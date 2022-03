Confirmado el bono para jubilados, en el Gobierno discuten ampliarlo también a empleados públicos y privados

En alerta permanente por las crecientes demandas de distintos sectores sociales ante el aumento de precios, el Gobierno ultima por estas horas un bono para jubilados, confirmado hoy por la portavoz Gabriela Cerruti y que alcanzaría al menos los $6000. Por otro lado, y aún a pesar de las restricciones que impone el acuerdo firmado con el FMI, en los despachos más importantes se debate también un eventual bono a empleados públicos y privados que compense la inflación de febrero (que alcanzara el 4,7%) y marzo, que será mayor.

“Todos los sectores somos conscientes de la situación, que es potencialmente explosiva y nos puede llevar puestos a todos ”, comentaron cerca de uno de los ministros clave de la gestión. La preocupación por la inflación y sus devastadores efectos en salarios y jubilaciones estuvo presente en la reunión que, el martes, sostuvieron en el quinto piso del Ministerio de Economía, el ministro Martín Guzmán, y la titular de Anses, Fernanda Raverta, donde se acordaron los trazos generales del bono confirmado hoy por Cerruti.

Conferencia de prensa de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti Captura

Las negociaciones, confirman otras fuentes del Poder Ejecutivo, se extendieron a sindicalistas y empresarios, con quienes el Presidente se reunió durante largo rato en el sindicato de Sanidad, el lunes pasado. “Hay muchos pedidos, y muchos proyectos dando vueltas”, confirman cerca del Presidente, entre ellos un esquema “parecido” al IFE, unos $10.000 que se otorgaron tres veces a 9 millones de beneficiarios durante la peor etapa de la pandemia. “Hoy por hoy no hay posibilidad. Pero todo está en el menú de baja de precios y recuperación de salarios, que van de la mano”, agregaron las fuentes oficiales.

¿Y el acuerdo con el FMI, que restringe la posibilidad de emitir moneda y generar más gasto público? “El verbo clave es recalibrar. Ante la distorsión de precios hay que atender los nuevos escenarios”, explica otra alta fuente oficial, convencida sobre la necesidad de dar respuesta en momentos en los que las críticas no llegan sólo de los sectores de la izquierda no kichnerista (que protagonizan una protesta y acampe en plena avenida 9 de julio), sino además de La Cámpora y el cristinismo, distantes desde la firma del acuerdo con el organismo internacional de crédito. “No puede haber hambre en un gobierno peronista”, resumen desde ese sector en crítica directa a Guzmán, y por elevación también al Presidente.

Consejo Económico y Social Ignacio Sánchez

“Va a haber un bono para jubilados. Está trabajando Raverta con Guzmán y va a ser anunciado en las próximas horas por quienes están a cargo del tema. Los detalles con respecto al bono se están trabajando. Será en las próximas 48 horas, no más”, confirmó Cerruti, un día después que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, generara dudas al respecto, cuando dijo que no “confirmaba ni descartaba” que se vaya a otorgar este beneficio.

“El diálogo ha sido positivo. En los próximos días estaremos dando más información”, sostuvo ayer el ministro Kulfas, cuando le consultaron sobre las medidas en análisis para que “los salarios le ganen a la inflación y se genere una recomposición del salario real”, retrasados-según afirmó la portavoz- “desde 2018″ durante el gobierno de Cambiemos.