Con la suba a los jubilados, Llaryora se diferencia de Milei en la antesala de la elección legislativa en una provincia clave

CÓRDOBA.- La decisión del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, de aumentar las jubilaciones provinciales tiene un trasfondo político y electoral. El mandatario busca ahora diferenciarse de la “motosierra” del presidente Javier Milei, quien había tildado de “asesinos” y “genocidas” a los senadores que convirtieron en ley la suba a los pasivos nacionales y una nueva moratoria.

Llaryora gobierna una provincia estratégica para computar los resultados de las elecciones legislativas nacionales previstas para el 26 de octubre. Es un territorio que tuvo una clara afinidad con Juntos por el Cambio (JxC) y que, a la vez, administra el “cordobesismo” desde 1999, pero que ahora debe enfrentar la irrupción de La Libertad Avanza (LLA).

En ese contexto, Llaryora anunció un alza récord para los jubilados provinciales que cobran la mínima, de un 84,21%, con lo cual pasarán a percibir $700.000 y sumarán un bono bimensual de $100.000 para los beneficiarios que perciban haberes de hasta $1,3 millones.

Para financiar ese incremento desde la Provincia explicó que usará los $60.000 millones mensuales que la Nación le debe transferir por mes, conforme a lo acordado en la Corte Suprema de Justicia, por la deuda que mantiene la Anses con la caja de jubilaciones provincial no pasada a esa órbita.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba

El propio Llaryora explicó este lunes en un spot televisivo que la suba “se mantendrá mientras sigamos recibiendo esos fondos” -casi una forma de advertir que depende de que el gobierno nacional cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia-. El gobernador de Córdoba también agradeció a los legisladores nacionales que lo acompañaron en el reclamo judicial.

“Cubrir el déficit”

El ministro de Gobierno provincial, Manuel Calvo, dijo que “los fondos que hemos obtenido cubrirán el déficit y, más del 70 por ciento, irán directo al bolsillo de los jubilados”. En la misma línea, el funcionario afirmó que no buscan “confrontar con nadie” sino “tomas las decisiones correctas, en base a la administración de los recursos de nuestra provincia”.

Llaryora hace tiempo que viene diferenciándose en el discurso de la Nación, enfatizando que la Provincia “no se retira” de la obra pública, de la educación ni de la salud. Lo que cambió, respecto de los primeros meses de la gestión libertaria, fue el estilo. Ahora lo hace de manera menos altisonante.

El gobernador de Córdoba insistió en el rol que vienen cumpliendo las provincias el jueves pasado, cuando se reunió con sus pares Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), al subrayar que el hecho de que las provincias cubran esos espacios es lo que “garantiza la paz social”.

Mensaje del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora

El sábado, después de que Milei anunciara la baja de retenciones, el Gobernador salió a través de sus redes sociales a celebrar la medida y, otra vez, a enfatizar que ese era un reclamo que los mandatarios venían haciendo. “Sin abandonar nuestro reclamo de la eliminación definitiva y total de las retenciones, es un paso en el sentido correcto que valoramos”, agregó.

Llaryora indicó que era “el resultado de un reclamo sostenido y firme de Córdoba y la Región Centro, junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio”. En otro tramo del mensaje, sostuvo: “Estamos acá para cuidar a Córdoba, apoyando lo que nos beneficia a los cordobeses pero alzando fuerte y clara nuestra voz cuando las decisiones del centralismo nos perjudican”.

Los legisladores nacionales cordobeses que responden a Llaryora votaron a favor del aumento a los jubilados nacionales en la Cámara de Diputados (Carlos Gutiérrez, Juan Brugge y Alejandra Torres), como también lo hizo la senadora Alejandra Vigo. En la misma línea, los diputados mantendrán su posición cuando llegue el veto presidencial anunciado por la Casa Rosada.

Cuando el martes pasado el Presidente llegó a Córdoba para La Derecha Fest, el Gobernador lo recibió en el aeropuerto y Milei, que repartió críticas a varios en el acto, no lo mencionó. Pero ahora el peronismo mediterráneo -que no comulga con el kirchnerismo- necesita diferenciarse de los libertarios. Algunos piensan que las encuestas no lo están favoreciendo.