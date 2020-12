El senador Armando Traferri fue acusado por un fiscal -que aceptó cobrar coimas- de ser el intermediario entre un empresario del juego clandestino y la Justicia para el pago de sobornos Crédito: armandotraferri.com

ROSARIO.- "Vamos a solicitar el desafuero del senador Armando Traferri",anunciaron este viernes al mediodía los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, luego de que el jefe del bloque del PJ en la Cámara alta de Santa Fe se presentara a declarar por pedido de los investigadores. Pero el legislador no permitió que los fiscales avanzaran con la imputación formal amparado en sus fueros legislativos.

Traferri, quien fue aliado clave de Omar Perotti para que el peronismo retornara al poder en Santa Fe, quedó en el centro de las acusaciones luego de que el viernes pasado el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, quien admitió cobrar coimas y está preso, reveló que el senador era uno de los intermediarios entre los fiscales corruptos y un empresario que manejaba el juego clandestino en el sur de Santa Fe, Leonardo Peiti, quien en agosto pasado declaró como arrepentido y admitió haberle pagado sobornos a Ponce Asahad y al jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, quien está actualmente detenido.

Ahora, el escándalo que generó esta investigación judicial por corrupción política se traslada a la Legislatura de Santa Fe, donde se tendrá que decidir si le retiran o no los fueros a Traferri, un hombre oriundo de San Lorenzo, que lleva tres mandatos como senador y acumuló un fuerte poder en el PJ durante los últimos años. Pero la investigación no se centra solo en Traferri, sino también en otros dirigentes políticos y expolicías que formaron parte de esta presunta organización delictiva.

Los fiscales que investigan desde enero pasado esta trama de corrupción y juego clandestino adelantaron que irán al Senado de Santa Fe a mostrar la evidencia que recolectaron contra Traferri, con lo cual la sesión en la Legislatura se transformará virtualmente en una audiencia imputativa contra el senador, en una causa en la que no solo aparece mencionado este dirigente sino también funcionarios judiciales, la vicegobernadora Alejandra Rodenas y exjefes policiales.

Edery y Schiappa Pietra afirmaron que la evidencia que poseen contra Traferri "es mucha y sólida". El abogado de Traferri, José Luiz Vázquez, tuvo que llevar un disco rígido externo para poder llevarse las pruebas acumuladas en esta investigación, que tuvieron un punto de inflexión el viernes pasado, con las fuertes acusaciones que hizo el exfiscal Ponce Asahad, cuando se refirió "a la pata política" de este entramado de corrupción.

Hasta ahora, Perotti se mantuvo al margen de este escándalo, amparado en su convalecencia por haber contraído Covid-19. En una breve comunicación, esta semana respaldó el accionar de los fiscales y pidió "ir hasta el hueso". Traferri denuncia que esta causa es parte de una maniobra del ministro de Seguridad, Marcelo Saín, quien desde un principio de la gestión peronista ha lanzado fuertes críticas al sector de Nuevo Espacio Santafesino, ligado a sectores de la policía sospechados de tener complicidades con grupos narco.

El pedido de desafuero de los fiscales se produjo luego de que Traferri fuera convocado al Centro de Justicia Penal, donde llegó poco antes de las 9 acompañado de su abogado. Traferri anunció el día anterior, con la sospecha de lo que iba a ocurrir, que expondría su posición frente a este escándalo político y judicial el lunes en Rosario.

Acusaciones

En un documento de 11 páginas que dio a conocer este miércoles, Traferri expuso su defensa al negar las fuertes acusaciones que hizo el exfiscal Gustavo Ponce Asahad el viernes pasado, cuando admitió que cobró coimas del empresario que manejaba el juego clandestino en el sur de Santa Fe Leonardo Peiti.

La extensa exposición de Ponce Asahad frente a la jueza Eleonora Verón ya había sido adelantada en declaraciones informales ante los fiscales, que desde octubre tuvieron el tiempo para recolectar las pruebas que avalan el pedido de desafuero de Traferri. Ese material es voluminoso. Los fiscales no fijaron el tipo de delito por el que será imputado Traferri, porque por una estrategia procesal necesitan que el legislador sea desaforado para que se celebre una audiencia imputativa frente a la jueza Verón.

En esta etapa que se cumplió este viernes ante los fiscales no estuvo presente la magistrada porque, debido a los fueros del senador, no se podían dictar medidas cautelares. "Nosotros tenemos la evidencia y no tenemos nada que esconder", afirmó el fiscal Edery tras un encuentro con los periodistas después de la declaración que prestó Traferri.

En su defensa, esta semana, Traferri dijo que esta causa "se trata de una maniobra política que surge nítida". Afirmó además que "la política de la provincia se muda de escenario y traslada el teatro de su realización, en un trasbordo institucionalmente peligroso, al ámbito del Poder Judicial y más precisamente, al ámbito del Ministerio Público de la Acusación". Y puso en la mira al ministro de Seguridad Marcelo Saín como artífice de una "campaña de desprestigio".

Esa estrategia de defensa no funcionó como esperaba, porque los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada afirman tener las evidencias suficientes para pedir su desafuero, algo inédito en la historia reciente de la política santafesina.

El exfiscal Ponce Asahad acusó a Traferri de ser una especie de intermediario entre el empresario de juego clandestino y la Justicia. Ponce Asahad le endilgó a Traferri tener influencias directas en la Fiscalía de Rosario para proteger a Peiti, un empresario que manejaba una red de casinos clandestinos con la protección de este fiscal y su jefe, el fiscal regional Patricio Serjal, quienes están imputados por cobrar sobornos de 5000 dólares por mes a cambio de evitar que Peiti sea investigado. El empresario también le pagaba, según admitió Ponce Asahad, a Los Monos, luego de que balearan un edificio de su propiedad y le dejaran un mensaje escrito en la pared: "Leo pagá".

Ponce Asahad enumeró las reuniones y llamados que había mantenido con Traferri desde 2017 hasta mediados de este año, como intermediario del fiscal regional Serjal, con quien hasta el viernes compartía calabozo.

"El abogado (Ángelo) Rossini (de Peiti) quería reunirse conmigo. Le dije por qué no se reunía con Serjal (el fiscal regional, también preso). Me dijo que no y que el senador (Traferri) estaba al tanto. Automáticamente lo llamé al senador y le dije de la reunión. Me dijo 'armala para mañana'. El senador me dijo 'andá tranquilo y escuchalo'", contó Ponce en la audiencia en la que declaró.

"Cuando entré a la cochera, él [abogado Rossini] salió a mi encuentro. Es un hombre que usa moños extravagantes. Me dijo: 'Peiti se va a entregar, va a hablar y lo vamos a tumbar a Serjal. Así que hay que salir a declarar y tirarle con munición gruesa. Lo único que no hay que nombrar es al senador'. Y me ofreció 40.000 dólares. Le dije que no tenía nada más que hablar. Esto para mi fue una emboscada del senador Traferri, de Rossini y de Peiti contra mi", agregó Ponce Asahad en su extensa declaración, donde se quebró emocionalmente varias veces.

Esta causa estalló luego de la declaración como arrepentido de Peiti, que nunca estuvo en la cárcel. Su testimonio derivó en las detenciones de Ponce Asahad el 4 de agosto pasado y seis días después de Serjal, a quienes -según confesó- les pagaba 5000 dólares por mes para que custodiaran desde el Ministerio Público de la Acusación que no hubiera investigaciones sobre los casinos clandestinos en el sur de Santa Fe.

El nombre de Traferri había sido mencionado en la primera audiencia imputativa del 5 de agosto. En la investigación que llevaron adelante los fiscales Edery y Shiappa Pietra apareció en uno de los teléfonos que usaba la secretaria de Peiti un llamado que había realizado el exdiputado Darío Scataglini, quien un día después de que se revelara esta llamada fue apartado de la Legislatura, donde trabajaba con el legislador y presidente del PJ de Santa Fe Ricardo Olivera.

Scataglini llamó a la secretaria del empresario imputado el 10 de julio pasado a las 20.41. "Necesitaría hablar con Leo", le dijo a la mujer y luego agregó: "Llamo de parte de Traferri". No habló directamente con Peiti, porque uno de los empleados de la fiscalía le había dicho que lo estaban escuchando y que debía destruir el teléfono. Scataglini declaró este miércoles ante los fiscales, quienes después ordenaron la citación a Traferri.

