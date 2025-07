“Conversaciones normales”: en el Gobierno afirman que el diálogo con el Reino Unido “no es secreto, ni militar”

“No hay nada secreto, ni militar”. En el Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri, afirman con naturalidad que existe diálogo con el gobierno del Reino Unido, a pesar de las diferencias que implica la cuestión Malvinas. “Desde 2024 se retomaron las conversaciones normales que se tienen con todos los agregados”, señalaron las fuentes gubernamentales, en referencia a los representantes militares y del propio ministerio que cumplen funciones en las embajadas argentinas.

En el caso de la misión diplomática en Londres, acompañan a la embajadora Mariana Plaza el agregado de Defensa, comodoro Bernardo Ian Odoriz, que pertenece a la Fuerza Aérea, y su auxiliar, la suboficial principal Claudia Alejandra Riquelme.

Comentarios de la prensa británica citados por Clarín revelan la existencia de conversaciones entre Londres y el gobierno de Javier Milei sobre entendimientos en el ámbito militar, en una relación atravesada por la disputa sobre la soberanía en torno de las islas Malvinas.

Según trascendió, el gobierno argentino tiene un doble interés en restablecer un diálogo fluido con Gran Bretaña: lograr la incorporación de la Argentina como socio global de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), en un vínculo que supere la categoría de “aliado extra” que el gobierno de Carlos Menem consiguió en la década del 90, a partir de su acercamiento a Estados Unidos, y el objetivo de que se derogue el “veto británico” que existe de hecho y condiciona las inversiones para renovar el equipamiento militar de las Fuerzas Armadas.

El plan para que la Argentina se convierta en socio global de la OTAN fue presentado por Petri en abril de 2024 en Bruselas, donde tiene su sede la organización internacional, y, según evalúan en su entorno, “la propuesta va avanzando” y el gobierno argentino espera novedades para fin de año.

El ministro de Defensa, Luis Petri, con Mircea Geoana, secretario general adjunto de la OTAN, en abril de 2024 @luispetri

En tanto, cerca de Petri dijeron a LA NACION que el gobierno de Milei no pidió el levantamiento de restricciones puntuales, sino que “las autoridades británicas revisen la política en general, ya que es extemporánea, cuando han pasado ya 40 años de la guerra de Malvinas”. Los argumentos intentan mostrar que “la política ejecutada en los últimos años dañó a nuestras Fuerzas Armadas y empujó a que las administraciones kirchneristas intentaran sumar a Rusia y a china en el Atlántico Sur”. La estrategia de apelar a “los pecados del kirchnerismo” encuentra, así, su versión en el escenario global.

Un artículo publicado en la prensa británica menciona, además, reuniones que el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Battaleme, del equipo de Petri, mantuvo en un viaje a Londres con sus pares británicos. En algunas de ellas habría participado la embajadora argentina, Mariana Plaza. Las gestiones del funcionario apuntaron a “retomar un diálogo que había sido detonado por el kirchnerismo”, explican en el Ministerio de Defensa.

Esta atmósfera de aparente disposición al diálogo, que constituye un renovado paso para encauzar una relación que alcanzó su punto más cruento hace 43 años, con la Guerra de Malvinas, se da en momentos de fuertes coincidencias entre el presidente Milei y el gobierno de Estados Unidos. Dicha confluencia se cristalizó a partir de la compra de 24 aviones caza supersónicos F-16 a Dinamarca, con un sistema de armas provisto por Estados Unidos, y la reciente reunión bilateral que el ministro Petri mantuvo en Washington con el secretario de Defensa del gobierno norteamericano y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, donde ambos encaminaron las gestiones destinadas a la adquisición de vehículos blindados Stryker para el Ejército.

Ante una consulta de LA NACION, en las Fuerzas Armadas indicaron que los diálogos que trascendieron con Gran Bretaña apuntan a “contactos entre áreas ministeriales y no entre instituciones militares”. En el Ejército, por ejemplo, se presentan coincidencias en el terreno, como en las misiones de paz de las Naciones Unidas, en Chipre, donde hace muchos años militares argentinos trabajan en forma coordinada con tropas británicas. “Nosotros tenemos más de 300 efectivos y el Reino Unido cerca de 240”, reveló una fuente castrense.

Inevitablemente, la reaparición de un tema sensible como el de la cuestión Malvinas tendrá impacto en el plano local, en momentos en que no se disimulan los cortocircuitos entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien no le incomoda presentarse como “abanderada” del reclamo histórico de la soberanía argentina, tanto en los foros internacionales como en la guerra de 1982, donde combatió su padre, el militar Eduardo Villarruel.