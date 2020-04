Se repartieron viandas en más de 2000 puntos en todo el país. Fuente: Archivo

Candela Ini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de abril de 2020 • 20:18

La organización Barrios de Pie encabezó hoy, en un contexto de parálisis económica y creciente demanda de ayuda social, una jornada de protesta que incluyó la instalación de 2000 ollas populares en distintos puntos del país, para brindar asistencia alimentaria, en medio de la pandemia del coronavirus . De acuerdo a las estimaciones de los organizadores, unas 400.000 personas concurrieron a los comedores y casas de vecinos particulares para recibir viandas.

La campaña se realizó con el lema #NadieSeSalvaSolo y por la emergencia sanitaria se repartieron, además, alcohol en gel y barbijos.

"La particularidad de la jornada fue que la cantidad de nuevos espacios que abrieron los propios vecinos. La demanda alimentaria creció muchísimo, gente que no tenía la costumbre porque no iba a las ollas populares o no necesitaba asistencia ahora sí", dijo a LA NACION el referente de la organización Barrios de Pie y actual subsecretario de Promoción de la Economía Social, Daniel Menéndez.

El dirigente, que integra el gabinete del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo , contó que "se dieron casos de carpinteros, taxistas, gente que no acostumbraba a hacerlo y puso la casa para repartir viandas. Hoy se puso de relieve la tarea de la militancia social, mucha gente que participó de manera solidaria, más allá de la asistencia del Estado nacional y de los intendentes".

La cantidad de comedores que articula la organización Barrios de Pie se duplicó a partir de la pandemia. "Teníamos 1000 comedores y ahora tenemos más de 2000 entre espacios que se sumaron y casas particulares que dan asistencia", dijo Menéndez a LA NACION.

Algunos de los distritos de la provincia de Buenos Aires en los que se concentró la ayuda fueron La Matanza, Lanús, Avellaneda, Almirante Brown, San Miguel, Berazategui, Pilar, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Martín, Ituzaingó, Florencio Varela, Hurlingam, San Fernando, Tigre, San Vicente, San Isidro y Vicente López. El club Dock Sud puso a disposición el estadio Los Inmigrantes, para recibir a los vecinos que fueron en busca de la asistencia alimentaria.

También se entregaron viandas de comida en algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, donde la organización trabaja en conjunto con el Gobierno de la Ciudad para reactivar obras en barrios populares y así reactivar puestos de empleo.

Además del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, se distribuyeron viandas de alimentos en las provincias de Córdoba, Santa Fe, San Juan, Salta, Mendoza, Río Negro, Tierra del Fuego, Jujuy, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, La Pampa, La Rioja, Entre Ríos y Neuquén.

Las ollas populares se financian con donaciones de comercios -carnicerías, panaderías, entre otros-, la asistencia de los municipios -los intendentes del conurbano recibieron una ayuda de más de $1000 millones para la compra de alimentos- y del Ministerio de Desarrollo Social.

El miércoles se llevó adelante la tercera reunión del Comité de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social. De ese encuentro participaron los referentes de las principales organizaciones sociales, intendentes, referentes de instituciones religiosas y dirigentes sindicales.