Cómo sigue el acuerdo entre EE.UU. y la Argentina: las próximas etapas y el peso de las definiciones de Trump

WASHINGTON.- El acuerdo marco de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Argentina anunciado el jueves, celebrado con bombos y platillos por Javier Milei, era un paso muy esperado entre los funcionarios argentinos involucrados durante meses en las negociaciones, pero que a partir de ahora tendrá muchos capítulos más, con nuevas definiciones que recaerán en la administración de Donald Trump.

El propio comunicado publicado por la Casa Blanca remarcó que de aquí en adelante ambos países “trabajarán con celeridad para finalizar el texto del acuerdo para su firma y llevar a cabo los trámites internos correspondientes antes de su entrada en vigor”, lo que el jueves abrió la puerta a varios interrogantes sobre cómo se instrumentará el pacto comercial entre ambos gobiernos que busca promover un “crecimiento de largo plazo”.

Según supo LA NACION de fuentes al tanto de las negociaciones, los ítems que figuran en el acuerdo marco en gran parte están cerrados, y tienen un desarrollo y especificaciones más detalladas que aún no fueron publicadas. Los anuncios formales de la instrumentación de cada aspecto del acuerdo se darían por tramos con el correr de las semanas, y no todos juntos en un solo día.

En primer lugar, los equipos legales de Estados Unidos y de la Argentina deberán coordinar que cada aspecto del acuerdo se adapte a las legislaciones locales. En el caso de que todo esté en regla, la decisión del anuncio de cada ítem en particular quedará en manos del propio Trump, quien definirá su instrumentación cuando considere que tiene la ventana de oportunidad política para hacerlo.

No hay tiempos definidos sobre cuándo podrían ir produciéndose los nuevos anuncios, en tanto la Casa Blanca ha ido sellando acuerdos con varios países en las últimas semanas. Por ejemplo, ayer, además de la Argentina, comunicó acuerdos con Ecuador, El Salvador y Guatemala.

Otras dos posibilidades que podrían derivar de los análisis finos de los equipos legales es que en casos particulares se requiera un acuerdo parlamentario para la instrumentación, o bien que haya que negociar nuevamente algún punto determinado.

Cada uno de los ítems que figuran en el acuerdo marco publicado el jueves (tarifas, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, mano de obra, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, comercio digital, y empresas estatales y subvenciones) es un capítulo extenso del acuerdo definitivo, señalaron las fuentes.

En los últimos días habían crecido las consultas a la embajada argentina en Washington de cámaras de empresas que exportan productos a Estados Unidos para conocer detalles del acuerdo y si se verían beneficiadas, y los llamados se multiplicaron el jueves por la tarde, cuando cerca de las 16.15 (hora local) la Casa Blanca publicó el comunicado oficial.

En ese momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller argentino, Pablo Quirno, se encontraban reunidos junto a sus funcionarios en el Departamento de Estado. Allí el titular dle Palacio San Martín se refirió también al estado del acuerdo comercial, y destacó las múltiples oportunidades que se presentan para el comercio y las inversiones. También analizaron fuentes de financiamiento para proyectos estratégicos en la Argentina.

Uno de los puntos del acuerdo entre Estados Unidos y la Argentina que aún no estaría sellado es el de los aranceles a las exportaciones argentinas de acero y aluminio, que hoy alcanzan el 50% y que la Argentina busca rebajar. El Gobierno eliminó temporalmente -hasta fin de año- las retenciones a las exportaciones de esos productos hacia Estados Unidos, un beneficio para Techint y Aluar, empresas perjudicadas por el elevado arancel impuesto por Washington.

El comunicado de la Casa Blanca señaló que “Estados Unidos puede considerar positivamente el efecto que el acuerdo tiene sobre la seguridad nacional, incluyendo tomar en consideración el acuerdo al tomar medidas comerciales bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962″, que autoriza al presidente norteamericano a restringir las importaciones que amenacen la seguridad nacional.

En 2018, por ejemplo, Trump invocó la Sección 232 para justificar aranceles al acero y el aluminio, al afirmar que el exceso de importaciones globales amenazaba a las industrias estadounidenses y debilitaba su capacidad para satisfacer las necesidades de seguridad nacional.

El acuerdo marco -del que cada sector involucrado espera conocer la letra chica- implica "acceso preferencial a los mercados estadounidenses para las exportaciones de bienes, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas".

Poco después del comunicado de la Casa Blanca, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, a cargo de Jamieson Greer, dio otros detalles. “Estados Unidos también otorgará el trato arancelario de Nación Más Favorecida [NMF, por sus siglas en inglés] a ciertos productos incluidos en la lista de Ajustes Arancelarios Potenciales para Socios Alineados [Ptaap], y finalizará las negociaciones con respecto al acceso a los mercados para la carne vacuna", señaló.

Los productos incluidos en la lista de Ptaap son los que Trump está dispuesto a dejar en arancel recíproco reducido o en cero cuando un socio llega a un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Respecto a la carne, según supo LA NACION, también hay indefiniciones sobre cómo se implementaría el acuerdo. El plan de Trump para cuadriplicar las importaciones de carne argentina (de 20.000 a 80.000 toneladas) con el objetivo de bajar los precios en el mercado local y aliviar la situación de los consumidores estadounidenses generaron fuertes críticas de legisladores demócratas y de productores ganaderos norteamericanos.

De hecho, ese ruido interno fue una de las razones que hicieron demorar el anuncio del acuerdo marco, que como dijeron funcionarios argentinos estaba prácticamente listo desde hacía semanas y no era anunciado por un tema de timing político. En el acuerdo marco no hubo mención a la cuota de carne argentina para el mercado norteamericano.

La semana pasada, en su participación en el America Business Forum, en Miami, sorpresivamente Milei le agradeció a Trump “y a toda su administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina, cuatro veces superior a la anterior”.

“Tratamiento preferencial”

El Gobierno había entablado negociaciones con la administración Trump -impulsadas además por la buena sintonía entre el presidente republicano y Milei- luego de que el 2 de abril pasado, en el llamado “Día de la Liberación”, la Casa Blanca lanzara aranceles recíprocos a sus socios comerciales, con distintos niveles. La Argentina, como decenas de países, fue de las menos perjudicadas, al quedar con el 10% del impuesto básico universal, más allá de casos específicos de algunos productos.

“Mientras otros países enfrentan aranceles recíprocos elevados, nosotros estamos hoy ante un arancel básico del 10% y creamos canales tarifarios al 0% para productos relevantes para nosotros. Como aliado estratégico, recibimos un tratamiento preferencial casi del nivel de la relación especial que tienen Estados Unidos y el Reino Unido”, destacó en X sobre el acuerdo marco el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En su reunión del miércoles con Greer, funcionario clave en las negociaciones que había mantenido reuniones con el excanciller Gerardo Werthein, Quirno pulió los últimos detalles del acuerdo marco antes del anuncio. Tras la comunicación de la Casa Blanca, los funcionarios argentinos en Washington se mostraron exultantes.

“El acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de Estados Unidos en la Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países”, destaco Quirno en X.

Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión.



En tanto, en la reunión con Rubio, de la que participaron el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y otros funcionarios de la legación diplomática, Quirno se refirió al programa de Visa Waiver y manifestó su voluntad por impulsar y fortalecer ese proceso, iniciado en julio pasado.

Quirno invitó a Rubio a visitar la Argentina para llevar adelante y celebrar el “diálogo de alto nivel” establecido entre la Cancillería y el Departamento de Estado en 2024, en un memorándum firmado en aquel momento por la entonces canciller Diana Mondino y el secretario de Estado Antony Blinken.