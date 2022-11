Córdoba: Juntos por el Cambio se prepara para una dura pelea por la gobernación entre Juez y De Loredo

escuchar

CÓRDOBA.- Los diferentes partidos y alianzas de Córdoba esperan que Juan Schiaretti defina la fecha de la elección de su sucesor. Aunque siempre se habló de junio, en las últimas semanas trascendió que se podría adelantar. Hasta ahora el oficialismo es el único que tiene candidato, Martín Llaryora, el actual intendente de la ciudad capital y las mayores expectativas están en quién será el de Juntos por el Cambio (JxC). Luis Juez ya está lanzado y Rodrigo de Loredo, lo hará el lunes.

El Frente de Todos (FdT) tampoco tiene resuelto a quién postulará (sí está claro que no habrá alianza con Hacemos por Córdoba, la fuerza de Schiaretti) y los libertarios buscan candidato. Todos coinciden en que antes de dar nombres quieren la fecha de los comicios. Si se vota en junio, esperarían hasta fines de marzo o abril.

Juez está en carrera desde días después de la última elección a gobernador; incluso advirtió varias veces que si no puede serlo por JxC iría por afuera. La fórmula la debería completar la UCR. Un nombre con el que se especula es el de Marcos Carasso, presidente del partido y aliado de Mario Negri. Otro fue el de Carlos Briner, intendente de Bell Ville, encolumnado con Facundo Manes a nivel nacional.

Hace unos días, consultado por la hipótesis de qué haría si le ofrecieran acompañar a Llaryora, respondió que sería un “honor” que lo tengan en cuenta, “porque en mi partido no me tienen en cuenta, y me duele en la piel, porque yo soy radical”. Después de esa frase, el juecismo le bajó el pulgar. Les interesa Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, pero está con De Loredo desde el primer día.

El miércoles pasado, todos los partidos integrantes de JxC firmaron el Acta Constitutiva y el Reglamento que prevé elecciones internas abiertas si no hay acuerdo, tal como lo exigió la Mesa Nacional de la alianza. El juecismo faltó.

El escenario ideal para la alianza sería que De Loredo vaya para intendente de la ciudad de Córdoba, así quedaría resuelta la interna. El diputado nacional enlistado en el sector de Evolución Radical, hizo un spot con un águila mora (no es un halcón) en el brazo. “No es tiempo de volar como palomas. Necesitamos volar más alto y mirar al futuro”, plantea el texto y agrega la fecha 14 de noviembre.

No es tiempo de volar como palomas. Necesitamos volar más alto y mirar al futuro. Lanzamiento 14 de Noviembre.#VolarMásAlto pic.twitter.com/lgxaY7fgWD — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) November 8, 2022

El lunes De Loredo presentará una plataforma de gobierno para Córdoba en la que ha trabajado todo este año con equipos técnicos y se lanzará para la gobernación. “Fiel a nuestra metodología, primero la plataforma y después las candidaturas”, indican desde el sector y subrayan que serán “inflexibles con el reglamento”. Es decir, tiene que haber interna.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, dos referentes y precandidatos a Presidente que juegan fuerte en Córdoba, le pidieron a Mauricio Macri que no se involucre en la elección del candidato; como la provincia votará antes que el país es “imprescindible” lograr ganarla. El expresidente tiene una relación tensa con Juez y es muy cercano a Gustavo Santos, diputado nacional que faltó a la sesión en que se aprobó el presupuesto. Ocupa un cargo en la Organización Mundial de Turismo (OMT) que requiere de residencia en Madrid; un sector de la alianza entiende que debe renunciar a su banca.

Además de sus visitas, Rodríguez Larreta apoya a los locales con presentaciones de gente de su equipo, como Fernán Quirós y, en los próximos días, Guillermo Dietrich. El Jefe de Gobierno porteño ya recorrió La Falda, la ciudad que abre el candidato electoral en marzo.

Ferrer, De Loredo y Juez se reunieron en Córdoba.

Bullrich no le pierde pisada; la próxima semana hará una gira por el norte provincial y en el “encuentro federal de equipos de gobierno” participaron varios cordobeses. Su armadora local, la diputada Laura Rodríguez Machado sumó a Roberto Tafani, economista de la Universidad Nacional de Río Cuarto; Sandra Mazoni e Ivana Quadrellis, del Colegio de Ingenieros; el titular de la Sociedad Rural, David Tonello. Expuso Gabriel de Raedemaeker, dirigente de CRA.

Nombres en danza

La Rural de Río Cuarto lo tuvo a Milei el viernes en una disertación. Los libertarios armaron su mesa política en Córdoba con el Partido Libertario; el Partido Demócrata y el MID. El demócrata Rodolfo Eiben supo anunciar que el humorista Carlos “el Negro” Álvarez sería el candidato a gobernador, pero quedó en la nada. La economista Diana Mondino cobró fuerza durante unas semanas pero sus apariciones con Bullrich redujeron las chances y, por el momento, no hay más postulantes in pectore.

Por su lado, el kirchnerismo trata de acomodar sus tantos. Carlos Caserio, líder del sector Frente Peronista Cordobés, encabezó un plenario en Embalse donde llamó a tener listas propias el año que viene, una señal para Gabriela Estévez, jefa de La Cámpora en la provincia, y al intendente de Villa María y exfuncionario nacional, Martín Gill, quien articula un movimiento de jefes comunales para alentar su candidatura.