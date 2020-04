El estudio se pondría en marcha antes de fin de mes y se desarrollará con 170.000 kits donados por China Crédito: Captura de pantalla

En medio de las discusiones sobre la cantidad de testeos que se realizan en la Argentina para detectar el número de contagios por coronavirus , el gobierno nacional avanza para poner en marcha antes de fin de mes un estudio epidemiológico con testeos rápidos para medir el nivel de circulación del virus en la población. Se trata del primer análisis de este tipo que se hará en el país desde que empezó la pandemia.

El estudio, que se desarrollará con 170.000 kits donados por el gobierno de China , consistirá en someter a pruebas serológicas (análisis de sangre en busca de anticuerpos) a un grupo de personas que no haya presentado ningún síntoma de la enfermedad en los últimos 30 días y que no haya estado en contacto con personas que hayan regresado desde uno de los países considerados de riesgo. El objetivo es determinar el nivel de circulación del virus entre personas asintomáticas.

El análisis se complementará con un testeo de grupos específicos, con alto nivel de exposición, para determinar el nivel de contagio. Se contempla incorporar a los equipos de salud, al personal de transporte públicos y a los empleados de aeropuertos. La fecha de inicio del estudio está supeditado a la llegada de los kits desde China. En el gobierno nacional los esperan para la semana próxima. Hoy, en tanto, llegó desde Pekín un cargamento con insumos médicos , pero los kits para los testeos vendrían en un segundo vuelo.

En el Ministerio de Salud aclararon que el empleo de testeos rápidos no implica un cambio en la política que se viene desarrollando hasta el momento. Fuentes del organismo argumentaron, en ese sentido, que los estudios serológicos no pueden reemplazar a las pruebas PCR que se hacen en el país en la actualidad como único método para detectar los contagios. Ocurre que los testeos serológicos no sirven para determinar de manera fehaciente si una persona está enferma, dado que se limitan a detectar la presencia de anticuerpos que solo circulan en sangre una semana después del contagio.

El análisis se complementará con un testeo de grupos específicos, con alto nivel de exposición, para determinar el nivel de contagio Crédito: Shutterstock

El ministro de Salud, Ginés González García , diferenció el uso de los dos testeos cuando expuso ante la Cámara de Diputados, el 1° de abril pasado.

"El reactivo rápido se usa en forma lenta con la evolución de la enfermedad. Es decir, trabaja sobre si existen o no anticuerpos. Si bien es rápido en el procedimiento -porque se hace mucho más rápido que el otro- en realidad es tardío en el momento que puede hacerse, luego de siete u ocho días de incorporación del virus en el cuerpo humano y habiéndose desarrollado los anticuerpos", dijo.

En esa ocasión, González García anticipó que estaba previsto la realización de un estudio epidemiológico a partir de la adquisición de casi 200.000 kits de pruebas serológicas. "Serán utilizados para la investigación de circulación epidemiológica, no para el diagnóstico, porque no podemos decir a nadie que espere siete u ocho días para ver si es positivo o no", advirtió entonces el funcionario.

"El estudio epidemiológico estaba previsto desde un primer momento. No modifica nuestro pensamiento sobre los testeos que hay que usar para saber si alguien tiene la enfermedad, pero sirve como una herramienta complementaria para medir el nivel de circulación en determinados puntos del país y tomar decisiones en consecuencia", dijeron a la nacionen el entorno del ministro. "Es un estudio de seroprevalencia para evaluar circulación viral", agregaron.

Propuesta a las provincias

El ministerio está terminando de confeccionar la propuesta para presentar ante las provincias en los próximos días. Cada distrito deberá elaborar una muestra poblacional, de acuerdo con la cantidad de habitantes, para volcar esos datos a la encuesta nacional. La primera fase del estudio se haría con 21.000 personas.

"Es un insumo más para tomar decisiones. Por ejemplo, si analizamos, a partir de una muestra, la población de Catamarca, una de las tres provincias que no registra casos, y determinamos que ninguna de las personas estudiadas tuvo el virus, quizás la provincia podrá avanzar en una flexibilización del aislamiento", explicó a la nacion el médico infectólogo Pedro Cahn, uno de los expertos que asesora al Presidente.

"Si por el contrario descubrimos que alguna de las personas estuvo contagiada, sabremos que existen casos asintomáticos en ese distrito", agregó el especialista.