Citan a declarar al financista de la AFA: Ariel Vallejo deberá presentarse ante el juez Armella el 5 de mayo

El juez federal Luis Armella citó a declarar al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, para el próximo 5 de mayo, en una causa que investiga una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad, que preside Claudio Chiqui Tapia.

Según informaron fuentes judiciales, será la primera vez que Vallejo estará cara a cara con el juez en medio de la investigación, por la que ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades de personas ligadas a esas maniobras, que la Justicia considera sospechosas.

Además de Vallejo, el juez Armella citó a declaración indagatoria a la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, y a dos personas de su extrema confianza como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.

El listado también incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado, y Maite Sofía Lorenzo, entre otros. La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.

Armella también ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los citados a declarar y de una docena de sociedades vinculadas a Vallejo.

Se hacen presentes peritos informáticos. Allanamiento en Sur Finanzas, sede central de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia y el club Banfield Camila Godoy

Las medidas se ordenaron en una causa que comenzó con una denuncia contra ex dirigentes del club Banfield. Luego la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.

Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP”, se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia apuntaba al supuesto lavado de dinero.

Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. A los nombres que habían trascendido se suma Argentinos Juniors y la Superliga Profesional del Fútbol Argentino.

“La investigación llevada a cabo en autos permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización”, dice la resolución a la que tuvo acceso LA NACION.

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