CORDOBA. - Los gobernadores evalúan que el paquete económico de la Nación es un alivio para sus finanzas, pero advierten que puede resultar insuficiente ante la profundidad de la crisis generada por la pandemia del coronavirus .

Ante la fragilidad de la situación, una amenaza aparece latente: si alguna provincia -como vienen sugiriendo los gobernadores- decide avanzar en la emisión de cuasimonedas , la Casa Rosada aplicará la Ley de Responsabilidad Fiscal que la autoriza a cortarle toda ayuda extra más allá de la coparticipación . Los mandatarios ya saben que esa es la decisión.

La Casa Rosada asistirá a las provincias con $120.000 millones, según anunció días atrás el presidente Alberto Fernández. Y a ese monto (conformado por $60.000 millones de ATN y el Fondo de Desarrollo a las Provincias) se agregarán US$65 millones no reintegrables de organismos internacionales, que deberán ser rendidos por los distritos que accedan a esos fondos.

Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, ratificó a LA NACION que las provincias no pueden emitir cuasimonedas, que está prohibido por ley: "Cuando se hizo en la crisis de 2001 no había pesos. Hoy la situación es otra; la Nación -como todos los gobiernos del mundo- está emitiendo. No creo que ninguna provincia avance en ese sentido; si lo hace, se limitarán las transferencias".

Esta semana ya se acreditaron los primeros $20.000 millones del reparto de ATN que se distribuyen siguiendo el criterio de 80% por esquema de coparticipación y 20% por población. El resto, en principio, será girado en dos envíos que todavía no tienen fecha. La Ciudad de Buenos Aires queda afuera porque por la Ley de Coparticipación es de 1988; por eso es que nunca recibió ATN.

Batakis indicó que la regla de reparto podría cambiar si hay alguna emergencia puntual. "No es definitiva", resumió y respecto de los nuevos envíos admitió que están monitoreando la evolución de la situación y coordinando con Economía, que también analiza algunas medidas. No necesariamente los próximos giros tienen que ser en mayo y junio. Córdoba y Santa Fe recibieron $1700 millones; Mendoza, un monto apenas por debajo; Entre Ríos, $1000 millones y las más chicas, menos.

Fuentes provinciales consultadas por LA NACION subrayaron que la existencia de una regla "igual para todas" las jurisdicciones para el reparto de los ATN es lo correcto. Reconocieron que los fondos son un "alivio" pero advirtieron que no solucionan el problema porque la caída de ingresos que se proyecta es muy significativa. Incluso con la extensión del aislamiento, superaría la baja promedio del 40% que estimaban a inicios de este mes.

Córdoba emitió un bono transferible por $9000 millones para pagar a los proveedores del Estado y advirtió que podría escalonar los sueldos estatales de abril. Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas, indicó que las alternativas que se vayan a instrumentar dependerán de cuánto bajan los ingresos y de la asistencia de la Nación. Insistió en que "es preferible, en crisis como esta, una emisión ordenada del Banco Central a que las provincias salgan desordenadamente". Y dijo: "La impresión es que así lo entiende la Casa Rosada y por eso reaccionó como lo hizo".

Desde la administración santafesina de Omar Perotti plantearon que "hay necesidades por todas partes" y que "los giros son un poco de alivio, pero no la solución". El gobernador, igual que su par riojano Ricardo Quintela , sostuvo que "no hay piso" para la caída de recursos por lo tanto no hay fondos "para garantizar el pago de los sueldos" por lo que no descartó la posibilidad de las cuasimonedas.

Mario Arcioni, en Chubut, lleva meses pagando sueldos de manera escalonada y Gustavo Melella, en Tierra del Fuego , hace horas expresó: "Si la Nación no acompaña a la provincia, no podré hacer frente al pago de los salarios". Tucumán, Jujuy y Chaco también enfrentan urgencias para cumplir con los pagos adeudados, incluso desde antes de la pandemia.

"Nos viene bien la asistencia. La emergencia cuesta dinero; vamos a acompañar en un todo a la Nación. El giro nos permitirá pasar mejor la crisis; confiamos en que habrá criterios objetivos en la ayuda", apuntó Juan Luna, jefe de Gabinete de La Rioja .

Una fuente de la administración de Mendoza reconoció que la "respuesta es buena y bastante rápida". Y dijo: "La caída de los ingresos es muy fuerte y hubo un incremento del gasto en salud y prevención. Es un aporte interesante, se repartió con buen criterio. Suma sí, pero no alcanza. La necesidad es significativamente más fuerte".

El mapa es muy heterogéneo. Hay distritos, según el gobierno nacional, que son históricamente superavitarios y que podría cumplir con los pagos de abril sin mayores problemas. En esa lista aparecen, por ejemplo, Santiago del Estero, Formosa, San Luis y Catamarca.

"La intención del gobierno es que se pueda cumplir con todas las obligaciones primarias pero todo dependerá de cuánto se extienda la crisis", afirman desde el gabinete de Gustavo Bordet en Entre Ríos . En eso coinciden todos los funcionarios -nacionales y provinciales- la situación es inédita y no hay certeza de cuándo cederá.

Para acceder a los créditos del Fondo de Desarrollo Provincial que son para atender desequilibrios financieros, las provincias "deben demostrarlos". En el caso de los US$65 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Banco Fonplata, son subsidios no reembolsables y con destino "amplio y flexible, desde compra de alimentos a equipos o pequeña obra de infraestructura". La Ciudad de Buenos Aires estará incluida en ese esquema.

