron su solidaridad con los trabajadores despedidos. Pitrola agregó: “Basta de cierres y despidos!!! Esto es la reforma laboral. Esto es Milei”.

La legisladora porteña Viviana Biasi asoció el cierre al modelo económico y la reforma laboral: “El gran motor de la destrucción laboral es la política económica de Milei, las patronales y los yanquis. El plan de reforma laboral del Gobierno y de la UIA, que lo defiende hasta el final, es para convertir a un obrero de Fate en un repartidor en bicicleta. Ellos son el atraso y la destrucción laboral”.

En tanto, los diputados nacionales Esteban Paulón (Partido Socialista) y Mónica Frade (Coalición Cívica), desde espacios que oscilan en sus posiciones respecto del Gobierno, lamentaron la disolución de la empresa de neumáticos. Paulón dijo que el cierre expresa “la tragedia de este tiempo económico del país”, mientras Frade se mostró escéptica: “Todo va de maravillas, pero a partir de hoy 920 trabajadores de Fate, planta San Fernando, en la calle. Algo no es cierto”.

El cierre de FATE es una pésima noticia y expresan con nitidez la tragedia de este tiempo económico de país.

Para las 920 familias que quedan sin trabajo, es demoledor.

Para el país, la evidencia más clara de que al modelo de @JMilei le sobran industrias, les sobran trabajadores… pic.twitter.com/XSPajnv6eW — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) February 18, 2026

La diputada nacional Gisela Scaglia (Provincias Unidas), que comparte con ellos el interbloque Unidos, afirmó a LA NACION: “Durísimo. Nadie quiere estas cosas nunca. No debería [impactar en el tratamiento de la reforma laboral], pero es obvio que lo van a usar. Entiendo que estará en el discurso, pero una cosa no tiene que ver con la otra”.

Cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel se limitaron a recordar a LA NACION sus dichos durante su visita a la planta de Fate en septiembre pasado. En aquella ocasión, sostuvo: “La industria nacional es motor de desarrollo y soberanía. Acompañarla y conocer de cerca su realidad es fundamental para construir una Argentina con futuro”.

Los aliados

El jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, aliado de la Casa Rosada, lamentó el cierre de Fate, al tiempo que responsabilizó al kirchnerismo y ponderó la reforma laboral, en diálogo con LA NACION. “Es una noticia muy triste. Es una empresa histórica de la industria argentina y hay cientos de familias que hoy están preocupadas. Eso siempre duele y merece toda nuestra solidaridad”, comenzó.

Sin embargo, argumentó: “El cierre de Fate no es producto de esta reforma ni de las políticas de este gobierno. Es la muestra de lo que pasa cuando durante años se castiga al que produce, como sucedió en los gobiernos kirchneristas”. Sostuvo, además, que “el kirchnerismo lo va a usar sin hacerse cargo de su responsabilidad”.

El diputado nacional de Pro Cristian Ritondo Hernan Zenteno - La Nacion

El diputado nacional Oscar Zago, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), espacio que suele colaborar con el oficialismo, dijo a LA NACION que los “daños colaterales” del cierre de Fate superan a la empresa e incluyen a comercios, industrias y proveedores vinculados con la empresa.

Su compañero de bloque Eduardo Falcone tildó la situación de “preocupante”: “Si el Gobierno no se pone las pilas y sigue creyendo que ‘la mejor política industrial es no tenerla’ cuando todo el mundo hace política industrial, esto termina mal”.