“Comparto el malestar” de Cristina Kirchner, dijo Alberto Fernández tras el fuerte reproche de la vicepresidenta

El presidente Alberto Fernández se solidarizó este sábado con su vice, Cristina Kirchner, luego de que esta acusara a funcionarios del Gobierno de mentir, atacar y “no dar la cara” tras la difusión de un supuesto “off” por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo -que encabeza Matías Kulfas- con cuestionamientos a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. “Comparto el malestar”, expresó el mandatario y dijo confiar en la “moral” e “idoneidad” de quienes llevan a cabo la adjudicación de la obra.

“Comparto la respuesta dada por Energía Argentina a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno”, comenzó Fernández en Twitter y agregó: “Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner”.

Tras ello apuntó, aunque sin mencionarla, contra la la cartera liderada por Kulfas: “Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Kirchner”. Y por último, expresó: “El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad”.

Comparto la respuesta dada por @Energia_ArgOk a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del Gobierno.

Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Nestor Kirchner. https://t.co/IuEBAdWh4B — Alberto Fernández (@alferdez) June 4, 2022

El comunicado que Fernández adjuntó contiene el descargo público que la empresa Energía Argentina (antes IEASA) hizo tras la difusión ayer de un supuesto “off” por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo en el que se afirmó en alusión a los dichos de la vicepresidenta este viernes en el acto de YPF: “La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”.

El texto, enviado a través de WhatsApp, se sostuvo: “Es IASA, con funcionarios designados por ella quienes hacen las licitaciones (...) Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil. Si hubieran puesto de 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución”.

Ante dicha acusación, la exmandataria escribió hoy en Twitter: “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”.

Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso. https://t.co/qS5Q9SX3sF — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 4, 2022

La respuesta de Energía Argentina

En su descargo, Energía Argentina -la empresa pública cuestionada por el armado de la licitación- rechazó el contenido del mensaje difundido desde Desarrollo Productivo y aseguró que la nota “carece de conocimiento técnico”.

“Este tema es estrictamente normativo pues está establecido en la NAG-100 (Parte C- Sección 105). Una condición previa para proceder a definir los espesores necesarios, es determinar la clase de trazado del gasoducto, cuestión que nos remite a la Parte A de la Nag-100, Sección 5″, comienza el comunicado de prensa publicado hoy por la compañía, y agrega: “La nota carece de conocimiento técnico y más precisamente del proceso licitatorio llevado adelante”.

Tras detallar los alcances técnicos para la construcción del gasoducto, aclara: “Previo a iniciar el proceso licitatorio, Energía Argentina procedió a solicitar a la Cámara Argentina de Fabricaciones de Caños y tubos de Acero que indicara qué empresas podían cumplir dichos requisitos técnicos. La respuesta fue que solo SIAT S.A. cumplía. Pese a esto, se realizó un proceso licitatorio internacional para convocar a empresas extranjeras. Hubieron consultas realizadas por 6 empresas, pero luego solo SIAT S.A. presentó la oferta”.

Noticia en desarrollo