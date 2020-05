Coronavirus en la Argentina. Axel Kicillof también apuntó contra María Eugenia Vidal por la situación sanitaria de la provincia

14 de mayo de 2020 • 09:49

En sintonía con el presidente Alberto Fernández , el gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó con dureza a su antecesora, María Eugenia Vidal, por la situación sanitaria de la provincia de Buenos Aires. Si bien dijo que no quería entrar en polémicas, el mandatario afirmó que recibió el sistema de Salud "en un estado de abandono".

"No quiero polemizar, pero el sistema de salud empeoró en los últimos cuatro años. Los cinco hospitales que dejaron sin terminar nos hubieran venido muy bien en esta situación [por la crisis del coronavirus]", afirmó anoche Kicillof en diálogo con C5N.

Según el gobernador, había unas mil camas de terapia intensiva (UTI) en la provincia cuando asumió su cargo. "Hoy estamos cerca de duplicarlas. Se hizo en tres meses más que en los últimos años", lanzó.

Además, sostuvo que prefiere que lo cuestionen "por las reglas estrictas para cuidar la salud de los bonaerenses y no lamentar muertos y enfermos". " No me enamoro de la cuarentena. No quiero que se muera nadie, porque no hay excusa para eso", señaló.

Y mostró su preocupación por la propagación del virus en las zonas más vulnerables del conurbano. "Lo que no podemos permitir es que pase lo que pasó en el barrio 31 [en la Capital], donde hubo cientos de contagios. Eso no pude suceder en alguno de los 1800 barrios humildes y asentamientos de la provincia", aseguró.

Críticas de Fernández

Fernández había arremetido anteayer contra Vidal por los problemas estructurales para enfrentar la pandemia del coronavirus. Fue la primera vez que utilizó un tono tan duro para criticar a la exgobernadora. "Se saturan las páginas, las consultas no se pueden hacer por internet. Pero ¿tienen presente que por cuatro años tuvimos una gobernadora que decía que no iba a abrir un hospital más en la provincia de Buenos Aires?", afirmó.

La respuesta no se hizo esperar. Desde Juntos por el Cambio salieron a defender a Vidal, quien optó por mantener un perfil bajo tras su salida del poder. "En cuatro años llevamos adelante un plan para mejorar todas las guardias de los hospitales de la provincia", planteó Alex Campbell, exsubsecretario de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires.

Campbell, vicepresidente del bloque de Juntos por el Cambio en la provincia, remarcó: "Nos pusimos como prioridad no abrir nuevos hospitales mientras los que ya estaban se caían a pedazos".