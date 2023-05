Córdoba: impugnan la candidatura del “intendente hippie” que puso en marcha un vivero de cannabis medicinal

escuchar

CÓRDOBA.- Pablo Riveros es conocido como el “intendente hippie”. Administra Villa Ciudad Parque (en el departamento cordobés de Calamuchita) desde 2019. Iba por su reelección y Juntos por el Cambio (JxC) impugnó su candidatura ante la Justicia Electoral, que le dio la razón. La medida afecta a Riveros, que se postula por el partido Unión Vecinal, y también a Héctor Polcan, candidato del Partido Demócrata. La resolución fue apelada pero la situación se complicó aún más, porque la Justicia también impide la postergación de las elecciones locales.

La Comisión Comunal, esperando la resolución de la Cámara de Apelaciones, postergó la fecha de los comicios del 4 de junio y al 23 de julio, a la espera de resolver el problema. Pero la jueza Marta Vidal frenó el cambio de fecha, decisión que también fue apelada.

“Para anular la decisión comunal, Vidal debería haber ido a la Justicia Provincial a plantear que la decisión es inconstitucional. No lo es. Ya otra comuna postergó la fecha. La jueza va contra una potestad comunal. Ya no hay tiempo de organizar las elecciones; quedan pocos días hábiles y no están ni las boletas”, explicó Riveros a LA NACION.

Riveros ya apeló las dos decisiones de la jueza electoral Marta Vidal. Santiago KIMSA

Riveros plantea que la jueza interpreta que una comuna está “gobernada por una asamblea”, pero que eso “no es así, porque la ley establece que el que haya logrado más votos ejercerá el cargo de jefe comunal”.

La jueza Vidal fundamenta su fallo en el artículo 6 del Código Electoral de Córdoba (ley 10.406), que prohíbe que miembros de una comisión cumplan un tercer mandato consecutivo. Riveros fue secretario de Comuna entre 2015 y 2019, el mismo cargo que hoy ocupa Polcan. Ambos cumplieron dos períodos consecutivos como miembros de la Comisión Comunal y por eso se les veda la candidatura a intendente.

En la localidad quieren movilizarse en contra de las decisiones de la Justicia Electoral. “Aplican la lógica; el que termina es mi primer período como intendente y Polcan tampoco ahora es intendente; lo fue y dejó de serlo. Si nos dieran el trato que le dan a los intendentes no habría problemas”, insiste Riveros.

Riveros subraya que la decisión de la jueza no solo restringe sus derechos sino los de la comunidad: “Fui secretario de comuna por la oposición, en un municipio sería un concejal; no ocupé un cargo ejecutivo”.

El “intendente hippie”

Desde que llegó a su cargo de la mano de una alianza de diferentes corrientes políticas, Riveros, de 45 años, se ríe del calificativo de “intendente hippie”: dice que se lo endilgaron por ser artesano y porque tenía rastas y tatuajes . Nacido en el barrio porteño de Caballito, vivió unos años en México y Centroamérica y hace casi 20 años que está en Villa Ciudad Parque, donde habitan unas 3000 personas.

Integrante de la asociación civil Semilla del Sur, fue candidato a legislador nacional en 2017 por Córdoba Ciudadana y a fines del 2020 lanzó el “Movimiento Verde Cordobés”.

En su gestión puso en marcha el proyecto de investigación sobre cannabis medicinal -el único autorizado en Córdoba- e incorporó su uso en el sistema de salud de la comuna. El cultivo se hace en el Polo Agroecológico de Villa Ciudad Parque. Es un predio del Estado, a donde además funciona una huerta comunitaria y un vivero de plantas nativas.

Riveros destaca que el proyecto que lleva adelante es de un “equipo de trabajo grande, comprometido y con un amor muy fuerte por la comunidad”. En esa línea asegura que se llevaron adelante “transformaciones” muy importantes. Se define como peronista y sostiene que hace “peronismo comunitario”.