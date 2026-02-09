Cuándo es la marcha de la CGT: horario, cortes y lo que hay que saber

La CGT (Confederación General del Trabajo) confirmó una multitudinaria movilización al Congreso Nacional para el próximo miércoles 11 de febrero, cuando el Senado debata la reforma laboral.

Las fuerzas de seguridad implementan el protocolo antipiquetes durante la marcha de jubilados y gremios frente al Congreso Mariano Blanc - LA NACION

La central obrera definió marchar en un claro rechazo al proyecto, y la ciudadanía debe considerar en la jornada las zonas de concentración por posibles interrupciones en el tránsito.

Cuándo y dónde es la marcha de la CGT

La protesta principal se concentrará en la Plaza de los dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 15. Jorge Sola, secretario general del Seguro y uno de los jefes de la CGT, anunció la medida, destacando su carácter “contundente y multitudinaria”.

Además, se realizarán movilizaciones similares en las sedes de las casas de gobierno en diversas provincias del país, replicando el rechazo a la iniciativa que consideran perjudicial para los trabajadores.

La decisión de movilizarse fue tomada por el consejo directivo de la CGT. Pese a las deliberaciones, la opción de llamar a una huelga general perdió fuerza en esta instancia, pero no se descarta para ejercer presión si el proyecto de ley avanza y debe ser tratado en la Cámara de Diputados.

La CGT ratificó su “rechazo en forma íntegra” al proyecto de “modernización laboral” del Ejecutivo, calificándolo de “regresivo” por atentar contra derechos colectivos e individuales de los trabajadores.

Entre los puntos que generan mayor objeción se encuentran la flexibilización de contrataciones y despidos, las restricciones al derecho a huelga, el debilitamiento de las organizaciones sindicales, la posible extensión de jornadas laborales hasta 12 horas, el fin de la “ultraactividad” y la creación del Fondo de Cese Laboral (FAL) para sustituir las indemnizaciones tradicionales con financiamiento de la Anses (Adminitración Nacional de la Seguridad Social).

Cuál es la preocupación de la CGT por la coparticipación

Sola también manifestó preocupación por el impacto económico que la reforma generaría en las provincias, citando una significativa merma en la coparticipación. Según sus cálculos, la provincia de Buenos Aires percibiría $400.000 millones menos; Córdoba y Santa Fe, $160.000 millones menos cada una. Para Sola, esta disminución de recursos “será en desmedro de los beneficios que tienen que tener los trabajadores de esas provincias. Menos educación, menos justicia, menos obras públicas y menos salud”.

La conducción de la CGT convoca a la marcha del miércoles Noelia Guevara - LA NACION

Quiénes aprobaron la marcha contra la reforma laboral

Participaron del encuentro de la CGT figuras como Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Romero (UDA), Julio Piumato y Maia Volcovinsky (Judiciales). También estuvieron presentes legisladores con origen gremial, como el diputado nacional Sergio Palazzo (La Bancaria) y Hugo Moyano, asesor legal de la CGT.

La movilización se produce tras negociaciones frustradas con gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quienes no se mostraron públicamente con la central obrera. Pese a que Patricia Bullrich, de LLA, afirmó un “95% de acuerdo” en el Senado, la CGT busca torcer el tablero parlamentario, instando a los legisladores a reconsiderar su postura.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA