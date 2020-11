Con críticas a Rodolfo Suárez, los demócratas rompieron la alianza con la UCR y Pro en Mendoza Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Con duras críticas al gobernador radical Rodolfo Suárez, el Partido Demócrata (PD) rompió el acuerdo con la UCR y Pro y abandonó el Frente Cambia Mendoza. A través de un comunicado, las autoridades de la fuerza anunciaron que buscarán "recuperar autonomía" con miras a las legislativas de 2021 y acusaron a Suárez de "hacer en la provincia lo que le critica al kirchnerismo" a nivel nacional.

El Gobierno provincial hace en Mendoza lo que critica en la Nación al kirchnerismo

En el PD consideran que sus votos fueron "decisivos" para los triunfos del radicalismo en 2015 y 2019. Por eso, reclamaban avanzar con una mayor institucionalización de la coalición.

"La alianza no pasó de ser un acuerdo meramente electoral y no obstante a los reclamos, no se hicieron reuniones del frente ganador, ni se cumplió con el programa de gobierno y de transparencia institucional que habíamos firmado los partidos fundadores", indicaron.

Es hora de volver a la cancha a jugar con la camiseta propia

Por lo tanto, la junta central de gobierno del PD definió abandonar el Frente Cambia Mendoza para "recuperar la plena autonomía partidaria y libertad de acción para actuar en todos los planos de la política nacional y provincial" en los próximos comicios. En otro punto, los exsocios de la UCR y Pro destacan que "las diferencias no solamente se manifiestan en el plano político de la división de poderes y de la defensa de la república y la austeridad, también se advierten en el plano de las ideas económicas".

"Los acuerdos programáticos originarios de afianzar la república siguieron sin cumplirse y el Gobierno provincial hace en Mendoza lo que critica en la Nación al kirchnerismo", lanzaron desde el partido que preside Roberto Ajo. Los demócratas mendocinos también se diferenciaron del proyecto de reforma constitucional que envió Suárez a la Legislatura el 11 de agosto pasado.

"Bajo el falso argumento de la disminución del costo legislativo, el proyecto redunda en una mayor concentración de facultades por parte del Ejecutivo, un debilitamiento de las minorías y la posible desaparición de las terceras fuerzas", apuntaron. Y remarcaron: "Estos son algunos ejemplos que nos impulsan a dar por terminada nuestra participación con el Frente Cambia Mendoza. Es hora de volver a la cancha a jugar con la camiseta propia".

