Jorge Lanata criticó esta mañana en su programa de radio la manera en la que los bancos reabrieron para atender exclusivamente a jubilados y beneficiarios de la ayuda social. Ante las largas filas de personas que esperaban para entrar a las sucursales bancarias , el periodista se dijo: "La señora que se fue a la noche a hacer la fila al banco, ¿no tiene familia que le diga que no vaya?".

"Nos imaginamos una Argentina que no es la real, todo el tiempo nos pasa esto, cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de las obligaciones, cuando hablamos de los derechos, incluso. Nos pasa, también, cuando hablamos de lo informatizadas o no que están nuestras sociedades", dijo el conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre).

"Ver las colas de los jubilados nos muestra que ellos insisten en cobrar por ventanilla" , sostuvo Lanata. El periodista agregó que una manera posible de evitar estos aglomeramientos durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar contagios de coronavirus "sería obligarlos a que cobren por tarjeta solamente" .

Sin embargo, el conductor reconoció la gravedad de la informalidad que afecta a la mayoría de las personas al momento de realizar compras. "Lo que pasa es que cuando el tipo va al almacén de al lado no le vende porque factura en negro y no le conviene vender con tarjeta", dijo.

"Imaginamos que ahora se multiplicaron las comunicaciones electrónicas, que todos se hablan por Skype y que estamos igualmente acompañados. Eso es así en la Capital y en algunos lugares. Vean, por favor, los videos de La Matanza, o de Sarandí, o de Quilmes o de cualquier lugar, la gente no sabe lo que es Skype", dijo Lanata y agregó que "como no sabe comunicarse por Skype, tampoco saben manejar un cajero automático".

Pero el conductor de Lanata Sin Filtro también propuso una solución para evitar que los jubilados, que integran uno de los grupos de riesgo frente al coronavirus, estén expuestos al frío y a posibles contagios de la enfermedad.

"Hoy se podría haber evitado con un par de medidas, a lo mejor en parte, lo que estamos viendo en los noticieros. Una, muy básica, por qué no se pudo haber metido 20 personas adentro de los bancos. Es una cuestión de hospitalidad, ni siquiera de epidemiología. Había seis colas de cuadra" , sostuvo.

Economía en negro

Lanata también habló de la escasa cantidad de negocios que aceptan tarjetas de crédito o débito. "Desde los medios masivos estamos hablando de un país que en parte está y en parte no está", dijo y opinó que "en gran parte de los lugares de la Argentina, en la provincia Buenos Aires ni en p... te aceptan una tarjeta de débito . Estamos diciendo que el 40% de la economía está en negro, ¿para quién estamos hablando?".

También Diego Leuco intervino y comentó una situación muy usual en el rubro gastronómico: "Nunca te pasó ir a un restorán, bien, en Palermo, que los platos son chiquitos y decorados. Vas a pagar y te dicen 'no me anda el posnet'. Vine hace un mes y tampoco te andaba el posnet".

Por otro lado, la periodista Maru Duffard dijo: "Hay una sensación en muchos argentinos, muchos jubilados que fueron a hacer la fila, que se quedaron a la noche haciendo la fila, del 'mientras haya vamos, porque esto es Argentina y no se sabe qué va a pasar mañana'". Y agregó que "la semana pasada les pasó con los cajeros y hoy vuelve a suceder. La semana pasada nos explicaban que se esperaban 120.000 personas en el Banco Nación. Fueron un millón y medio".

Lanata sostuvo: "Entiendo que la gente mayor es bastante freak y que tienen costumbres extrañas para nosotros, ahora la señora que se fue a las 10 de la noche, como si fuese una grouppie de los Guns and Roses a hacer la velada de toda la noche para entrar al banco, ¿no tiene familia que le diga que no vaya? Nuestra recomendación a la familia de esa señora es átela a la silla, no deje que vaya".

Leuco comparó cómo la pandemia de coronavirus afecta a la Argentina y a otros países: "En la mayoría de los países del mundo esta pandemia generó problemas nuevos. Y a nosotros nos provocó la explosión de los que ya teníamos. Estas colas que estamos viendo ocurren muchísimo cada vez que se cobra una jubilación".