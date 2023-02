Conflicto mapuche: decepción de los vecinos de Villa Mascardi, tras una reunión tensa con el gobierno nacional

escuchar

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Luego de que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, se reuniera ayer en esta ciudad con representantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, los vecinos de Villa Mascardi se mostraron decepcionados y molestos.

Pietragalla se juntó pasado el mediodía con miembros de comunidades mapuches y. más tarde, con los propietarios de viviendas en Villa Mascardi, muchos de los cuales han sufrido robos, incendios y usurpaciones en el último tiempo.

“Hubo mucha crispación, fue una reunión intensa. Sentí que Pietragalla no sostenía lo mismo que nos dijo en la reunión anterior en Buenos Aires. Me había aceptado que eran delincuentes por la forma en que se habían instalado, y porque no pertenecen a una verdadera comunidad. Pero ahora los considera una comunidad, ya que la ley habla de un autopercibimiento”, dijo a LA NACION Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi.

Cuestionó que el funcionario del gobierno de Alberto Fernández les quiera “respetar el rewe, para que la machi pueda volver con su entorno familiar a vivir ahí y darle tierras en otro lugar que sería en el lago Guillelmo”,

Unos 60 vecinos de Villa Mascardi se reunieron por la tarde con Pietragalla, luego del encuentro que el secretario de Derechos Humanos mantuvo con miembros de la comunidad mapuche en Bariloche. Según indicaron, entre las propuestas realizadas por los funcionarios a la lof Lafken Winkul Mapu se destacan el otorgamiento de tierras públicas en la zona de Villa Mascardi para establecer allí el rewe o espacio sagrado, al tiempo que permitirían allí la construcción de cuatro casas.

A su vez, se evalúa la posibilidad de transferir una superficie aún no definida de tierras en cercanías del lago Guillelmo, unos kilómetros al sur de Villa Mascardi, para que la lof Lafken Winkul Mapu pueda desarrollarse.

De todos modos, en la Ssecretaría de Derechos Humanos advirtieron que no hay nada definido y que seguirán las negociaciones. “Se va a realizar otro encuentro con presentación de información, tentativamente el 24 de febrero”, dijeron.

Los dos encuentros mantenidos por Pietragalla se enmarcan en el pedido que el presidente Alberto Fernández realizó en diciembre para avanzar en una solución al conflicto territorial en esa zona, que ya lleva más de cinco años. También a pedido de la Casa Rosada, el juez federal de General Roca, Hugo Greca, decidió esta semana postergar por 90 días el inicio del juicio oral por una de las usurpaciones sobre la ruta 40.

La Casa de Diego Frutos, vecino de Villa Mascardi, incendiada por miembros de comunidades mapuches Martinez Marcelo

El malestar de los vecinos

Los vecinos de Villa Mascardi habían denunciado que no fueron convocados a la primera mesa de diálogo -de todos modos, fueron recibidos por Pietragalla en la reunión del 12 de enero en la exEsma- e insistieron en que esas instancias solo buscan detener los juicios.

“La Junta Vecinal de Villa Mascardi quiere recordar los lineamientos y principios básicos que toda verdadera mesa de diálogo o consenso debe contemplar: respeto a la propiedad pública y privada, sometimiento del Estado a las leyes vigentes y a los cauces institucionales y procedimentales correspondientes, continuación de los procesos judiciales en trámite y no interferencia del poder político en los mismos, reparación e indemnizaciones plenas a las víctimas de los robos, usurpaciones, incendios, compromiso público de recuperar, mantener y afianzar la paz en Villa Mascardi”, señalaron ayer en un comunicado.

También en la Mesa Consenso Bariloche mostraron su preocupación ante la convocatoria: “Esta mesa de diálogo se desarrolla en el contexto de la suspensión por 90 días del juicio por la usurpación, decidida por el juez a pedido del Poder Ejecutivo nacional. Nos embarga el desaliento. El gobierno argentino prioriza el diálogo con quienes violan la ley y evitan hablar de reparación e indemnización a las víctimas de los robos, usurpaciones e incendios en Mascardi”.

De la primera reunión, celebrada en el Centro Social Cultural y Deportivo N° 4 de Bariloche, participaron miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, así como el vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo; un grupo de veedores pertenecientes a organismos de derechos humanos (entre ellos, Nora Cortiñas); representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, del Ministerio de Seguridad y de Parques Nacionales, así como autoridades provinciales, municipales y universitarias.

Los representantes de las comunidades mapuches también reclamaron la liberación de las cuatro mujeres que permanecen detenidas en Bariloche, entre ellas la machi de la lof Lafken Winkul Mapu. Betiana Colhuan Nahuel fue detenida junto a otras mujeres durante el desalojo de los predios tomados, en octubre de 2022.