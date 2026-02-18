Confirmado: qué día y a qué hora debate Diputados la Ley de Reforma Laboral

La Cámara de Diputados convocó a una sesión especial con el objetivo de debatir el proyecto de reforma laboral. El oficialismo consiguió el respaldo de los bloques aliados tras la firma del dictamen en el plenario de comisiones. La convocatoria legislativa coincide con anuncios de protestas gremiales, impulsados por la CGT, y el cierre de la fábrica de neumáticos Fate.

Cuándo sesiona Diputados la Ley de Reforma laboral

La Cámara de Diputados sesionará este jueves 19 de febrero a las 14 horas. La presidencia del cuerpo legislativo citó a los diputados tras el acuerdo político alcanzado en las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto. El oficialismo obtuvo este miércoles el compromiso de los bloques aliados para habilitar el quórum y votar el proyecto en el recinto.

El texto que llegará al debate excluye el artículo 44 sobre las licencias médicas por pedido de los sectores dialoguistas. Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, marcó la postura del gobierno al anunciar: “Pasaremos a la firma el texto del dictamen”. El diputado descartó otros cambios en el documento final.

Cuáles son los bloques políticos que otorgan quórum al oficialismo

La convocatoria de la sesión cuenta con las firmas de los bloques que garantizan la base numérica al oficialismo. El Pro, la UCR y el MID integran este grupo de apoyo legislativo. A estos sectores se suman los diputados de Producción y Trabajo de San Juan y el bloque Independencia de Tucumán.

También brindan su aval los misioneros vinculados a Carlos Rovira y la diputada neuquina que responde al gobernador Rolando Figueroa. Estas bancadas permiten al gobierno avanzar con el tratamiento de la norma a pesar de las críticas de la oposición.

El diputado Gabriel Bornoroni ratificó el respaldo de los bloques Pro, UCR y MID al proyecto Tadeo Bourbon

El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la organización del debate. Martínez señaló: “Quieren evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”. En la misma línea, el diputado de izquierda Nicolás Del Caño calificó la propuesta como una ley esclavista. El legislador aseguró: “Es un escándalo tratar de manera exprés una ley que pisotea todos los tratados internacionales”.

Qué puntos del proyecto de reforma laboral generan mayores rechazos

El texto genera objeciones específicas en un conjunto de aproximadamente 35 diputados de bloques del centro político. Estos legisladores rechazan el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Esta propuesta busca financiar las indemnizaciones con aportes directos del empleador. La derogación de múltiples estatutos profesionales también concentra críticas de diversos sectores.

La iniciativa contempla la eliminación de estos marcos regulatorios seis meses después de la sanción de la ley. La representante de los trabajadores de prensa, Carla Gaudensi, manifestó su oposición a esta medida. Gaudensi afirmó: “No nos da ninguna garantía que se vaya a derogar el estatuto y nos deje sin ninguna protección”.

La CGT convocó a un paro nacional desde la medianoche de este jueves 19 de febrero Tadeo Bourbon

Otro punto de controversia es el artículo 91. Este apartado establece el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. El presidente de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, objetó esta disposición. Basso argumentó: “El diseño de la Constitución fija claramente que la Justicia Nacional deberá quedar a cargo del Poder Judicial de la Nación mientras la Ciudad de Buenos Aires sea la Capital Federal”. El magistrado consideró que la medida resulta arbitraria y proyecta el cierre del fuero laboral nacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Delfina Celichini.