La UTA adhiere al paro de la CGT y no circularán colectivos este jueves

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que representa a los choferes de colectivos, adherirá al paro convocado por la CGT para rechazar el proyecto de reforma laboral del Gobierno. El gremio que conduce Roberto Fernández no había definido su postura cuando la CGT comunicó la medida y se habían activado gestiones entre sindicalistas para presionar y lograr el acatamiento de los colectiveros. Este miércoles por la tarde, el gremio confirmó que paralizará el servicio de colectivos.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en tanto, afirmó que no habrá transporte en ninguna de sus variantes, incluidos los colectivos.

“La Unión Tranviarios Automotor informa a sus afiliados, trabajadores del transporte y a la sociedad en su conjunto que ha resuelto adherir al paro general convocado, en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral”, informó la UTA en un comunicado.

“Esta decisión se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad”, se argumentó en el comunicado sindical.

“La UTA ratifica su compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convoca a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad”, concluye el texto, que lleva la firma de Fernández.

Como informó este diario, durante la jornada del martes Fernández recibió llamados de dirigentes sindicales que le pidieron que respalde la medida y sume a su gremio, clave en el sistema de transportes y, por ende, en el éxito de la medida de fuerza. Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, estuvo entre los dirigentes que se contactaron con Fernández, una lista que también integran el gastronómico Luis Barrionuevo y el ferroviario Omar Maturano.

Fernández, en su despacho en la UTA Ricardo Pristupluk - La Nacion

El jefe de la UTA está en una situación particular en su gremio. Perdió predicamento en las bases luego de paritarias que quedaron por debajo de la inflación, por lo que podría haber líneas que funcionen, al margen de la decisión del gremio. Además, su sindicato resulta esquivo para los opositores. Neutralizó a Miguel Bustinduy, que no logró enfrentarlo y creó un sindicato paralelo: la Unión de Conductores de la República Argentina (URCA), que reúne a unos 5000 choferes que trabajan para el grupo empresario DOTA (que maneja 68 líneas porteñas y una flota de unos 4000 colectivos).

La CATT, confederación que integra la UTA, confirmó que desde las 0 de este jueves habrá “paro total” en el sector. “La medida alcanzará al transporte automotor de pasajeros, al transporte de cargas y la actividad de camioneros, al transporte ferroviario, a la actividad portuaria y fluvial, a la marina mercante y la industria naval, a la vialidad nacional, al sector aeronáutico -viéndose impactados los vuelos de cabotaje e internacionales-, al personal aeronáutico de tierra y al servicio de taxis”, informó la CATT, que conduce el sindicalista portuario Juan Carlos Schmid.