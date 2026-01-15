Tras criticar los festivales, Milei visita Jesús María mañana a la medianoche: evalúan la opción de que entre a caballo

CÓRDOBA.- El viernes será la noche más convocante del Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Con “El Chaqueño” Palavecino como figura estelar, las entradas se agotaron hace una semana. Habrá 30.000 personas. Ese es el contexto que eligió Javier Milei para asistir por primera vez como presidente a una fiesta popular masiva, a las que criticaba en el inicio de su gobierno porque reciben aportes de las arcas de las provincias.

Milei será el tercer Presidente en venir a Jesús María. Lo hicieron Néstor Kirchner, en 2006, y Mauricio Macri, en 2017 -los dos, cuando registraban alta popularidad-. Tuvieron una participación formal: saludo desde el escenario, entrega y recepción de reconocimientos y un rato en la platea para ver el espectáculo. Lo del libertario será distinto.

Ya el horario es inusual. Hasta el momento está previsto que llegue al estadio de la doma alrededor de la medianoche. Según la información que maneja Seguridad de Córdoba -que colabora con la custodia presidencial-, el avión llegará entre las 22 y las 23 al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, desde donde irá en helicóptero a Jesús María.

Chaqueño Palavecino

Su arribo, entonces, coincidirá con la hora a la que habitualmente se presenta “El Chaqueño”. El Presidente “disfruta” del contacto con la gente, según insisten a su alrededor, pero eso puede ser complicado por la logística del festival. En las actuaciones de Palavecino la pista central solo se habilita al público una vez que el cantante entró cabalgando.

“El Presidente podría aprovechar ese esquema e ingresar así, caminando o a caballo, como él prefiera -comentan desde la organización, que todavía no tiene detalles sobre qué quiere hacer Milei-. Atraviesa todo el campo hasta llegar al escenario y la zona de plateas, puede saludar y se lo ve desde todos lados.”

Hay que tener en cuenta que el público -unas 10.000 personas- que después sigue el espectáculo desde la pista, aguarda a los costados, detrás de un alambrado, hasta el momento de entrar. Cuando compran sus entradas, todos saben ya que esto es así.

Otra alternativa que podría utilizar Milei es la del “túnel elevado” con que cuenta el estadio, a donde hay bailarines habitualmente. Esa infraestructura está a la altura de los palenques y tiene buena visibilidad, desde allí podría saludar. También estudian como opción que el Presidente haga su ingreso en una camioneta.

En todos estos casos, el Presidente estará a cierta distancia del público. Para quedar cerca, deberá ir hacia los alambrados perimetrales. Teniendo en cuenta su perfil, nadie descarta que lo haga. Como es habitual, estará acompañado por su hermana, Karina Milei, y por Martín Menem, quienes estuvieron en todas las visitas de Milei a Córdoba. Esta vez, también viajaría el ministro Diego Santilli. La comitiva no será recibida por el gobernador Martín Llaryora, quien está de vacaciones hasta el lunes próximo y en esta edición -la número 60- no participó del festival.

A Milei lo esperarán y acompañarán los referentes y legisladores de La Libertad Avanza (LLA), encabezados por el jefe de la bancada oficialista de Diputados, Gabriel Bornoroni. El senador Luis Juez, aliado libertario, estará ausente con aviso, ya que está de vacaciones. Milei regresará a la ciudad de Buenos Aires después del festival. A las pocas horas, volará rumbo a Asunción del Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

Javier Milei, durante un viaje anterior a Córdoba Mario Sar

De Jesús María fue intendente Luis Picat, quien asumió después como diputado nacional. Durante unos meses fue parte del grupo de “radicales con peluca” hasta que se sumó al bloque libertario.

“Es un honor recibir la visita del presidente de todos los argentinos”, señaló Juan López, titular de la comisión organizadora.

Milei y “El Chaqueño”

En marzo del año pasado “El Chaqueño” criticó la decisión del Gobierno nacional de eliminar el pago obligatorio a Sadaic. “Aunque tengamos ataques de todos lados, nuestra música siempre está”, dijo entonces en la entrega de un reconocimiento a su trayectoria en la Legislatura porteña. Ahora, afirmó que será “un gusto” conocer al Presidente. El viernes también estarán en el escenario El Loco Amato (cuarteto), Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

Aportes del Estado

En el inicio de su gestión, Milei criticó los apoyos del Estado a los festivales populares. El caso que tomó como emblema fue el Cosquín Rock, que también se realiza en esta provincia. Entonces, protagonizó un duro cruce con Llaryora, quien defendió la decisión de otorgar exenciones impositivas a estas fiestas, convencido de que terminan generando más recursos que los que se dejan de recaudar.

La provincia también colabora con el Festival de Jesús María. El costo de producción de este año se estima en $7000 millones y el cálculo es que “derrama” entre “cuatro y cuatro veces y media” ese dinero en la región.

No solo el Gobierno de Córdoba es sponsor, sino que también figuran la Agencia Córdoba Turismo, Epec (empresa eléctrica provincial), Bancor, Lotería y Caminos de las Sierras. Entre los organismos públicos que auspician están también el Banco Nación y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En la edición 2025, Llaryora anunció un aporte de unos $330 millones para el festival, además de acciones de turismo y seguridad. Este año el monto pasó de $330 millones a $500 millones.