Con una frase, Milei volvió a mostrar su apoyo a Adorni en el cierre de una semana complicada

“Así que, Manuel, en algún momento va a tocar darte las gracias”. La frase de Javier Milei se escuchó poco antes del mediodía y se convirtió en una nueva muestra del apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de los frentes de tormenta que enfrenta por la aparición de bienes a su nombre y su viaje a Punta del Este en un avión privado.

El presidente habló en el centro de formación de la cartera de Capital Humano, en el barrio porteño de La Paternal.

El acto sirvió en una nueva oportunidad para que la cúpula libertaria, encabezada por el mandatario y su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, dieran una muestra de apoyo a Adorni.

Manuel Adorni y Sandra Pettovello Presidencia

La escenificación coronó una nueva semana adversa para Adorni, en la que el Gobierno buscó dar vuelta la página, aunque sin demasiado éxito por el momento.

Este viernes, Vanesa Tossi, secretaria del piloto Agustín Issin Hansen, que vendió el vuelo que usó Adorni, declaró en los tribunales de Comodoro Py y ratificó que el viaje lo abonó Marcelo Grandio, periodista y amigo del jefe de Gabinete. La secretaria añadió que Grandio le pidió que no se facturaran, pero que ellos se negaron.

Vanesa Tossi

En el acto, junto a los hermanos Milei y Adorni, estaba la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, otra de las más férreas defensoras del jefe de Gabinete.

En su discurso en la inauguración del centro de capacitación, Milei primero elogió a Pettovello y evocó los dos primeros años de la funcionaria en la gestión pública.

“Cuando nosotros iniciamos la gestión, sin lugar a dudas la ministro más torpedeada, más cuestionada, más operada, más ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos de Argentina fue, justamente, la ministra Sandra Pettovello, por algo que es increíble: la ensuciaron y la operaron por ser honesta”, dijo.

Unos párrafos más tarde, tras nuevas expresiones de respaldo a Pettovello y a la exministra Patricia Bullrich por frenar los piquetes, completó: “Así que, Manuel, en algún momento, después, va a tocar darte las gracias”, dijo.

Discurso del Presidente Milei en la visita al Centro de Formación de Capital Humano Captura

Faltaba un minuto para las 12, Adorni lo escuchaba desde primera fila del auditorio, sentado junto a Karina Milei, su amiga y quien también lo respalda de forma indeclinable.

LA NACION consultó a distintas fuentes del corazón libertario que coincidieron en interpretar que la frase de Milei buscó trazar un paralelo con Pettovello: las críticas que enfrentó, y cómo luego la polémica fue superada.

En el círculo presidencial consideran que lo mismo sucederá con el jefe de ministros.

El mensaje del mandatario se mantuvo así en línea con lo que vienen diciendo públicamente en la Casa Rosada desde que se conoció la primera de las polémicas que involucró a Adorni.

Javier Milei en la visita al Centro de Formación de Capital Humano junto a su hermana Karina Milei, Sandra Pettovello y Manuel Adorni Presidencia

La escalada comenzó el 8 de marzo pasado, luego de que se conociera que la esposa del jefe de ministros viajó en el avión oficial a Nueva York.

Al día siguiente, el periodista Carlos Pagni informó sobre el vuelo privado de la familia Adorni para pasar carnaval en Punta del Este, y LA NACION pudo confirmar en registros oficiales que la pareja sumó dos propiedades −sin vender las anteriores− desde que Adorni asumió en la función pública: una casa en el country Golf Indio Cua, de Exaltación de la Cruz, a nombre de la esposa del funcionario, y el departamento en Caballito donde vive la familia.

Antes del acto, Adorni y Milei también se mostraron en una foto en la que celebraron el fallo a favor de la Argentina en el marco del caso por la expropiación de YPF. Lo que le evitó al país pagar más de 16.100 millones de dólares y una noticia en la que desde el oficialismo confiaban que pueda redirigir la atención mediática.

“Hablame de gestión. Fin”, posteó Adorni a la hora de compartir el mensaje de Milei sobre el tema y la foto en la que aparecían ambos junto a Karina Milei, Pettovello y el CEO de YPF, Horacio Marin.

La noticia también fue celebrada en el acto del centro de formación, al que entre otros también asistieron los titulares de las Secretarías de Trabajo y Educación, Julio Cordero y Carlos Torrendell.

En busca de recuperar la agenda

La Casa Rosada busca para poder dejar atrás el escándalo de Adorni retomar el control de la agenda pública tras casi tres semanas de noticias adversas.

Para eso, este jueves, en Casa Rosada, Adorni buscó mostrarse hiperactivo: recibió primero a la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, para luego encadenar reuniones con tres ministros: primero fue el turno de Juan Bautista Mahiques (Justicia), luego asistió Sandra Pettovello (Capital Humano) y por último ingresó a su despacho Diego Santilli (Interior).

La seguidilla de reuniones de Adorni con Bullrich y los ministros se dio mientras en tribunales declaraba el piloto Agustín Issin Hansen, a quien le facturaron el vuelo privado en el que Adorni volvió a Buenos Aires desde Punta del Este. Hansen aportó documentación y dijo que al vuelo lo pagó Marcelo Grandio, el periodista y amigo del jefe de Gabinete que tiene contratos con la TV Pública. Grandio pagó pero no viajó en ese vuelo de regreso.

En la Casa Rosada aseguran que no hubo contradicciones entre la declaración de Issin Hansen y lo dicho por Adorni en medios. “Manuel siempre dijo que el vuelo lo pagó Grandio y que él le pagó su parte”, alegaron ante LA NACION fuentes cercanas a él.

En el marco de esa investigación, encabezada por el juez federal Ariel Lijo, también hubo requerimientos en la TV Pública, con quien Grandío tenía contratos.

En tanto que, tras el acto de este viernes, Adorni tiene previstos encuentros con Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).