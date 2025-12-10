Con una chicana, Gisela Scaglia reaccionó contra quienes le piden la renuncia en Pro tras su adhesión a Provincias Unidas

En medio del malestar que atraviesa el Pro por las recientes fugas en Diputados —y en especial por la adhesión de Gisela Scaglia al bloque de Provincias Unidas—, la exvicegobernadora santafesina ratificó que no dejará el partido amarillo, pese a las presiones internas que reclaman su renuncia. Y en una chicana al espacio que conduce Mauricio Macri lanzó: “Les pediría la misma vara para los que se pusieron el buzo lila”.

Así, la diputada santafesina recordó la imagen que encabezaron Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro en La Matanza junto al presidente Javier Milei y parte de la dirigencia libertaria bonaerense durante la campaña electoral por las legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. “Hay gente que se disfrazó de violeta. Lo digo por aquellos que se atrevieron a tanto que se pusieron un buzo violeta y hoy creen que son representativos de Pro”, ironizó Scaglia, en diálogo con LN+.

Flexibilizacion para contratar y despedir personal

Según la diputada, existe una ambigüedad por parte de la cúpula de Pro a la hora de respaldar a dirigentes dentro del espacio que se muestran cercanos a La Libertad Avanza (LLA), o que incluso integran el Ejecutivo (el caso de Santilli), y luego criticar su decisión de presidir el bloque de Provincias Unidas en Diputados.

Scaglia quedó en la mira poco después de oficializar que integraría el bloque federal, pero manteniendo la presidencia de Pro en su provincia. Su decisión desató una serie de cuestionamientos en las filas del partido amarillo y hubo quienes incluso deslizaron la posibilidad de su expulsión. Tal fue el caso del legislador Martín Yeza, quien directamente la cruzó por redes sociales.

“Si sos del Pro asumís por el bloque Pro. Es como decir “Si, juro”, una tarea sencilla. Si decís que sos del Pro, pero no solo no trabajás en el Pro, sino que trabajás contra el Pro, no sos del Pro. Hablaría mal del Pro no intervenir en las provincias cuyos dirigentes se fueron", arremetió el diputado y ladero de Mauricio Macri en un posteo de X.

El PRO está en el bloque del PRO, el resto es puro humo. Punto. https://t.co/yUVZEv3CpW — Florencia De Sensi (@desensiflor) December 9, 2025

Y dirigiéndose al exintendente de Pinamar, Scaglia replicó: “Trabajo en el Pro y construyo desde el Pro. Me parece que nuestro partido tiene que pensar en cómo crecer y no achicarse. Y si esa es la vara que algunos quieren aplicar, les pediría la misma para los que se pusieron el buzo lila”.

De esta forma, Scaglia aclaró que no renunciará al partido amarillo y, en cambio, se definió como “una mujer de Pro” que integra Provincias Unidas.

“Hace dos meses el Pro nos dio a todos sus dirigentes la posibilidad de integrar distintos frentes electorales, yo fui a un frente electoral que se llamó Provincias Unidas y siempre fuimos muy claros que veníamos a construir una alternativa en la Argentina” justificó luego.

“Esa alternativa no está con LLA y hay que construirla desde otro lugar. Lo quiero hacer con las provincias que hoy lo integramos. La cacería de brujas me parece que es medio rara en tiempos de democracia”, apuntó Scaglia.

Por otro lado, la diputada se refirió al Presupuesto y las reformas que el Gobierno intentará impulsar en el Congreso durante el periodo de sesiones ordinarias y sostuvo que si bien su provincia fue una de las que supo cosechar buen vínculo con la Casa Rosada, todavía no se materializó una reunión “formal” con Santilli y los canales de diálogo se limitan hoy a llamados o mensajes.

Bajo este contexto, Scaglia aseguró que su bloque sostendrá el dictamen de minoría sobre el Presupuesto que acompañó durante el periodo ordinario, si bien aclaró que el sentido del voto en el recinto se encuentra todavía en discusión. Y al respecto concluyó: “Lo que sí o sí tenemos que discutir son los temas que a nosotros nos interesan, como la caja de jubilaciones, la deuda que tiene la nación con las provincias y las obras públicas que tienen que ver con la concesión de una hidrovía o el arreglo de una ruta nacional”.