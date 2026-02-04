Quirno participa de una cumbre clave de minerales críticos convocada por Estados Unidos

WASHINGTON.- Luego de reafirmar la sintonía con el gobierno norteamericano en una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, el canciller Pablo Quirno participa desde esta mañana de una reunión global sobre minerales críticos convocada por el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, que tiene como objetivo fortalecer las cadenas de suministro y limitar el peso que tiene China en ese mercado.

La Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, en Washington, empezó apenas pasadas las 9 (hora local, las 11 en la Argentina) con un discurso del vicepresidente norteamericano, JD Vance, quien destacó que las “alianzas y amistades pueden ser de gran ayuda mutua” en este asunto.

“Uno de los objetivos de esta iniciativa es trabajar para que los precios sean más predecibles y menos volátiles, de modo que podamos apoyar las cadenas de suministro nacionales y la inversión que las hace posibles”, destacó Vance.

Se prevé que en el cierre del encuentro -del que participan varios países considerados “socios” de Estados Unidos- se presente un acuerdo marco. Según una alta fuente del Gobierno consultada por LA NACION, la Argentina está lista para suscribirlo.

Pablo Quirno y Marco Rubio, en el Departamento de Estado, el 13 de noviembre pasado, en Washington.

El acuerdo marco que se firmará al cierre de la cumbre busca garantizar “mercados transparentes”para asegurar el suministro con precios de referencia y contrarrestar así influencia china de esos materiales, cruciales en la elaboración de productos de alta tecnología, incluidos celulares, vehículos eléctricos, aviones de combate y misiles.

Vance sostuvo que la propuesta de la administración Trump es un “mecanismo concreto” para que el mercado mundial de minerales críticos “recupere un estado más saludable y competitivo”, con una zona de comercio preferencial “protegida de perturbaciones externas mediante precios de referencia aplicables”.

Quirno será uno de los oradores de la reunión, que se desarrollará en la sede del Departamento de Estado. El canciller estará acompañado por el secretario de Minería, Luis Lucero, quien llegó el lunes a esta capital para avanzar en los preparativos de la presentación argentina.

En el inicio de la cumbre también habrá discursos del asistente especial del presidente y director principal de cadenas de suministro globales, David Copley, y del subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg.

Critical minerals are vital to technological innovation, economic strength, and national security.



Under President Trump, we are taking decisive steps to identify and develop domestic reserves for critical minerals, to benefit all Americans. — Department of State (@StateDept) February 4, 2026

Luego habrá dos sesiones plenarias y, cerca del mediodía local, los jefes de cada delegación participarán en la foto oficial. Tras el almuerzo, habrá una mesa redonda sobre inversión en minerales, un discurso de clausura del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la ceremonia final para la firma del acuerdo marco. Aún se desconoce si todos los participantes del evento lo firmarán.

De la cumbre participan los miembros del G7 (además de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania, Italia y Canadá), la Argentina, la India, Corea del Sur, México, Australia y Nueva Zelanda.

El Departamento de Estado señaló que la reunión en Washington busca “impulsar los esfuerzos colectivos destinados a fortalecer y diversificar las cadenas de suministro”, y catalogó el encuentro como “histórico”.

El secretario de Estado, Marco Rubio.

En agosto de 2024, la Argentina y Estados Unidos habían firmado un memorando de entendimiento sobre cooperación en minerales críticos, como el litio, del cual nuestro país es el cuarto productor mundial y el tercero en reservas.

La iniciativa del Departamento de Estado se produce en momentos en que la Casa Blanca ya ha tomado acciones agresivas para poner fin al dominio de China en el mercado de los minerales críticos. En el ámbito internacional, ya anunció acuerdos con Australia, Japón y Malasia.

Poner fin a la dependencia estadounidense ha sido una prioridad para Washington desde el año pasado, cuando Pekín impuso restricciones a la exportación de las llamadas tierras raras. Esas restricciones se aplazaron un año a fin de octubre como parte de un acuerdo entre Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

Por otra parte, el líder republicano anunció formalmente este lunes los planes para crear una reserva estratégica de minerales críticos con una inversión inicial de 12.000 millones de dólares, en un intento por proteger a los fabricantes de las interrupciones en el suministro.

Reunión con Landau y con otros cancilleres

Antes de su participación en la reunión en Washington, Quirno mantuvo ayer un encuentro cerrado con directivos de compañías y otro con Landau, una reunión en el Departamento de Estado calificada de “excelente” por una alta fuente consultada por LA NACION

Ambos funcionarios hablaron de temas regionales y globales, y “mucho” sobre la cumbre de minerales críticos que se desarrolla este miércoles.

Landau destacó la “importancia estratégica de la colaboración entre Estados Unidos y la Argentina en este sector y reafirmó el compromiso de Washington de “profundizar los lazos económicos, de inversión y energéticos”, señaló Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado.

“El subsecretario elogió el liderazgo de la Argentina y su compromiso compartido con la promoción de la seguridad y la estabilidad internacionales”, añadió Pigott en un comunicado.

Quirno también mantuvo una reunión con Gary Nagle, CEO de la multinacional Glencore, en la embajada argentina en Washington.

“Glencore impulsa en la Argentina dos proyectos mineros estratégicos vinculados a la producción de cobre —El Pachón, en San Juan, y MARA, en Catamarca—. Ambos fueron presentados al RIGI y, en conjunto, sumarían una inversión cercana a los 14.000 millones de dólares", expresó en su cuenta en X.

También ayer mantuve un encuentro con Gary Nagle, CEO de Glencore, una de las mayores productoras de commodities del mundo, que impulsa en la Argentina dos proyectos mineros estratégicos vinculados a la producción de cobre —El Pachón, en San Juan, y MARA, en Catamarca—.



Ambos… pic.twitter.com/UdGBAP5sJV — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 4, 2026

Por la noche, Quirno tuvo una cena con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar; el de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano; la de Ecuador, Gabriela Sommerfeld; Landau y los miembros del Congreso norteamericano María Salazar y Mario Díaz-Balart.

Extraordinary evening in Washington with our friends from the United States and Latin America.

The strong friendship between Israel and the United States, Argentina, Paraguay, and Ecuador has grown significantly over the past year, and I'm confident it will continue to grow even… pic.twitter.com/qqy3XPWu6j — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) February 4, 2026

“La fuerte amistad entre Israel y Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Ecuador ha crecido significativamente durante el último año, y confío en que seguirá fortaleciéndose aún más.Hay un poderoso espíritu de cambio en América Latina y el campo de la libertad está ganando fuerza”, escribió Sa’ar en X, en un mensaje que cerró en español con un guiño a Javier Milei. “¡Viva la libertad!“, señaló.