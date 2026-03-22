Con un exgobernador kirchnerista detrás, montaron una usina de propaganda para Delcy Rodríguez desde Argentina

Una red de al menos 15 canales de YouTube que simulan ser medios de comunicación de distintos países está difundiendo propaganda favorable a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Los videos, que acumulan más de 32 millones de visualizaciones, no son contenidos orgánicos: circulan a través de publicidad paga. Y aunque durante meses se sospechó que los presentadores eran avatares generados con inteligencia artificial, pero la evidencia muestra otra cosa: son actores reales, contratados en Argentina.

La CNN DedicÃ³ Una Amplia Cobertura A La AprobaciÃ³n De La Ley De AmnistÃ A

La operación fue identificada por Cazadores de Fake News, una ONG independiente, bajo el nombre “Hispan Online”. Los canales replican la estética de noticieros y utilizan logotipos de al menos 23 medios ficticios de México, Colombia, Chile, España, Ecuador, Estados Unidos y Argentina. Los conductores hablan con distintos acentos, lo que refuerza la apariencia de una red internacional de medios. Pero esa diversidad es una construcción: todos los presentadores identificados residen en Argentina, principalmente en Buenos Aires y sus alrededores.

Los videos comienzan con la estética típica de un programa de televisión. Un ejemplo: “Informe Austral. Último momento”. Luego de la barrida, aparece un joven que dice: “Varios portales internacionales destacan que los Estados Unidos autorizan la venta de oro a Venezuela. En una nueva muestra del reconocimiento a la autoridad legítima de Delcy Rodríguez, el gobierno norteamericano flexibilizó el intercambio de oro. La medida, de amplia repercusión mundial, le sigue a la intensificación de las exportaciones de petróleo venezolano a los Estados Unidos”. En el zócalo figura Santiago de Chile como presunto lugar de emisión.

Mientras tanto, aparecen capturas de pantalla de notas de los medios Reuters, Página 12 y LA NACION. El material figura, en Google, como “anuncios mostrados en Venezuela”. Otro video, con el mismo joven, habla sobre la “alta repercusión internacional por los datos de crecimiento de la economía venezolana”.

Informe Austral de Venezuela en Medios

El alcance de la campaña no responde a audiencias genuinas. Los canales tienen pocos suscriptores, por lo que sus millones de visualizaciones provienen, en su mayoría, de campañas de pauta publicitaria en YouTube.

El anunciante detrás de esas campañas es F. G. Medios SA, una firma radicada en Argentina. LA NACION se comunicó con ellos. Le indicaron a este medio que ellos proveyeron tan solo el medio de pago para la campaña publicitaria, como una suerte de facilitación para abonar los costos de Meta. Aseguraron no estar detrás de la producción de contenido ni conocer qué promociona su cliente.

Martín Buzzi Archivo

De acuerdo a múltiples fuentes, la firma que produjo el contenido es QSocial, del exgobernador kirchnerista de Chubut Martín Buzzi. La agencia se dedica a encuestas políticas, análisis y marketing, entre otros servicios. Algunos actores siguen a sus cuentas en redes sociales. LA NACION se comunicó con Buzzi, que no se mostró sorprendido frente a las preguntas y se limitó a negar su involucramiento. Al insistir en la consulta, dijo que agradecía el contacto y cortó la comunicación.

El contenido de los videos se grabó en las oficinas de Q Social, en Cerrito 1294. Allí fueron convocados los actores luego de un casting que realizaron en sus casas.

Las filmaciones comenzaron hace tan solo 10 días y los participantes hicieron decenas de videos, según pudo averiguar LA NACION. “Es un estudio de verdad, algo groso. Había mucha gente laburando y nos dijeron que iban a haber muchos más proyectos”, comentó uno.

Cerrito 1294

La hipótesis inicial de los investigadores de Cazadores de Fake News apuntaba al uso de inteligencia artificial, en línea con antecedentes recientes. En 2023, una red de propaganda similar −conocida como “House of News”− utilizó avatares digitales para difundir contenido a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, al analizar en detalle 55 videos de “Hispan Online”, esa hipótesis fue descartada. Los presentadores no presentaban las fallas típicas de los videos generados por IA: había variaciones en la gestualidad, en la entonación, en la postura corporal. Eran personas reales.

A partir de esa constatación, la investigación avanzó sobre la identificación de los rostros. Se realizaron búsquedas inversas de imagen a partir de capturas de los videos, lo que permitió encontrar coincidencias en otros contextos: obras de teatro, campañas publicitarias, portfolios actorales y plataformas vinculadas al circuito artístico argentino. En muchos casos, los mismos rostros aparecían en elencos teatrales o en producciones independientes.

El cruce de esa información permitió identificar a 15 de los 21 presentadores detectados en los videos. El perfil es homogéneo: actores, actrices, locutores y modelos radicados en Argentina. Varios tienen formación en locución y doblaje, lo que les permite hablar en español neutro o simular acentos regionales, una habilidad central para sostener la ficción de que los canales pertenecen a distintos países.

Campañas lanzadas publicadas por Cazadores

Entre los nombres identificados figuran Camila Arena y Federico Vilaró, que aparecen en supuestos noticieros mexicanos; Francisco Godoy, que interpreta a un presentador colombiano; y Maru Gandolfo, asignada a un canal que simula ser argentino. Uno de los casos más relevantes es el de José Luis Fariña, actor y conductor con presencia en redes sociales y participación en el reality “Love Is Blind: Argentina”. Fariña aparece en al menos dos de los canales, con roles distintos y en español neutro.

Los presentadores son solo la cara visible de un esquema más amplio que incluye guionistas, productores, editores, responsables de pauta publicitaria y financiamiento. La decisión de utilizar actores reales en lugar de avatares implica un costo mayor y una logística más compleja, pero también reduce las posibilidades de detección por parte de los sistemas automatizados de moderación de plataformas.

Al cierre de esta publicación, la red de canales sigue activa, aunque muchos videos fueron borrados. Los vigentes continúan circulando como publicidad paga, la cual se puede encontrar en el perfil de anunciante de FG Medios, y replicando una narrativa favorable al gobierno venezolano.