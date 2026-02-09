Marcha de la CGT: esto es lo que se sabe de la movilización al Congreso

Este miércoles 11 de febrero, la CGT (Confederación General del Trabajo) convoca a una marcha en contra del proyecto de reforma laboral que envió el Poder Ejecutivo y que se tratará en el Congreso.

Esto es lo que se sabe de la movilización al Congreso

La CGT confirmó que habrá una movilización al Congreso el miércoles 11 de febrero, a partir de las 15 horas, en oposición al proyecto de reforma laboral que se tratará en la Cámara de Senadores.

Cuándo y dónde : la protesta principal se concentrará en la Plaza de los dos Congresos , en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 15 . Jorge Sola, secretario general del Seguro y uno de los jefes de la CGT, anunció la medida, destacando su carácter “contundente y multitudinaria”.

: la protesta principal se concentrará en la , en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, . Jorge Sola, secretario general del Seguro y uno de los jefes de la CGT, anunció la medida, destacando su carácter “contundente y multitudinaria”. Convocantes : del encuentro del que surgió la propuesta de movilizarse este miércoles participaron Gerardo Martínez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Romero (UDA), Julio Piumato y Maia Volcovinsky (Judiciales). También estuvieron presentes legisladores con origen gremial, como el diputado nacional Sergio Palazzo (La Bancaria) y Hugo Moyano (hijo), asesor legal de la CGT.

: del encuentro del que surgió la propuesta de movilizarse este miércoles participaron (Uocra), (Sanidad), (Obras Sanitarias), (UDA), (Judiciales). También estuvieron presentes legisladores con origen gremial, como el diputado nacional Sergio Palazzo (La Bancaria) y Hugo Moyano (hijo), asesor legal de la CGT. Ejes de la marcha : entre los puntos que generan mayor objeción se encuentran la flexibilización de contrataciones y despidos , las restricciones al derecho a huelga, el debilitamiento de las organizaciones sindicales, la posible extensión de jornadas laborales hasta 12 horas, el fin de la “ultraactividad” y la creación del Fondo de Cese Laboral (FAL) para sustituir las indemnizaciones tradicionales con financiamiento de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

: entre los puntos que generan mayor objeción se encuentran la , las restricciones al derecho a huelga, el debilitamiento de las organizaciones sindicales, la posible extensión de jornadas laborales hasta 12 horas, el fin de la “ultraactividad” y la creación del Fondo de Cese Laboral (FAL) para sustituir las indemnizaciones tradicionales con financiamiento de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social). Cortes: como suele suceder en este tipo de convocatorias masivas, a partir de las 12 habrá complicaciones para circular por las inmediaciones del Congreso, y se recomienda evitar el perímetro entre las calles Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Rivadavia y Combate de los Pozos. Sin embargo, el Gobierno hará cumplir el protocolo antipiquetes, y para ello, desplegará un operativo conjunto con todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria.

Cuáles son los puntos que generan la marcha de la CGT

La CGT sostiene que el proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado representa “ajuste y precarización” para los trabajadores. Entre otros puntos, la iniciativa del Gobierno prevé una reducción del cálculo indemnizatorio; la creación de un Fondo de Asistencia Laboral; el pago de salarios en pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas; la creación de un banco de horas para distribuir la jornada laboral; el fraccionamiento de las vacaciones; la ampliación de las actividades esenciales; la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos; la eliminación de la obligatoriedad para las empresas de ser agentes de retención de la cuota sindical; la eliminación de la cuota solidaria, y la creación de la figura del “repartidor independiente” para el trabajo de plataforma.

