El juez Daniel Obligado, que otorgó el arresto domiciliario con fundamento en el coronavirus, ahora le habilitó al fiscal el recurso ante la Cámara Federal de Casación, que estudiará la situación de Boudou

El juez Daniel Obligado abrió el camino para revisar el arresto domiciliario que él mismo le concedió al exvicepresidente Amado Boudou, condenado por intentar quedarse con el 75% de las acciones de la empresa Ciccone Calcográfica. Obligado abrió la feria judicial dispuesta por el coronavirus y le habilitó el camino a la fiscalía para que la Cámara Federal de Casación revise la decisión que favoreció a Boudou.

El máximo tribunal penal tendrá ahora diez días hábiles para tomar una decisión.

Obligado había dispuesto el arresto domiciliario del exvicepresidente el 6 de abril pasado en una decisión que generó controversias en el mundo judicial y motivó una lluvia de críticas de la oposición. Advirtieron que Boudou estaba condenado y que ya se estaba ejecutando su sentencia -a 5 años y 10 meses de prisión- cuando recibió el beneficio.

En cambio, el juez Obligado entendió que como el fallo aún no fue revisado por la Corte, la sentencia no está firme y no se está ejecutando, por lo que trató el asunto como si fuera una morigeración de su prisión preventiva. Entre los fundamentos para dejarlo salir de la cárcel consideró la situación de su familia en medio de la pandemia, dado que su esposa es extranjera y único sostén de sus hijos.

Contra esa decisión, el fiscal Marcelo Colombo presentó un recurso de Casación. Ahora el juez abrió la feria judicial extraordinaria y concedió ese recurso para que el asunto llegue al tribunal superior.

Colombo había dicho que el arresto domiciliario de Boudou era una medida arbitraria y destacó que fue resuelta sin pedirle opinión.

El fiscal le pidió al juez que resuelva, pero Obligado le dijo que no había reclamado la habilitación de feria extraordinaria dispuesta por la Corte por el coronavirus. Colombo le dijo que se trataba de un "exceso de las formas". Obligado le retrucó que era una cuestión decidida por la Casación y finalmente, en una decisión posterior, Colombo pidió habilitar la feria judicial. Obligado ahora hizo lugar.

Ahora serán los jueces de la Sala IV de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, los que decidirán sobre el asunto.

Boudou se instaló en su casa de Barracas con su familia y cada tanto da entrevistas radiales en las que defiende al gobierno de Alberto Fernández y elogia sus políticas frente al coronavirus. "Hay que reacomodarse a esto, todo el mundo la está pasando muy mal. La medida que tomó el Presidente es ejemplar, lo de él es descollante porque lo más fácil hubiera sido hacer como si nada pasara. Estamos minimizando el riesgo, que nunca va a ser cero. Va a haber dolor y una secuela económica, pero lo que está haciendo el Gobierno argentino es lo que hay que hacer", declaró apenas salió de prisión.